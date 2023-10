L’administration Biden affirme que Netanyahu et Israël auront « tout ce dont ils ont besoin » – Twitchy

Lundi soir, le président Biden (ou celui qui gère le compte officiel Twitter/X) a assuré au monde que le Premier ministre Netanyahu et la nation d’Israël auraient tout ce dont ils avaient besoin pour se défendre. Nous sommes simplement heureux de voir cette administration prendre un moment dans son programme de barbecues très chargé et discuter de la bidenomics et du changement climatique pour remédier à une violation massive des droits de l’homme qui se produit actuellement au Moyen-Orient contre Israël.

J’ai affirmé au Premier ministre Netanyahu que les États-Unis continueront de veiller à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour se défendre et défendre son peuple. – Président Biden (@POTUS) 9 octobre 2023

Les réponses à cette question ont été pour le moins intéressantes. Sans surprise, de nombreux commentaires et tweets hystériques et hyperboliques anti-israéliens circulent, auxquels cet auteur ne donnera pas la parole.

C’est probablement trop demander que vous donniez à Israël les 6 milliards de dollars censés revenir à l’Iran. https://t.co/nNETxSQTL2 – Doug Powers (@ThePowersThatBe) 9 octobre 2023

Pouvez-vous récupérer les 6 milliards de dollars ? –Buzz Patterson (@BuzzPatterson) 9 octobre 2023

Tant qu’on y est, pouvons-nous obtenir un remboursement de l’Ukraine sur les milliards que nous leur avons donnés ? L’utiliser pour faire du bien, peut-être ? Trop à demander?

Oh regardez, le président a terminé son pique-nique et a finalement publié une déclaration milquetoast sur les attaques terroristes en Israël. https://t.co/WiKTIELDbS – Le Fantôme™ d’Aldous Huxley (@AF632) 9 octobre 2023

D’autres ont été tout aussi déçus par le poste de l’administration, et peut-on vraiment leur en vouloir ?

Pour être clair, Biden lui a parlé tôt ce matin. Parce qu’il a été examiné pour la journée à midi. Merci pour rien Joe. -Brian Frye (@bfrye21) 9 octobre 2023

Nous sommes honnêtement surpris que ce tweet arrive si tard. N’ont-ils pas déjà mis un terme à cette journée ?

Ils semblent faire du bon travail pour gérer la situation que vous avez créée. -Sarah (@BooBooNyc) 9 octobre 2023

Des Israéliens ont été tués avec les armes que VOUS avez laissées en Afghanistan. Et peut-être aussi quelques Américains. Les dégâts que vous avez causés sont déjà irréparables @POTUS. Personne n’oubliera jamais. https://t.co/CRwyucgKqn – Viva Frei (@thevivafrei) 9 octobre 2023

Laissez aux adultes sur la scène mondiale le soin de nettoyer les dégâts laissés par leurs homologues enfantins. Il n’existe aucun monde dans lequel les actions de notre administration actuelle face à l’Iran auraient pu aboutir de manière positive pour Israël. La Palestine et l’Iran n’ont jamais caché leurs intentions concernant la nation d’Israël, et leur intention a toujours été de les éradiquer complètement. Que pensions-nous honnêtement qu’il se passerait lorsque nous leur donnerions de l’argent et des armes ?

Hé regarde, un signe de vie du compte Twitter de Biden https://t.co/IEXwBw7UZl – Fusilli Spock (@awstar11) 9 octobre 2023

C’EST VIVANT!!!

Vous êtes complice des meurtres d’Israéliens et d’Américains par les Palestiniens. pic.twitter.com/DIDGl30FXf -GayPatriot (@GayPatriot) 9 octobre 2023

Il est de plus en plus difficile de contester ce point. Nous ne voyons pas vraiment comment l’administration Biden pourrait faire tourner cela en sa faveur, mais au moins nous savons qu’elle va essayer.

