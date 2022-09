L’administration Biden annule la règle d’immigration de l’ère Trump

NEW YORK (AP) – L’administration Biden a officiellement annulé une règle de l’ère Trump qui interdisait aux immigrants d’obtenir la résidence légale s’ils avaient utilisé certains avantages gouvernementaux, permettant un retour à une politique précédente avec une portée plus étroite.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré jeudi qu’un nouveau règlement pour la règle de la «charge publique» entrerait en vigueur fin décembre, bien que l’administration Biden ait déjà cessé d’appliquer la version précédente l’année dernière.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans un communiqué que le changement “garantit un traitement juste et humain”.

“Conformément aux valeurs fondamentales de l’Amérique, nous ne pénaliserons pas les individus qui choisissent d’accéder aux prestations de santé et aux autres services gouvernementaux supplémentaires mis à leur disposition”, a-t-il déclaré.

Le règlement sur les charges publiques interdit aux gens d’obtenir des cartes vertes s’ils seraient un fardeau pour les États-Unis. Pendant des années avant l’administration Trump, cela était interprété comme dépendant principalement de l’aide en espèces, du maintien du revenu ou du soutien gouvernemental pour l’institutionnalisation à long terme.

Mais l’administration Trump a élargi les avantages pour inclure une aide non monétaire, notamment des bons d’alimentation et Medicaid. Il y a eu de nombreuses contestations judiciaires, mais sa mise en œuvre a été autorisée en 2020. Les contestations judiciaires se sont poursuivies et en 2021, l’administration Biden a déclaré qu’elle ne continuerait pas à défendre la règle.

L’annonce de jeudi a été bien accueillie par les défenseurs des immigrés, qui ont déclaré que la règle élargie de l’administration Trump avait créé une atmosphère difficile pour ceux qui demandaient la résidence légale.

“Le règlement sur les charges publiques a provoqué une telle peur parmi les immigrants qui cherchaient à demander légalement une carte verte que beaucoup ont choisi de renoncer aux soins de santé et au soutien économique vital”, a déclaré le président de l’American Immigration Lawyers Association, Jeremy McKinney, dans un communiqué.

“Ces changements visant à simplifier et à démystifier la règle vont vraiment changer des vies à travers notre pays.”

The Associated Press