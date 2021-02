Revue nationale

Les législateurs envoient une lettre à Pelosi appelant à la fin de l’escrime du Capitole et au déploiement de la Garde nationale

Vendredi, un groupe de 42 législateurs a envoyé une lettre au président de la Chambre, Nancy Pelosi, s’opposant aux clôtures permanentes de style militaire autour du Capitole américain et demandant que les membres de la Garde nationale déployés à Washington DC le mois dernier soient renvoyés chez eux. «Nous écrivons avec des inquiétudes concernant les mesures de sécurité et l’amélioration des clôtures autour du Capitole américain même si les événements de grande envergure comme l’inauguration sont terminés», a écrit le groupe, dirigé par le représentant Ted Budd (R., NC). «En particulier, nous sommes préoccupés par les rapports récents selon lesquels les clôtures entourant le Capitole pourraient devenir permanentes.» Les législateurs écrivent qu’ils sont «disposés à avoir un débat honnête sur la fourniture à la police du Capitole des ressources dont elle a besoin pour être mieux préparée sans transformer le Capitole en forteresse permanente». «À cette fin, nous vous exhortons à retirer les clôtures de barbelés entourant le Capitole et à renvoyer les troupes de la Garde nationale à leurs familles», ajoute la lettre. « C’est l’heure. Il est temps de guérir et il est temps de retirer les clôtures pour que la nation puisse avancer. Le mois dernier, 26000 membres de la Garde nationale ont été déployés pour aider à sécuriser l’inauguration à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole américain, au cours desquelles une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment pendant que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire du président Joe Biden au collège électoral. Le maintien des membres de la Garde nationale en poste à Washington, DC, a depuis lors coûté environ 480 millions de dollars, avec pas moins de 5 000 à 7 000 soldats qui resteront dans le district jusqu’à la mi-mars. «Le Capitole est un symbole de liberté et de notre gouvernement représentatif», a déclaré Budd dans une déclaration à National Review. «Le fait qu’elle devienne une zone militarisée de manière permanente sape notre autorité morale dans le monde.» Il ajoute qu’un nombre croissant de législateurs bipartis « estiment qu’il est temps d’enlever les clôtures de barbelés et de renvoyer nos troupes de la Garde nationale à leurs familles, au lieu de les reléguer de manière irrespectueuse dans des garages de stationnement. » Un certain nombre d’unités de la Garde nationale ont vu leurs déploiements prolongés involontairement, même si la plupart des troupes resteront volontairement à Washington. Deux responsables familiers avec le plan ont déclaré à Bloomberg que le déploiement coûterait près d’un demi-milliard de dollars et ont déclaré que l’armée pourrait annoncer le chiffre dès vendredi. Les troupes resteront dans le district pour protéger le Capitole de ce qui a été décrit comme des «problèmes de sécurité de destitution», y compris le potentiel de manifestations pendant le procès du Sénat qui doit commencer la semaine prochaine, selon Politico. Les membres de la garde ont déclaré au média qu’ils n’avaient été informés d’aucune menace spécifique, bien que les autorités fédérales s’inquiètent du risque de troubles persistants, en particulier provoqués par des milices d’extrême droite. On craint également que des troubles ne surviennent le 4 mars, date à laquelle certains théoriciens du complot de QAnon pensent que Trump sera inauguré une deuxième fois. La semaine dernière, le chef de la police par intérim du Capitole, Yogananda Pittman, a proposé d’installer des clôtures permanentes autour du bâtiment du Capitole: «À la lumière des événements récents, je peux affirmer sans équivoque que de vastes améliorations de l’infrastructure de sécurité physique doivent être apportées pour inclure des clôtures permanentes et la disponibilité de des forces de renfort à proximité immédiate du Capitole. » Le groupe de législateurs fait valoir que si «une certaine augmentation de la sécurité était nécessaire» après les troubles du mois dernier, il n’y a «aucune raison valable de maintenir le même niveau de mesures de sécurité». «Il est consternant que la Chine communiste donne à ses citoyens plus de liberté pour visiter des sites historiques comme la place Tiananmen qu’il n’en existe actuellement pour les Américains qui veulent visiter le Capitole à Washington, DC», dit la lettre. Le représentant Jody Hice (R., Géorgie) a fait écho à ce sentiment, affirmant que la sécurité autour du Capitole «doit être équilibrée et respectueuse du fait que c’est toujours – et sera toujours – la Maison du peuple. «Nous ne pouvons tout simplement pas permettre au complexe du Capitole de devenir de façon permanente une forteresse si restrictive et peu accueillante pour le public américain que seuls les membres du Congrès et le personnel sont autorisés sur les lieux», a-t-il déclaré dans un communiqué à National Review. Il a également critiqué les démocrates comme étant «outrageusement hypocrites» en étant à l’aise avec des clôtures et des murs permanents pour se protéger alors qu’ils «s’opposent vigoureusement au même type de barrières le long de notre frontière sud pour protéger tout le pays». «À moins qu’il y ait une menace directe et immédiate pour le Capitole, la sécurité militarisée doit être désescalée le plus rapidement possible pour permettre un retour à la normale», a-t-il déclaré.