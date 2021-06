L’administration Biden autorisera les demandeurs d’asile déboutés à présenter une nouvelle demande aux États-Unis alors que la règle de l’ère Trump «reste au Mexique» prend fin – RT USA News

Des milliers de migrants seront autorisés à venir aux États-Unis pour renouveler leurs demandes d’asile, a déclaré le ministère de la Sécurité intérieure, leur offrant une seconde chance alors que la Maison Blanche révise les règles frontalières établies sous le président Trump.

Les demandeurs d’asile dont les demandes ont été refusées en vertu d’une politique de l’ère Trump seront autorisés à retourner aux États-Unis pour se faire une autre injection, a annoncé mardi le DHS. La politique imposait aux migrants d’attendre au Mexique pendant que leur dossier passait par le système juridique américain. Les inscriptions pour ceux qui répondent aux critères s’ouvriront mercredi, comme cela a été rapporté pour la première fois par l’Associated Press.

Alors que la règle «Rester au Mexique» a été officiellement abrogée par le président Joe Biden au début du mois, d’innombrables demandes d’asile ont été refusées en vertu de la politique, car de nombreux demandeurs n’ont pas pu se présenter à leurs dates d’audience. Au Texas seulement, quelque 32 000 cas ont été rejetés alors que la règle était en vigueur, selon les dossiers compilés par l’Université de Syracuse, bien qu’il ne soit pas clair combien ont été rejetés spécifiquement pour défaut de comparution devant le tribunal.





Aussi sur rt.com

L’administrateur de Biden propose d’étendre et d’accélérer l’immigration légale dans un virage serré par rapport aux politiques de l’ère Trump – médias







Bien qu’un haut responsable du DHS ait déclaré à l’AP qu’on ne sait pas combien de migrants seront autorisés à présenter une nouvelle demande en vertu du changement de règle, Michele Klein Solomon, directrice régionale de l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré qu’elle s’attend à au moins 10 000 nouvelles demandes d’asile.

Connue officiellement sous le nom de protocoles de protection des migrants (MPP), la politique «Rester au Mexique» a été suspendue lorsque Biden a pris ses fonctions en janvier et n’a été complètement abrogée que plus tard. Après la pause initiale, l’administration a autorisé environ 11 000 personnes du programme à entrer aux États-Unis, préparant le terrain pour le changement de règle de mardi au DHS.

Biden a critiqué à plusieurs reprises les politiques frontalières de son prédécesseur, signant une série de décrets visant à les réviser depuis son entrée en fonction. Parmi eux, l’arrêt de la construction d’un mur frontalier de 16 milliards de dollars, pièce maîtresse de la première campagne présidentielle de Trump. La semaine dernière, le ministère de la Justice de Biden a encore assoupli les règles d’asile, supprimant deux autres restrictions de l’ère Trump pour ceux qui recherchent une protection.

Malgré les critiques fréquentes du régime frontalier de Trump, l’administration Biden a adopté une position similaire à l’égard des migrants entrants, leur disant « ne venez pas » alors que des milliers de demandeurs d’asile continuent d’affluer vers la frontière américano-mexicaine. Alors que la refonte de la politique a commencé plus tôt cette année, le propre chef du DHS de Biden, Alejandro Mayorkas, a averti que la vague actuelle de migration devrait être la plus importante en 20 ans. Alors que les responsables de Biden ont d’abord refusé de décrire la situation à la frontière comme une « crise, » le président a finalement cédé en avril et a utilisé le terme.





Aussi sur rt.com

L’administration Biden assouplit les règles d’asile, alors que la Floride offre la police au Texas et en Arizona pour l’application de l’immigration







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !