L’administration Biden accorde 1,5 milliard de dollars pour lutter contre la crise des opioïdes

L’administration Biden annoncé vendredi il accorde 1,5 milliard de dollars de subventions pour aider les États, les territoires et les terres tribales à lutter contre la crise des opioïdes.

Les subventions élargiront l’accès aux services de traitement et de soutien au rétablissement, permettront aux États d’investir dans une meilleure éducation sur les surdoses et d’accroître l’accessibilité des produits de naloxone approuvés par la FDA, qui sont utilisés pour aider à inverser une surdose d’opioïdes.

L’année dernière, plus de 107 000 personnes sont mortes après une surdose aux États-Unis, selon Les données des Centers for Disease Control and Prevention. Ce chiffre a marqué une augmentation de 15% des décès liés aux surdoses à partir de 2020.

Des membres de l’administration Biden, dont Second Gentleman Douglas Emhoff et le secrétaire américain au Travail Marty Walsh, ont assisté vendredi à un sommet du mois de la reprise pour montrer leur soutien aux personnes en rétablissement et discuter du financement des subventions.

“En tant que personne en rétablissement à long terme, je sais à quel point l’accès à la santé mentale et au traitement des troubles liés à l’utilisation de substances est important”, a écrit Walsh sur Twitter.

Plus de 104 millions de dollars de financement viseront spécifiquement à soutenir les communautés rurales, qui ont été particulièrement touchées par la crise des opioïdes. Il sera affecté à la formation, à l’éducation et à la sensibilisation de la main-d’œuvre, ainsi qu’à de nouveaux sites de traitement médicamenteux.

Biden a également appelé à un investissement de plus de 42,5 milliards de dollars dans le financement des agences nationales de contrôle des drogues dans le cadre de son budget de l’exercice 2023. L’investissement représenterait une augmentation de 3,2 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.