L’administration Biden assouplit les règles ESG de l’ère Trump pour les plans 401 (k)

L’administration Biden a publié mardi une règle finale qui permet aux employeurs de prendre plus facilement en compte le changement climatique et d’autres facteurs dits environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de la sélection de fonds d’investissement pour leurs plans 401 (k).

Le département américain du travail régnerqui prend effet dans 60 jours, annule les réglementations mises en place sous l’administration Trump.

Ces règles antérieures, publiées en 2020, ont eu un effet “paralysant” qui a effectivement empêché les employeurs de prendre en compte les facteurs ESG lors de la sélection des fonds 401 (k), ont déclaré de hauts responsables du département du Travail lors d’un appel à la presse mardi.

L’investissement ESG est également connu sous le nom d’investissement durable ou d’impact. Il existe de nombreuses saveurs de fonds ESG ; ils peuvent, par exemple, canaliser l’argent des investisseurs vers des entreprises éoliennes et solaires ou celles dont les membres du conseil d’administration sont diversifiés, ou détourner des fonds des entreprises impliquées dans les combustibles fossiles.

Les fonds ESG sont devenus plus populaires ces dernières années. Les investisseurs y ont versé 69,2 milliards de dollars en 2021, un record annuel, selon Morningstar. Cependant, l’adoption des plans 401 (k) a été lente.

La loi sur la réduction de l’inflation devrait encore renforcer la popularité des investissements ESG. La loi, que le président Joe Biden a signée en août, représente le plus gros investissement fédéral pour lutter contre le changement climatique dans l’histoire des États-Unis.