L’administration Biden autorise Alaska Airlines à acheter Hawaiian Air mais sous certaines conditions

L’administration Biden laisse Alaska Airlines terminer son Achat d’un milliard de dollars de Hawaiian Airlines après que les transporteurs ont accepté certaines conditions, notamment le maintien du service actuel sur les liaisons entre Hawaii et le continent américain où ils n’ont pas beaucoup de concurrence.

Les responsables du ministère des Transports ont déclaré mardi que il ne reste aucun obstacle aux compagnies aériennes qui ont conclu l’accord et commencé à fusionner, même si certaines approbations finales étaient encore en attente.

Alaska Airlines a déclaré qu’elle comptait conclure l’accord « dans les prochains jours ».

L’action d’Alaska a clôturé en baisse de 1 %, tandis que les actions d’Hawaiian Holdings ont augmenté de 4 % à 18 $, le prix par action qu’Alaska a accepté de payer pour son petit rival.

La décision d’ouvrir la voie à la fusion des compagnies aériennes contraste avec l’opposition catégorique de l’administration aux accords précédents entre compagnies aériennes. Le ministère de la Justice a intenté avec succès un procès contre bloquer JetBlue pour l’empêcher d’acheter Spirit Airlines pour 3,8 milliards de dollars, et il est allé au tribunal pour tuer un partenariat entre JetBlue et American Airlines.

Le ministère de la Justice pourrait toujours contester l’accord Alaska-Hawaï, mais cela semble peu probable.

Le ministère des Transports, qui doit également approuver les fusions de compagnies aériennes, a déclaré qu’Alaska et Hawaiian avaient promis de respecter certaines conditions pendant six ans.

Il s’agit notamment de préserver les vols subventionnés vers les petites communautés d’Alaska et d’Hawaï, et de maintenir les niveaux de service actuels entre Hawaï et le continent, où aucune autre compagnie aérienne ne propose actuellement le même trajet. Le ministère des Transports pourrait abandonner cette dernière exigence si le vol devenait non rentable.

L’Alaska et Hawaï ont également convenu de certaines protections des consommateurs, notamment le maintien de la valeur des récompenses pour les voyageurs fréquents car ils combinent leurs programmes de fidélité, garantissant les familles peuvent s’asseoir ensemble sans payer de frais supplémentaires et en offrant des coûts réduits aux familles militaires.

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré que les compagnies aériennes avaient également promis de indemniser les passagers pour les annulations et les retards importants qui sont de la faute des transporteurs.

Alaska Airlines, basée à Seattle a déclaré dans un communiqué que les promesses sont similaires à ses plans depuis le début et n’affecteraient pas « les synergies de l’accord, qui renforceront la concurrence et élargiront le choix pour les consommateurs. »

Le ministère des Transports a annoncé avoir accordé à Alaska et Hawaiian Airlines une exemption pour regrouper leurs propriétaires, c’est-à-dire fusionner. Le ministère étudie toujours la demande des compagnies aériennes de proposer des vols internationaux sous un seul certificat d’exploitation, ce qui n’est probablement qu’une formalité.

Les compagnies aériennes ont annoncé l’accord en décembre, lorsqu’elles l’a évalué à 1,9 milliard de dollars y compris la dette hawaïenne que l’Alaska va reprendre. L’Alaska s’est engagé à conserver la marque hawaïenne.

L’accord consolidera la position d’Alaska Air Group en tant que cinquième plus grande compagnie aérienne américaine en termes de chiffre d’affaires et élargira son profil international grâce aux nombreux vols d’Hawaï entre l’État insulaire et l’Asie.