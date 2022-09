L’administration Biden cherche de nouvelles règles sur la divulgation des frais des compagnies aériennes

Voyageurs à l’aéroport LaGuardia (LGA) dans le quartier Queens de New York, États-Unis, le vendredi 2 juillet 2022. Alors que les voyages s’intensifient pour les vacances du 4 juillet, les pénuries de personnel causent des problèmes à certaines des plus grandes compagnies aériennes du pays.

Le président Joe Biden prévoit d’annoncer lundi de nouvelles règles qui obligeraient les compagnies aériennes et les agences de voyages en ligne à divulguer les frais pour la sélection des sièges, les bagages enregistrés et d’autres suppléments ainsi que les tarifs, le dernier effort de l’administration pour renforcer la protection des passagers après une saison estivale difficile. .

Les compagnies aériennes facturent aux voyageurs un certain nombre d’avantages supplémentaires, qui accompagnaient auparavant le coût d’un billet, y compris des frais de sélection avancée pour de nombreux sièges à bord, même ceux sans espace supplémentaire pour les jambes.

“Les passagers des compagnies aériennes méritent de connaître le coût total et réel de leurs vols avant d’acheter un billet”, a déclaré le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué de presse. “Cette nouvelle règle proposée obligerait les compagnies aériennes à être transparentes avec les clients sur les frais qu’elles facturent, ce qui aidera les voyageurs à prendre des décisions éclairées et à économiser de l’argent.”

Les transporteurs et les agences de voyages en ligne ont mis à jour leurs sites Web ces dernières années pour appeler les billets économiques de base, les tarifs les plus restrictifs mais les moins chers des compagnies aériennes. Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré qu’ils souhaitaient que les passagers évitent ces billets au profit de billets économiques standard plus flexibles.

Airlines for America, qui représente la plupart des grandes compagnies aériennes américaines, n’a pas immédiatement commenté les modifications proposées.

La proposition de l’administration Biden intervient moins de deux mois après que le ministère des Transports a demandé des normes plus strictes pour le moment où les compagnies aériennes doivent rembourser les voyageurs en cas de retard.