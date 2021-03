L’administration Biden annonce les premières sanctions contre la Russie dans l’affaire Navalny

Les sanctions reflétaient de près une série d’actions que les nations européennes et la Grande-Bretagne ont prises en octobre et élargies lundi. De hauts responsables ont déclaré que cela faisait partie d’un effort visant à montrer l’unité dans les premiers affrontements de l’administration Biden avec le gouvernement du président russe Vladimir V.

L’administration Biden a déclassifié mardi une conclusion du renseignement selon laquelle le FSB, l’une des principales agences de renseignement russes, avait orchestré l’empoisonnement du chef de l’opposition Aleksei A. Navalny et annoncé ses premières sanctions contre le gouvernement russe pour l’attaque et son emprisonnement.

Un responsable a déclaré aux journalistes mardi matin que l’administration Biden ne cherchait pas à réinitialiser les relations ou à intensifier les affrontements. Le test pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, lorsque l’administration devrait annoncer sa réponse à la cyberattaque de SolarWinds, dans laquelle des pirates russes présumés ont profondément pénétré neuf agences gouvernementales et plus de 100 entreprises, volant des données et plantant des «portes dérobées» dans leurs réseaux informatiques.

Les sanctions sont notables principalement parce qu’elles sont les premières que M. Biden a prises au cours des six semaines qui ont suivi son accession à la présidence. Alors que la plupart des présidents sont entrés en fonction en déclarant qu’ils rechercheraient une réinitialisation des relations avec la Russie, M. Biden a fait le contraire. Il a averti que M. Poutine conduisait son pays dans une ère d’autoritarisme et a promis de repousser les violations des droits de l’homme et les efforts pour déstabiliser l’Europe.

Alors que l’affaire Navalny était un exemple frappant de la brutalité russe – ses assaillants du FSB l’ont harcelé alors qu’il voyageait à travers l’Europe et apparemment appliqué l’agent neurotoxique à ses sous-vêtements – l’administration Biden considère SolarWinds comme une attaque plus directe contre les États-Unis. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a déclaré que la réponse «ne sera pas simplement des sanctions» et a également fait allusion à une sorte de réponse secrète.

Mais dans l’affaire Navalny, seules des sanctions ont été annoncées – et elles pourraient avoir peu d’effet. L’histoire suggère que les sanctions fonctionnent mieux, voire pas du tout, dans les pays plus petits et moins puissants, et seulement avec le temps. Ils sont souvent utilisés pour signaler la désapprobation sans trop attendre de changement de comportement.

Comme l’a déclaré Carl Bildt, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Suède: «Les sanctions sont devenues très populaires au Congrès et elles deviennent également populaires auprès de l’UE. Si vous n’avez pas d’autres instruments, les sanctions sont très populaires. »

En 2018, l’administration Trump a annoncé des sanctions contre la Russie pour l’utilisation d’un agent neurotoxique contre Sergei Skripal, un ancien agent double russe vivant en Grande-Bretagne, et sa fille, Yulia, et a expulsé des dizaines de diplomates russes. Mais cela s’est avéré peu dissuasif pour le FSB utilisant la même technique contre M. Navalny et Vladimir Kara-Murza, un dissident russe qui était empoisonné, en 2015 et 2017, et a failli mourir les deux fois.

Un haut responsable américain a déclaré que l’action annoncée mardi correspondait à bien des égards aux désignations que les Européens avaient déjà faites. Le responsable a déclaré que le principal effort était d’assurer que les États-Unis et l’Europe étaient «sur la même longueur d’onde» après plusieurs mois au cours desquels les sanctions européennes allaient au-delà de celles imposées par Washington.

L’Union européenne a approuvé lundi des sanctions contre quatre hauts responsables russes considérés comme responsables de la poursuite et de l’emprisonnement de M. Navalny.

La décision, approuvée par les États membres, est entrée en vigueur mardi et représente la première fois que l’Union européenne a utilisé de nouveaux pouvoirs en vertu de sa version de la loi Magnitsky, qui permet à Bruxelles d’imposer des sanctions aux auteurs de violations des droits de l’homme dans le monde entier.