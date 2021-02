La conversation

Comment l’endroit où vous êtes né influence la personne que vous devenez

Dans certaines sociétés, les enfants apprennent qu’ils contrôlent leur propre bonheur – ce qui les rend plus indulgents. Oleksii Synelnykov / Shutterstock.com Dès le cinquième siècle, l’historien grec Thucydide opposa la maîtrise de soi et le stoïcisme des Spartiates aux citoyens plus indulgents et libres d’esprit d’Athènes. Aujourd’hui, des comportements et des caractéristiques uniques semblent enracinés dans certaines cultures. Les Italiens gesticulent sauvagement lorsqu’ils parlent. Les enfants néerlandais sont particulièrement faciles à vivre et moins difficiles. Les Russes sourient rarement en public. En tant que psychologues du développement, nous sommes fascinés par ces différences, comment elles prennent forme et comment elles se transmettent d’une génération à l’autre. Notre nouveau livre, «Les tout-petits, les parents et la culture», explore la manière dont les valeurs d’une société influencent les choix des parents – et comment cela, à son tour, influence ce que deviennent leurs enfants. L’influence durable des valeurs culturelles Bien que la génétique soit certainement importante, votre comportement n’est pas figé. Au cours des deux dernières décennies, les chercheurs ont montré comment la culture peut façonner votre personnalité. En 2005, le psychologue Robert McCrae et ses collègues ont pu documenter des différences marquées dans la personnalité des personnes vivant dans différentes parties du monde. Par exemple, les adultes de cultures européennes avaient tendance à être plus extravertis et ouverts à de nouvelles expériences que ceux des cultures asiatiques. En Europe, ils ont constaté que les gens du nord de l’Europe étaient plus consciencieux que leurs pairs du sud de l’Europe. Récemment, nous avons pu retracer certaines de ces différences jusqu’à la petite enfance. La parentalité – peut-être sans surprise – a joué un rôle. Pour mener les recherches de notre livre, nous avons travaillé avec des collègues de 14 pays différents. Notre objectif était d’explorer la manière dont les grandes valeurs sociétales influencent la manière dont les parents élèvent leurs enfants. Nous avons ensuite étudié comment ces différents styles parentaux ont façonné le comportement et la personnalité des enfants. Nous l’avons fait principalement en administrant des questionnaires aux parents du monde entier, en leur demandant de décrire leur routine quotidienne, leurs espoirs pour leurs enfants et leurs méthodes de discipline. Nous leur avons ensuite demandé de détailler les comportements de leurs enfants. Nous nous sommes également appuyés sur les travaux du psychologue social néerlandais Geert Hofstede, qui, dans les années 1970, a interrogé les employés d’IBM du monde entier sur les facteurs qui ont conduit à la satisfaction au travail. Nous avons pu comparer ses résultats aux nôtres, et nous avons été surpris de voir que ses résultats étaient en corrélation avec les nôtres. Les valeurs culturelles révélées par les préférences professionnelles dans les années 1970 se retrouvent dans les pratiques parentales et le tempérament de l’enfant 40 ans plus tard. Ceci est important: cela montre que les valeurs culturelles sont relativement durables et semblent avoir un effet sur le développement des enfants au fil du temps. Penser à soi ou penser aux autres? Les plus connues de ces grandes valeurs culturelles sont peut-être l’individualisme et le collectivisme. Dans certaines sociétés, comme les États-Unis et les Pays-Bas, les gens sont en grande partie motivés par des activités qui leur profitent. On attend d’eux qu’ils recherchent une reconnaissance personnelle et améliorent leur propre statut social ou financier. Dans les sociétés plus collectivistes, comme la Corée du Sud et le Chili, une grande valeur est accordée au bien-être du groupe plus large – généralement leur famille, mais aussi leur lieu de travail ou leur pays. Nous avons constaté que la manière dont les parents disciplinent leurs enfants est fortement influencée par ces valeurs sociales et sert probablement à perpétuer ces valeurs d’une génération à l’autre. Par exemple, comparés aux parents de cultures individualistes, les parents collectivistes sont beaucoup plus susceptibles, lorsqu’ils réprimandent leurs enfants, de les diriger pour qu’ils «réfléchissent» à leur mauvaise conduite et à la façon dont elle pourrait avoir un impact négatif sur leur entourage. Cela semble favoriser l’harmonie de groupe et préparer un enfant à s’épanouir dans une société collectiviste. En même temps, si on vous dit constamment de réfléchir à l’impact de vos actions sur les autres, vous pourriez également être plus susceptible de ressentir de l’anxiété, de la culpabilité et de la honte. En effet, nous avons constaté que les enfants des cultures collectivistes ont tendance à exprimer des niveaux plus élevés de tristesse, de peur et d’inconfort que les enfants qui grandissent dans des sociétés individualistes. Libre de rechercher le bonheur? Un deuxième ensemble de valeurs que nous avons étudié était l’indulgence par rapport à la retenue. Certaines cultures, comme les États-Unis, le Mexique et le Chili, ont tendance à permettre et à promouvoir l’auto-satisfaction. D’autres – comme la Corée du Sud, la Belgique et la Russie – encouragent la retenue face à la tentation. Ces valeurs semblent être liées à un ensemble spécifique d’objectifs parentaux. En particulier, les parents dans les sociétés indulgentes ont tendance à insister sur l’importance de développer l’estime de soi et l’indépendance. Par exemple, ils s’attendent à ce que les enfants s’amusent et s’endorment seuls. Lorsqu’un de leurs enfants se conduit mal, ils suggèrent souvent des moyens de se faire pardonner et d’essayer de réparer les dommages. Le message que les enfants peuvent tirer de ce type de traitement est qu’ils contrôlent leur bonheur et qu’ils devraient être en mesure de corriger leurs propres erreurs. Dans le même temps, lorsque les enfants sont censés rechercher la gratification, ils peuvent être plus susceptibles de rechercher impulsivement des récompenses immédiates – qu’il s’agisse de manger des bonbons avant le dîner ou de prendre un jouet sur une étagère dans un magasin – avant d’obtenir la permission. Pendant ce temps, dans les sociétés qui privilégient la retenue, les parents étaient plus susceptibles de crier ou de jurer lorsqu’ils disciplinaient leurs enfants. Cela pourrait les rendre plus obéissants. Mais cela peut aussi amener les enfants à être moins optimistes et moins susceptibles de s’amuser. L’individualisme est-il l’avenir? Les parents semblent être motivés pour préparer au mieux leurs enfants au monde dans lequel ils sont susceptibles de vivre, et ce qui fonctionne dans une culture peut ne pas fonctionner nécessairement bien dans une autre. Mais à mesure que notre monde devient de plus en plus interconnecté, cette diversité d’approches parentales peut diminuer. En fait, la plupart des pays sont devenus plus individualistes au cours des 50 dernières années – un changement qui est plus prononcé dans les pays qui ont connu le plus de développement économique. 