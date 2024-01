L’administration Biden annonce de nouvelles initiatives en matière d’avortement à l’occasion de l’anniversaire de Roe

WASHINGTON — Le président Joe Biden a convoqué lundi des membres clés de son cabinet pour discuter du droit à l’avortement à l’occasion du 51e anniversaire de l’arrêt Roe v. Wade.

Cette réunion marque la quatrième fois que son groupe de travail sur l’accès aux soins de santé reproductive se réunit depuis la chute de Roe il y a environ un an et demi.

Biden a dénoncé lundi la décision de la Cour suprême de 2022 d’annuler la décision historique, la qualifiant de “droit fondamental arraché”.

“J’ai dit… le jour où Roe a été annulé, la santé et la vie des femmes de ce pays seraient désormais en danger”, a déclaré Biden lors de son discours. « Et cela s’est malheureusement avéré vrai. Ils ont été en danger.

Le président a également réitéré son appel au Congrès pour qu’il codifie les protections fournies par Roe, ajoutant que si un projet de loi était adopté, il le signerait « immédiatement ».

“Arrêtez de faire de la politique avec la vie et la liberté des femmes. Laissez les médecins faire leur travail”, a déclaré Biden.

L’administration a exhorté à plusieurs reprises le Congrès à adopter une loi qui rétablirait les protections qui existaient sous Roe, mais cela s’est avéré impossible même lorsque les démocrates contrôlaient à la fois la Chambre et le Sénat. Il est donc peu probable que cela se produise de sitôt.

Des manifestants lors d’un rassemblement de la Marche des femmes devant la Maison Blanche à l’occasion du 50e anniversaire de l’arrêt Roe c. Wade de la Cour suprême des États-Unis, à Washington, DC, le 22 janvier 2023. Valérie Plesch / Bloomberg via Getty Images

Les ministères du Trésor, du Travail, de la Santé et des Services sociaux ont publié lundi de nouvelles directives pour clarifier les normes et soutenir une couverture élargie des contraceptifs approuvés par la Food and Drug Administration, sans frais, dans le cadre de la Loi sur les soins abordables pour des millions de femmes dans tout le pays.

Le nouvel effort a été lancé par le HHS pour « éduquer tous les patients sur leurs droits et contribuer à garantir que les hôpitaux respectent leurs obligations en vertu de la loi fédérale », un » a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Le Bureau de la gestion du personnel propose également de nouvelles orientations pour renforcer l’accès à la contraception pour les travailleurs fédéraux, les retraités et les membres de leur famille, a déclaré la Maison Blanche.

L’administration annonce notamment un « plan global » visant à accroître la sensibilisation à l’accès aux soins médicaux d’urgence requis en vertu de la loi sur le traitement médical d’urgence et le travail (EMTALA).

Le ministère de la Justice défend actuellement devant la Cour suprême la position selon laquelle les soins d’urgence requis « peuvent, dans certaines circonstances, inclure des soins liés à l’avortement ». La Haute Cour devrait se prononcer sur l’affaire d’ici juin.

Les membres du groupe de travail présidentiel devraient rendre compte de la mise en œuvre en cours de diverses mesures exécutives visant à élargir l’accès aux soins de santé reproductive, a indiqué le responsable.

La Maison Blanche et la campagne de réélection de Biden ont blâmé les Républicains et qualifié la position plus restrictive du Parti Républicain sur l’avortement de « programme dangereux, extrême et déconnecté de la réalité ».

« Même si les Américains – de l’Ohio au Kentucky en passant par le Michigan, le Kansas et la Californie – ont rejeté de manière catégorique les tentatives visant à limiter la liberté reproductive, les élus républicains continuent de faire pression en faveur d’une interdiction nationale et de nouvelles restrictions dévastatrices à travers le pays », a déclaré Biden dans un communiqué lundi. .

La plupart des interdictions en vigueur dans les États ne prévoient pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste, et certains médecins peuvent être accusés d’un crime ou même risquer la prison à vie s’ils pratiquent cette procédure.

Alors que le président organisait une réunion avec son groupe de travail lundi, la vice-présidente Kamala Harris s’est rendue dans le Wisconsin pour lancer une tournée nationale axée sur la liberté reproductive.

Au cours de l’année écoulée, la vice-présidente s’est rendue dans 16 États et a rencontré 250 législateurs sur les droits reproductifs, travail qu’elle devrait poursuivre avant novembre, a déclaré l’administration Biden.

“Le président est incroyablement reconnaissant envers le vice-président pour avoir aidé à diriger ce travail et pour avoir été son partenaire dans la réalisation de ce travail”, a déclaré Jen Klein, directrice du Conseil de politique de genre de la Maison Blanche.

L’avortement devrait être un problème majeur lors de l’élection présidentielle de novembre, en grande partie en raison de l’attitude des électeurs à l’égard des initiatives liées à l’avortement lors des élections de mi-mandat de 2022.

Depuis la décision Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, l’avortement est apparu sept fois sur le bulletin de vote, avec des mesures dans des États comme le Kansas, le Michigan, le Kentucky, la Californie, le Vermont, le Montana et l’Ohio. Dans tous les cas, dans les États traditionnellement « rouges » et « bleus », indiquait la semaine dernière un mémo de campagne de Biden, les gens « ont voté de manière retentissante pour protéger leurs droits ».

Les électeurs se prononceront à nouveau sur l’avortement en novembre dans plusieurs États clés du champ de bataille, notamment l’Arizona, la Géorgie, la Floride, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin.

L’administration Biden prévoit de faire des initiatives électorales sur l’avortement un « élément central » de sa stratégie au cours des 10 prochains mois, en impliquant des centaines de dirigeants d’État profondément impliqués dans les batailles législatives actuelles sur le sujet, a déclaré Klein.

« L’administration s’engage à garantir aux femmes la liberté de prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive », a-t-elle ajouté.

Le président, la première dame, le vice-président et le second monsieur seront en tête d’affiche de leur premier rassemblement électoral commun du cycle mardi en Virginie du Nord pour souligner l’importance de l’accès à l’avortement.