L’administration Biden confirme qu’elle autorisera les Israéliens à voyager aux États-Unis sans visa | Joe Biden Actualités

L’administration du président américain Joe Biden a confirmé qu’elle autoriserait les Israéliens à voyager sans visa vers les États-Unis, malgré les condamnations et les inquiétudes concernant le traitement réservé par Israël aux voyageurs palestiniens et arabes américains.

Dans un communiqué publié mercredi, le département américain de la Sécurité intérieure a déclaré qu’Israël avait été désigné pour le programme d’exemption de visa (VWP) et que les ressortissants israéliens pourraient voyager aux États-Unis sans visa d’ici le 30 novembre.

« La désignation d’Israël dans le programme d’exemption de visa est une reconnaissance importante de nos intérêts de sécurité communs et de l’étroite coopération entre nos deux pays », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

« Cette désignation, qui représente plus d’une décennie de travail et de coordination entre les États-Unis et Israël, renforcera la collaboration de nos deux pays en matière de lutte contre le terrorisme, d’application de la loi et de nos autres priorités communes. »

Cette décision intervient quelques jours seulement après que le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a déclaré que l’administration Biden était sur le point d’admettre Israël – l’un des principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient – ​​au programme, une décision que Cohen a saluée comme une « excellente nouvelle ».

Cela fait également suite à une réunion très médiatisée la semaine dernière entre Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre leur coopération.

Mais la perspective d’une adhésion d’Israël au VWP a été largement condamnée par les défenseurs des droits civiques arabo-américains.

C’est parce que l’un des principaux éléments du programme est ce que l’on appelle la « réciprocité » ; Les pays du VWP doivent autoriser les voyages sans visa pour les citoyens américains en échange d’un assouplissement similaire des exigences de visa pour leurs propres ressortissants voyageant aux États-Unis.

RUPTURE : ADC intente une action en justice fédérale contre le DHS et le Département d’État concernant les problèmes d’inclusion du programme d’exemption de visa d’Israël. Des rapports crédibles et les propres enquêtes de l’ADC ont montré qu’Israël n’a pas satisfait à toutes les conditions légales d’admission. pic.twitter.com/MhDCAcaLHR –ADC National (@adc) 26 septembre 2023

Cependant, de très nombreux ressortissants américains et étrangers d’origine palestinienne et arabe sont systématiquement refoulés par les autorités israéliennes, qui contrôlent tout accès aux territoires palestiniens occupés.

Par exemple, Israël a empêché en 2019 les députées américaines Ilhan Omar et Rashida Tlaib de se rendre dans le pays et dans les territoires palestiniens occupés en raison de « leurs activités de boycott contre Israël ».

Mais dans la déclaration de mercredi, l’administration Biden a déclaré qu’Israël « avait mis à jour ses politiques d’entrée pour répondre à l’exigence du VWP d’étendre les privilèges réciproques à tous les citoyens américains sans distinction d’origine nationale, de religion ou d’appartenance ethnique ».

« Cette réalisation importante renforcera la liberté de mouvement des citoyens américains, y compris ceux vivant dans les territoires palestiniens ou voyageant vers et depuis ceux-ci », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Pourtant, les défenseurs des droits de l’homme ont émis des doutes quant à la capacité d’Israël à respecter ses engagements.

Mardi soir, le Comité arabo-américain anti-discrimination a déclaré avoir intenté une action en justice contre la désignation VWP d’Israël. « Des rapports crédibles et les propres enquêtes de l’ADC ont montré qu’Israël n’a pas satisfait à toutes les conditions légales d’admission », a déclaré le groupe.