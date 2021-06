L’administration Biden annonce des plans pour renforcer les chaînes d’approvisionnement critiques

Le président Joe Biden (C) prend la parole lors d’une visite du Cuyahoga Community College Manufacturing Technology Center, le 27 mai 2021, à Cleveland, Ohio.

WASHINGTON – L’administration Biden s’apprête à annoncer mardi une série de mesures visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement critiques aux États-Unis, à renforcer les capacités de fabrication nationales pour les produits clés et à remédier aux vulnérabilités existantes.

En février, le président Joe Biden a ordonné un examen interagences de 100 jours des chaînes d’approvisionnement nationales.

Le résultat de cet examen et les recommandations politiques qui en découlent constituent un nouveau rapport de plusieurs centaines de pages, dû être publié mardi.

Les recommandations initiales du rapport se concentrent sur quatre produits essentiels à l’économie américaine : les batteries au lithium de grande capacité, les minéraux de terres rares, les semi-conducteurs et les ingrédients pharmaceutiques actifs.

Batteries au lithium de grande capacité : Le ministère de l’Énergie a l’intention de publier un plan décennal pour développer un chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium aux États-Unis capable de produire les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Le programme de prêts pour la fabrication de véhicules à technologie avancée de l’agence distribuera 17 milliards de dollars dans le but de soutenir de nouveaux efforts de recherche et de fabrication aux États-Unis.

Le ministère de l’Énergie a l’intention de publier un plan décennal pour développer un chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium aux États-Unis capable de produire les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Le programme de prêts pour la fabrication de véhicules à technologie avancée de l’agence distribuera 17 milliards de dollars dans le but de soutenir de nouveaux efforts de recherche et de fabrication aux États-Unis. Minéraux de terres rares : Le ministère de l’Intérieur dirigera un groupe de travail pour identifier les sites où des minéraux critiques pourraient être produits et traités aux États-Unis. métaux utilisés dans les téléphones portables, les voitures et les aimants, tout en respectant des normes environnementales élevées.

Le ministère de l’Intérieur dirigera un groupe de travail pour identifier les sites où des minéraux critiques pourraient être produits et traités aux États-Unis. métaux utilisés dans les téléphones portables, les voitures et les aimants, tout en respectant des normes environnementales élevées. Semi-conducteurs : Alors que la nation est aux prises avec une pénurie de semi-conducteurs qui a ralenti les principales usines de fabrication automobile, la Maison Blanche a déclaré qu’elle travaillerait avec le secteur privé pour accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

une pénurie de semi-conducteurs qui a ralenti les principales usines de fabrication automobile, la Maison Blanche a déclaré qu’elle travaillerait avec le secteur privé pour accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement. Ingrédients pharmaceutiques avancés : Le ministère de la Santé et des Services sociaux utilisera l’autorisation accordée en vertu de la Loi sur la production de défense pour engager environ 60 millions de dollars pour « développer de nouvelles technologies de plate-forme pour augmenter la capacité de fabrication nationale d’API ».

En plus de ces mesures destinées à dynamiser l’offre de produits spécifiques, l’administration a également annoncé plusieurs initiatives plus larges.

Pour aider à former les travailleurs qui seront nécessaires pour doter ces nouveaux projets, la Maison Blanche annoncera 100 millions de dollars de subventions supplémentaires pour soutenir les efforts d’expansion de l’apprentissage dirigés par l’État. Les subventions seront administrées par le ministère du Travail.

Le ministère de l’Énergie annoncera une nouvelle politique qui oblige les bénéficiaires de subventions de recherche et de développement du DOE à « fabriquer substantiellement ces produits aux États-Unis ».

Parallèlement à ces efforts pour renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales, l’administration Biden annoncera également de nouvelles mesures pour lutter contre les « pratiques déloyales du commerce extérieur », qui, selon elle, ont contribué à l’érosion des chaînes d’approvisionnement dans le monde.

L’un d’eux sera la création d’une « force de frappe commerciale » dirigée par le bureau du représentant américain au commerce. La force de frappe visera à identifier les mesures d’application «unilatérales et multilatérales» que les États-Unis peuvent prendre pour punir les pays qui, selon eux, se livrent à des pratiques commerciales déloyales. Selon un haut responsable de l’administration, la force de frappe se concentrera sur le développement des politiques commerciales américano-chinoises.

L’autre action liée à l’application de la loi sera une évaluation, dirigée par le ministère du Commerce, de l’opportunité d’ouvrir une enquête sur les aimants en néodyme en vertu de l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce.

Les aimants de terres rares sont utilisés dans les moteurs et l’électronique par les civils et les militaires. Si l’enquête devait conclure que la sécurité nationale des États-Unis est menacée par les approvisionnements étrangers en néodyme, elle pourrait ouvrir la porte à des restrictions ou des tarifs à l’importation.

Le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a invoqué l’article 232 à deux reprises au cours de son seul mandat en tant que président, le citant comme sa justification pour imposer des tarifs douaniers larges sur l’acier et l’aluminium. Ces tarifs sont toujours en place et Biden n’a pas dit s’il les lèverait ou non.

Un haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes a souligné que les actions de politique commerciale de Biden sont fondamentalement différentes des guerres commerciales de Trump, car elles sont soigneusement ciblées.

« Nous ne cherchons pas à mener des guerres commerciales avec nos alliés et partenaires », a déclaré le responsable. « Nous examinons des produits très ciblés pour lesquels nous pensons qu’il existe des outils efficaces que nous pourrions déployer pour renforcer nos propres chaînes d’approvisionnement et réduire les vulnérabilités. »