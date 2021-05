L’administration Biden choisit Kamala Harris à la tête du National Space Council, la vantant comme une «  personne parfaite  » pour diriger la politique spatiale américaine – RT USA News

Le gouvernement américain utilise à nouveau son programme spatial comme un outil de signalisation des vertus, choisissant la vice-présidente Kamala Harris à la tête du National Space Council, où, entre autres «priorités», elle se concentrera sur la diversité et le changement climatique.

Le chef de la NASA nouvellement confirmé, Bill Nelson, a salué la décision samedi, affirmant que Harris était «la personne idéale pour diriger la politique spatiale du gouvernement fédéral». Il n’a pas cité de références spécifiques qui font de Harris le leader idéal pour le conseil, comme une expérience pertinente, une formation ou une passion pour l’exploration spatiale.

«Le vice-président est la personne idéale pour diriger la politique spatiale du gouvernement fédéral», déclare le sénateur Bill Nelson, que le Sénat américain a confirmé comme notre 14e administrateur. Lire la déclaration complète de Nelson sur @VP siégeant en tant que président du Conseil national de l’espace: https://t.co/FTxqBs6emuhttps://t.co/vKGn2G64sv – NASA (@NASA) 1er mai 2021

Harris est un avocat de formation, dont les principaux problèmes en tant que sénateur et candidat à la présidentielle raté comprenaient la justice pénale, la race, le changement climatique, les réductions d’impôt pour la classe moyenne, les soins de santé gérés par le gouvernement, la promotion d’un salaire minimum de 15 $ et la protection du droit à l’avortement. Elle a également été saluée comme la première femme vice-présidente, la première vice-présidente noire et la première vice-présidente d’origine sud-asiatique.





Peut-être que ses contacts les plus remarquables avec la NASA sont survenus en février, lorsqu’elle a appelé l’astronaute Victor Glover à la Station spatiale internationale pour le féliciter d’être la première personne noire à voler sur un vaisseau spatial commercial, et en mars, lorsqu’elle a appelé les astronautes Shannon Walker et Kate. Rubins à l’ISS pour les féliciter d’être «Les femmes dans l’espace».

Harris accueilli son dernier rendez-vous, déclarant:

Comme je l’ai déjà dit, en Amérique, lorsque nous tirons pour la lune, nous plantons notre drapeau dessus. Je suis honoré de diriger notre Conseil national de l’espace.





Rachel Palermo, attachée de presse adjointe de Harris, a publié une liste de questions sur lesquelles Harris se concentrera au conseil. Certaines des priorités sont prévisibles, telles que «Objectifs d’exploration pacifique avec des alliés», mais d’autres sont des gratteurs de tête, tels que «Diversité et développement économique» et « changement climatique. »

le @VP présidera le National Space Council, en se concentrant sur: 🚀Développement durable de l’activité spatiale commerciale🚀Normes pacifiques et comportements responsables 🚀Objectifs d’exploration pacifique avec les alliés 🚀Changement climatique 🚀STEM 🚀Diversité et développement économique 🚀Sécurité cybernétique – Rachel Palermo (@ RachelPalermo46) 1er mai 2021

Là encore, il ne serait pas inhabituel pour une administration démocrate d’utiliser l’espace comme frontière pour des postures politiques. Charles Bolden, alors chef de la NASA, a déclaré en 2010 que le «Peut-être avant tout» l’objectif dont le président de l’époque Barack Obama l’avait inculpé était de s’engager avec les nations musulmanes pour «Aidez-les à se sentir bien dans leur contribution historique aux sciences, aux mathématiques et à l’ingénierie.»

Harris devra jongler avec son nouveau rôle avec d’autres tâches de haut niveau, telles que la direction des efforts diplomatiques pour endiguer le flux d’étrangers illégaux d’Amérique centrale. Elle a été critiquée pour ses efforts en tant que «tsar de la frontière», notamment pour ne pas avoir visité la frontière sud du pays au milieu d’une crise d’immigration. Parler de planter un drapeau sur la lune n’a fait qu’exacerber ces inquiétudes.

« Essayez de planter un drapeau à la frontière américaine, » un Twitter commentateur mentionné. Un autre observateur mentionné, « Tout d’abord. Il y a des problèmes urgents de nature terrestre que la vice-présidente doit prendre au sérieux avant de passer aux questions extraterrestres.





