L’administration Biden assouplit les règles d’asile, alors que la Floride offre la police au Texas et en Arizona pour l’application de l’immigration – RT USA News

Le ministère américain de la Justice a abrogé deux autres règles d’asile de l’ère Trump, assouplissant davantage les restrictions en matière d’immigration, alors que des États comme la Floride, le Texas et l’Arizona prennent eux-mêmes des mesures pour contrôler la frontière avec le Mexique.

Le procureur général Merrick Garland a publié mercredi un avis juridique de trois pages, révoquant les décisions de ses prédécesseurs Bill Barr et Jeff Sessions qui interdisaient aux personnes qui prétendaient qu’elles ou des membres de leur famille avaient été victimes de gangs ou de violence domestique de demander l’asile aux États-Unis pour ces motifs. .

Dernières nouvelles : le procureur général Merrick Garland a annulé une décision sur l’immigration de l’ère Trump qui empêchait pratiquement les gens de demander l’asile aux États-Unis par crainte de violence domestique ou de violence de gang. https://t.co/WlIIj0bE5X – Le New York Times (@nytimes) 16 juin 2021

Garland a affirmé que le langage large de ces décisions « menace de semer la confusion et de décourager l’examen minutieux des demandes d’asile au cas par cas ». Il a également fait valoir que le blocage des réclamations de ceux qui disent que les membres de leur famille ont été menacés est « incompatible avec les décisions de plusieurs cours d’appel qui ont reconnu les familles comme des groupes sociaux particuliers ».

Des militants et des lobbyistes pro-immigration, tels que l’American Immigration Lawyers Association, ont salué la décision de Garland.

« C’est une étape si critique, à la fois dans la pratique pour protéger ces personnes, mais aussi symboliquement dans la mesure où l’administration examine attentivement l’engagement des États-Unis envers le droit humanitaire et protège ceux qui fuient du danger », a-t-il ajouté. a déclaré Greg Chen, directeur des relations gouvernementales de l’AILA.





La position officielle de l’administration Biden est « Ne venez pas,», comme l’a dit la vice-présidente Kamala Harris lors de sa visite au Guatemala et au Mexique au début du mois. Cependant, le nombre de migrants traversant illégalement du Mexique a monté en flèche après les élections de 2020 et est en passe d’être le plus élevé en 20 ans, a admis le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Pendant ce temps, Washington s’affaire à démanteler les règles d’immigration de Trump, en gardant les demandeurs d’asile au Mexique jusqu’à ce que leur cas soit traité, en disant aux procureurs d’appliquer la loi de manière sélective et en accordant illégalement des exemptions aux migrants aux États-Unis.

Les gouverneurs républicains des États frontaliers ont accusé Washington de manquement à son devoir, Greg Abbott du Texas s’engageant à construire son propre mur frontalier à la place de celui que Trump a commencé mais Biden a ordonné l’arrêt, et invitant Trump à se rendre à la frontière à la fin de juin.

Mercredi, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé qu’en réponse à «l’échec de l’administration Biden à sécuriser notre frontière sud», son État enverrait des agents des forces de l’ordre au Texas et en Arizona pour les aider.

Cela comprendrait le personnel de la Highway Patrol, du Florida Department of Law Enforcement et de la Fish and Wildlife Conservation Commission, ainsi que des adjoints du shérif d’au moins neuf comtés.

« Nous pensons que la sécurisation de la frontière sud est importante pour notre pays, mais nous pensons en particulier que cela profitera aux habitants de la Floride pour pouvoir contrôler cela et donc là où le gouvernement fédéral a échoué, les États intensifient et font de notre mieux pour combler le vide », DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse à Pensacola.

Pendant ce temps, le DHS Mayorkas a déclaré mardi aux autorités mexicaines que son département n’utilisait plus le terme « étranger illégal » mais « non citoyen » plutôt. Plus tôt dans la journée, son éditorial publié dans USA Today a plaidé pour que le programme exécutif d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) de l’ère Obama devienne loi. Cela a été approuvé par Harris et Biden lui-même.

Trump avait tenté de révoquer la DACA, mais la Cour suprême des États-Unis l’a bloqué pour un détail technique, jugeant que son MJ n’avait pas correctement suivi la loi sur les procédures administratives.

