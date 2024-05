Mercredi, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté la reconnaissance du 11 juillet comme « Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica » pour commémorer le tristement célèbre massacre bosniaque de juillet 1995 qui a provoqué l’intervention militaire de l’OTAN dans les Balkans.

Ce vote ne servira qu’à renforcer les forces de plus en plus agressives déployées contre l’Occident. La résolution de Srebrenica, parrainée par l’Allemagne et le Rwanda, a prévalu, mais les 100 voix favorables attendues ne se sont pas concrétisées. Au final, la résolution a été adoptée par 84 voix pour, 19 contre et 68 abstentions. Les désapprobations et les abstentions ont dépassé les approbations.

Les votes oui, comme on pouvait s’y attendre, sont venus de l’Occident, y compris de la quasi-totalité des pays de l’OTAN (la Hongrie a voté non tandis que la Grèce et la Slovaquie se sont abstenues). Le camp du Non comprenait la Russie, la Chine et leurs amis comme Cuba, la Corée du Nord et la Syrie. Même si l’Iran, un fervent partisan des musulmans bosniaques pendant la guerre de 1992-1995, a voté oui, ce vote est atténué par les récents commentaire par l’ambassadeur d’Iran en Serbie, niant que Srebrenica constituait un génocide. Il a ajouté que l’Occident avait « des intentions cachées » en relançant cette question.

Mis à part les allégations iraniennes, il convient de se demander pourquoi l’Occident, dirigé par l’administration Biden, a jugé que c’était le bon moment pour porter l’affaire controversée de Srebrenica à l’attention du monde. Après tout, 29 ans se sont écoulés depuis les événements et une grande partie du monde est en flammes. Le Département d’État a fortement soutenu le vote de l’AGNU, ainsi que l’ambassade américaine à Sarajevo. héler son adoption, notant le co-parrain de la résolution par Washington.

Pourtant, tout ce qui a été accompli ici, c’est diviser encore davantage une Bosnie gravement dysfonctionnelle. Bien que les Serbes de Bosnie, comme leurs partisans à Belgrade, aient admis que le massacre de Srebrenica a eu lieu, avec la mort de quelque 8 000 Musulmans de Bosnie aux mains de l’armée serbe de Bosnie, ils rejettent résolument l’application du terme de génocide à ce crime de guerre. Ils s’opposent également à la culpabilité collective impliquée par la résolution de l’ONU. « Nous ne sommes pas une nation génocidaire », déclare la Serbie a insisté avant le vote.

Les Serbes de Bosnie se sont également opposés au fait que la résolution ignore leurs victimes, affirmant que pendant la guerre, quelque 3 500 Serbes ont également été tués par des musulmans autour de Srebrenica. Où est leur commémoration ? D’autres Serbes ont souligné qu’il était inapproprié que l’Allemagne coparraine la résolution, étant donné que l’occupation nazie de la Yougoslavie pendant la Seconde Guerre mondiale a coûté la vie à un million de personnes, dont beaucoup de Serbes.

Ce ne sont pas que des paroles. La Bosnie, telle qu’elle a été établie par les accords de Dayton signés par les États-Unis à la fin de 1995, est une affaire délabrée, composée de deux entités, la Fédération à majorité musulmane (avec sa minorité croate en déclin) et la République serbe ou Republika Srpska. La solution délicate de Dayton, avec sa gouvernance faible, ses animosités ethniques et sa corruption endémiques, était censée être une solution à court terme uniquement. Trois décennies plus tard, il est toujours en place, à peine.

Le président Milorad Dodik, qui a dirigé la Republika Srpska pendant une grande partie des deux dernières décennies, a déjà fait allusion à une sécession de l’entité serbe (il y a quelques mois, Dodik déclaré que si Donald Trump était réélu, il déclarerait son indépendance). Dodik a attaqué par avance le vote de l’AGNU, expliquant que son adoption obligerait les Serbes de Bosnie à rechercher un « accord de séparation pacifique » de l’État bosniaque. Dodik dénoncé le vote comme « une résolution ratée » et « le dernier clou dans le cercueil » pour Dayton en Bosnie.

Dodik a la Serbie derrière lui sur cette question. Le président Alexandre Vucic a déclaré : « Ceux qui voulaient stigmatiser la nation serbe ont échoué et ne réussiront jamais », ajoutant : « Ils voulaient nous marquer le visage et ils ont échoué. »

Personne ne sait ce qui se passera si les Serbes tentent de se séparer de la Bosnie. Rien n’a changé depuis 1992, lorsque les efforts de sécession des Serbes de Bosnie, soutenus par Belgrade, ont déclenché la dernière guerre de Bosnie. Puisqu’il n’existe aucun mécanisme juridique dans le cadre des Accords de Dayton permettant à Dodik de retirer son entité de Bosnie, cette question pourrait se résumer à la force que l’Union européenne et l’OTAN sont prêtes à employer pour maintenir les Serbes dans le cap.

Mais contrairement aux années 1990, les Serbes ont de plus grands amis. L’homme fort de Pékin, Xi Jinping, se trouvait récemment à Belgrade, où il a reçu un accueil royal, renforçant ainsi les liens solides entre la Serbie et la Chine. Les Serbes de Bosnie sont également amis avec le président russe Vladimir Poutine, que Dodik a rencontré quatre fois depuis la reprise de la guerre en Ukraine en 2022. Dodik salue régulièrement Poutine comme un grand leader, accorder la plus haute distinction de la Republika Srpska décernée au dirigeant du Kremlin pour son « amour patriotique et son souci » envers ses frères orthodoxes slaves de Bosnie.

CLIQUEZ ICI POUR LIRE LA SUITE DE RESTAURATION DE L’AMÉRIQUE

Si Dodik se dirige vers l’indépendance, il aura la Russie et peut-être la Chine derrière lui. Quelle serait la réponse de l’OTAN si Poutine, en réponse à la sécession de la Republika Srpska de la Bosnie, déployait un bataillon aéroporté sur l’aérodrome situé à l’extérieur de Banja Luka, la capitale de Dodik ? Pour Poutine, un autre front dans ce qu’il appelle la guerre de la Russie contre l’Occident – ​​l’Ukraine n’est qu’un champ de bataille – pourrait s’avérer stratégiquement utile pour Moscou.

La Première Guerre mondiale a commencé à cause du statut de la Bosnie et du mécontentement des Serbes à son égard. Cette querelle balkanique s’est transformée en guerre européenne lorsque la Russie a choisi de se battre aux côtés des Serbes. L’histoire va-t-elle se répéter ? Cela pourrait dépendre de la façon dont Biden réagit aux conséquences diplomatiques de l’adoption de cette résolution.

John R. Schindler a servi au sein de la National Security Agency en tant qu’analyste principal du renseignement et officier de contre-espionnage.