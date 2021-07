L’administration Biden annule 1,5 milliard de dollars de dette de prêt étudiant

Le ministère de l’Éducation a annoncé vendredi l’annulation de 55,6 millions de dollars supplémentaires de la dette étudiante.

L’administration Biden a maintenant annulé 1,5 milliard de dollars de dettes de prêts étudiants.

Le ministère de l’Éducation a annulé 55,6 millions de dollars supplémentaires de dette de prêt étudiant pour 1 800 étudiants victimes d’une fraude dans un collège à but lucratif, portant le montant total de la dette de prêt étudiant annulée par l’administration Biden à 1,5 milliard de dollars.

« L’annonce d’aujourd’hui poursuit l’engagement du ministère américain de l’Éducation à défendre les étudiants dont les collèges en ont profité », a déclaré Miguel Cardona, le secrétaire à l’Éducation, dans le communiqué du ministère publié vendredi.

La dernière annulation de prêt concerne les étudiants qui ont fréquenté le Westwood College, les Marinello Schools of Beauty et le Court Reporting Institute. C’est la première fois que le département approuve l’annulation du prêt aux étudiants qui ont fréquenté des écoles autres que Corinthian Colleges, ITT Technical Institute et American Career Institute depuis 2017.

Suite:64 démocrates demandent à Biden de prolonger la pause de paiement des prêts étudiants

« L’action d’aujourd’hui poursuit les efforts déployés par l’administration Biden pour garantir la défense des emprunteurs et d’autres programmes ciblés d’annulation, de remise et de libération des prêts apportent un soulagement aux étudiants et aux emprunteurs », indique le communiqué du département.

La défense de l’emprunteur est un règlement fédéral du ministère de l’Éducation qui permet aux emprunteurs fédéraux de prêts étudiants la possibilité de demander la remise de leurs prêts s’ils ont été fraudés par un collège ou une université.

Avec les 1 800 étudiants supplémentaires, l’administration Biden a annulé les prêts étudiants de près de 92 000 personnes. Les 1,5 milliard de dollars de dette de prêt annulée sont une tentative de l’administration Biden de remédier à l’arriéré de demandes de remise laissées par l’administration précédente.

« Le Ministère continuera de faire sa part pour examiner et approuver les demandes de défense des emprunteurs rapidement et équitablement afin que les emprunteurs reçoivent l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Nous espérons également que ces approbations serviront d’avertissement à toute institution se livrant à un comportement similaire que ce type de fausse déclaration est inacceptable », a ajouté Cardona.

Suite:Joe Biden veut fournir à des millions d’Américains un accès Internet haut débit. Ce ne sera pas facile.

Certains démocrates font pression pour une remise des prêts étudiants plus importante et plus large.

Plus de 60 démocrates ont envoyé une lettre à Biden le 23 juin, l’exhortant à prolonger la pause des paiements et des intérêts pour les prêts étudiants fédéraux, déclarant que la pause procurait un immense soulagement aux emprunteurs et aux familles pendant la pandémie et « présenterait un défi important » si terminé.

Les démocrates avaient également précédemment demandé à Biden de s’engager à annuler 50 000 $ de prêt étudiant par emprunteur, ce qu’il a dit qu’il ne ferait pas, déclarant qu’il préférerait que l’argent soit investi dans l’éducation de la petite enfance.

Cela « sera-t-il pardonné, plutôt que d’utiliser cet argent pour financer l’éducation préscolaire de jeunes enfants issus de milieux défavorisés ? Biden a déclaré lors d’une mairie de CNN.