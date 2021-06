L’administration Biden appelle le Nigeria à débloquer Twitter au nom de la « liberté d’expression » et de la « démocratie » — RT USA News

Arguant que la liberté d’expression était vitale pour la démocratie, le département d’État a exhorté le Nigéria à annuler sa suspension de Twitter, près d’une semaine après que le pays africain a interdit la plate-forme basée aux États-Unis pour avoir censuré son président.

« Les États-Unis condamnent la suspension continue de Twitter par le gouvernement nigérian et les menaces subséquentes d’arrêter et de poursuivre les Nigérians qui utilisent Twitter,», a déclaré jeudi le porte-parole du département d’État, Ned Price, ajoutant que « restreindre indûment« le droit des personnes à « dénoncer, recueillir et diffuser des opinions et des informations n’a pas sa place dans une démocratie ».

Les États-Unis condamnent la suspension actuelle de Twitter par le gouvernement nigérian. Nous appelons le gouvernement à respecter la liberté d’expression en annulant cette suspension. https://t.co/bOkcgc2kDz – Prix Ned (@StateDeptSpox) 10 juin 2021

Il s’agissait de la première réaction officielle de l’administration Biden sur la question, et survient près d’une semaine après que le gouvernement d’Abuja a annoncé une suspension de Twitter au Nigeria et une pression pour que toutes les plateformes sociales soient autorisées par la Commission nationale de radiodiffusion, comme l’héritage. médias.

La déclaration de Price a également fait écho propre à Twitter, émis le 5 juin, appelant l’accès à leur plateforme « un droit humain essentiel dans la société moderne.«

Cependant, le service basé à San Francisco a été rapidement mis au pilori par des critiques qui ont souligné que Twitter avait littéralement censuré le président américain alors en fonction – il a interdit Donald Trump après l’émeute du 6 janvier au Capitole en raison de la façon dont ses commentaires pourraient être «reçus et interprétés» en ligne et off – et bien d’autres.





L’impasse actuelle a commencé lorsque Twitter a invoqué le même prétexte qu’il avait utilisé pour censurer Trump lors des émeutes de 2020 aux États-Unis – qu’il « la violence glorifiée» ou menacé de nuire à un individu ou à un groupe connu – pour supprimer un tweet du président nigérian Muhammadu Buhari mettant en garde les séparatistes contre l’incendie de postes de police.

Le Département d’État n’a pas commenté la censure de Buhari. Dans les 48 heures, cependant, Abuja avait annoncé une interdiction des opérations de Twitter au Nigeria, affirmant que la plate-forme de médias sociaux américaine mettait en danger son intégrité en tant qu’État.

Affirmer que les États-Unis soutiennent le Nigeria « Comme il travaille à l’unité, à la paix et à la prospérité,” Price a fait valoir jeudi que « La liberté d’expression et l’accès à l’information en ligne et hors ligne sont essentiels à des sociétés démocratiques prospères et sûres.«





Ses commentaires interviennent deux jours après que Trump a salué les actions du Nigeria, affirmant que « plus de pays devraient interdire Twitter et Facebook pour ne pas permettre un discours libre et ouvert. »

« Qui sont-ils pour dicter le bien et le mal s’ils sont eux-mêmes mauvais ? » Trump a ajouté dans une déclaration publiée sur son site Web, car il a été banni par toutes les grandes plateformes de la Silicon Valley.

