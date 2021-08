L’administration Biden annonce une enquête sur le recours à la force par le service de police de Phoenix, d’autres tactiques – RT USA News

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a annoncé une enquête sur les droits civils pour déterminer si le service de police de Phoenix s’est engagé dans un schéma de force excessive, de discrimination et d’abus envers les sans-abri.

L’enquête du ministère de la Justice (DOJ) examinera tous les types de force utilisés par la police de Phoenix, ainsi que si les agents exercent des représailles contre les personnes pour leur discours, a déclaré jeudi Garland dans un communiqué. Les responsables de l’administration Biden craignent également que les agents de Phoenix ne se livrent à des activités policières discriminatoires ou ne prennent illégalement les biens des sans-abri.





Aussi sur rt.com

Biden DOJ poursuit la Géorgie pour une loi électorale «raciste», déclare qu’il poursuivra les «menaces» contre les travailleurs électoraux à l’échelle des États-Unis







Le MJ prévoit un « examen complet » des politiques, de la formation, de la supervision et des enquêtes internes du service de police de Phoenix, a ajouté Garland. Les enquêteurs examineront également la façon dont le gouvernement de la ville et sa police traitent les personnes handicapées, comme la détention de personnes atteintes de « troubles de la santé comportementale », ainsi que la façon dont ils traitent les plaintes pour inconduite et tiennent les agents responsables.

La police de Phoenix a été impliquée dans 26 fusillades l’année dernière, en hausse de 73% par rapport au total de 15 en 2019, selon les données compilées par un média local, KTAR News. La ville a dominé le pays en matière de fusillades impliquant des officiers en 2018, alors qu’elle en comptait 44. L’un des incidents de 2020 impliquait un homme de 40 ans qui a été tué par balle moins de trois secondes après avoir répondu à un coup à sa porte tout en tenant un arme à ses côtés. La ville a entamé le mois dernier le processus de limogeage de l’officier qui a tiré les coups de feu mortels.

« Lorsque nous menons des enquêtes sur les modèles ou les pratiques pour déterminer si la Constitution ou la loi fédérale a été violée, notre objectif est de promouvoir la transparence et la responsabilité » dit Garland. « Cela augmente la confiance du public, ce qui à son tour augmente la sécurité publique. Nous savons que les forces de l’ordre partagent ces objectifs.

Le DOJ a mené des enquêtes similaires sur des dizaines d’organismes chargés de l’application des lois à travers le pays en vertu d’une loi de 1994 conçue pour garantir que les pratiques policières nationales et locales ne violent pas les droits constitutionnels ou d’autres protections fédérales. Le gouvernement fédéral peut poursuivre les agences qu’il juge être en infraction, s’il n’est pas possible d’obtenir une réparation par voie de négociations.

La sonde Phoenix marque le troisième « modèle ou pratique » enquête lancée par le DOJ depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier. La police de Louisville et de Minneapolis fait également l’objet d’une enquête.





Aussi sur rt.com

Le DoJ enquêtera sur les flics et le gouvernement de Louisville, KY après la mort par balle de Breonna Taylor par la police







« Les policiers de tout le pays doivent exercer leur autorité d’une manière qui respecte la Constitution, se conforme aux lois fédérales sur les droits civils et respecte la dignité humaine » Kristen Clarke, directrice de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré jeudi.

L’année dernière, le service de police de Phoenix a mis en œuvre plusieurs réformes politiques, telles que l’utilisation de caméras portées sur le corps et l’interdiction d’utiliser des étranglements pour retenir les suspects.

La ville a accepté en août 2020 de payer un règlement de 475 000 $ à un couple de Phoenix après que des policiers ont pointé des armes sur la famille et menacé de tirer sur le père devant sa fiancée enceinte et ses deux enfants en 2019. Une vidéo de l’incident est devenue virale, déclenchant des protestations sur une force prétendument excessive. La confrontation a commencé après que l’homme, qui est noir, et sa fille de quatre ans auraient volé des articles dans un magasin à un dollar.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!