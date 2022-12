L’administration Biden considère les restrictions imposées aux migrants similaires aux politiques de Trump

L’administration Biden n’a pas accordé d’amnistie aux migrants et les agents des frontières vérifient les antécédents de toutes les personnes appréhendées.

Mais tout soupçon de restauration d’une partie de la politique d’interdiction de transit de l’ère Trump serait une étape extraordinaire pour un président qui a fait campagne pour rétablir le processus d’asile que son prédécesseur a pratiquement démantelé.

Les républicains ont constamment critiqué l’administration, soulignant son retour en arrière de certaines des politiques de Trump comme faisant partie du problème. Et ces attaques augmenteront en janvier lorsque le GOP reprendra le contrôle de la Chambre, en particulier s’il y a une ruée vers les passages illégaux après la levée de la règle de santé publique – connue sous le nom de Titre 42. La semaine dernière, le principal républicain de la Chambre, le représentant Kevin McCarthy, a renouvelé les menaces de destitution de M. Mayorkas s’il ne démissionnait pas, en raison de sa gestion de la situation à la frontière.

La règle de santé publique est devenue un outil utile pour expulser rapidement les migrants, dont beaucoup fuient la violence, les gouvernements instables et la pauvreté exacerbée par la pandémie, avec l’espoir de chercher refuge aux États-Unis.

Les responsables savent depuis longtemps que l’ordre de santé publique finirait par être levé et exacerberait très probablement les passages illégaux et alimenterait les attaques républicaines. Le Département de la sécurité intérieure avait préparé un plan en six piliers pour répondre à une forte augmentation des passages illégaux. Et pourtant, l’administration Biden semble toujours s’efforcer de proposer de nouvelles politiques pour aider à les gérer.

L’autorité de santé publique est devenue un instrument essentiel utilisé pour expulser rapidement des milliers de migrants par jour. Et les autres processus que le gouvernement utilise généralement pour lutter contre les passages à niveau illégaux prennent beaucoup plus de temps – souvent plus d’une heure par personne par rapport aux 15 minutes environ qu’il faut pour utiliser l’autorité de santé publique.