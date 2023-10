L’administration Biden accepte d’interdire les séparations familiales de migrants

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden lundi a accepté un règlement judiciaire qui interdirait aux autorités américaines de renvoyer les parents migrants voyageant avec des enfants à des poursuites pénales pour entrer illégalement aux États-Unis, une pratique largement condamnée et utilisée par l’administration Trump. Si elle est approuvée par un juge, cette disposition du Le règlement proposé resterait en vigueur pendant huit ans, empêchant une administration pendant cette période de rétablir une politique de « tolérance zéro » en matière de poursuites. Cette politique de Trump a forcé la séparation de milliers de parents et d’enfants à la frontière sud en 2018.

Le règlement proposé, déposé lundi devant le tribunal de district américain de San Diego, mettrait fin à un recours collectif qui a contraint l’administration Trump à réunir des milliers de membres de familles séparés pendant son mandat. Le règlement accorderait également des avantages temporaires aux familles séparées, telles qu’une aide au logement, des permis de travail, des soins de santé et un nouveau départ pour leurs demandes d’asile.

« Le fait qu’une personne entre illégalement aux États-Unis ne constitue pas une base pour de futures séparations », a déclaré un haut responsable du ministère de la Justice, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant le dépôt du règlement final. « Ce n’est que si quelqu’un a commis un délit grave que les séparations futures seront autorisées. Et une simple infraction en matière d’immigration n’est pas admissible.

Le juge de district américain Dana Sabraw, nommé par le républicain qui a déclaré les séparations illégales en 2018 et a supervisé les regroupements familiaux, déterminerait s’il convient d’approuver le règlement après une audience, éventuellement en décembre.

Le nombre de familles séparées a varié au fil des années, car les responsables de Trump ont séparé les parents et les enfants sans projet de les réunir, et certains ont été expulsés. L’administration Biden a créé un groupe de travail dans le but de réunir toutes les familles restées séparées et a déclaré en avoir retrouvé au moins 700.

Au total, ont indiqué les autorités lundi, plus de 4 000 enfants ont été séparés de leurs parents, dont 290 enfants citoyens américains. Des responsables gouvernementaux avaient précédemment déclaré que jusqu’à 5 500 enfants avaient été retirés à leurs parents pendant le mandat du président Donald Trump, qui s’est terminé en 2021.

La politique de tolérance zéro de Trump a été largement considéré comme un fiasco. Les agents fédéraux ont déclaré qu’ils avaient séparé les familles pour poursuivre les parents pour le délit de franchissement illégal de la frontière, mais beaucoup n’ont jamais été inculpés. Les parents ont été envoyés dans des centres de détention pour immigrants et des enfants âgés d’à peine 6 mois ont été placés dans des refuges. Certains ont été séparés pendant des mois, d’autres pendant des années.

Le La politique de tolérance zéro s’est déroulée au cours de quelques semaines chaotiques de mai à juin 2018, mais des enquêtes ultérieures ont déterminé que les familles ont été séparées tout au long du mandat de Trump. Le projet de règlement déposé lundi couvrirait l’intégralité de son mandat de président.

Le procès de San Diego est distinct d’une quarantaine d’autres procès et de centaines de réclamations administratives que certaines familles ont déposées contre le gouvernement fédéral pour obtenir une compensation pour leurs épreuves. Des négociations qui auraient payé aux parents et aux enfants 450 000 $ chacun pour régler ces affaires a implosé en 2021 après que le montant a été divulgué aux médias, et les critiques ont déclaré que les familles ne devraient pas être payées pour avoir enfreint la loi.

Le président Biden a abhorré les séparations familiales et, dès son entrée en fonction, a créé un groupe de travail spécial pour réunir ceux qui étaient encore séparés, mais il a jugé ce montant excessif, a déclaré plus tard la Maison Blanche.

Le ministère de la Justice a accepté de régler certains de ces problèmes. ces affaires au cours des dernières semaines, y compris un procès fédéral en Floride qui a payé un total de 315 000 $ à un père et son fils du Honduras séparés pendant deux mois. Les montants des autres poursuites n’ont pas été divulgués.

Selon les termes de l’accord de San Diego, les familles de migrants auraient droit à un permis de travail de trois ans, à six mois d’aide au logement payée par le gouvernement, ainsi qu’à des soins médicaux et à des conseils. Leurs arrêtés d’expulsion seraient effacés et ils auraient une nouvelle chance de demander une protection humanitaire par l’intermédiaire d’un agent d’asile plutôt que devant les tribunaux américains de l’immigration, plus conflictuels. Le gouvernement fournira une aide juridique par le biais d’organisations à but non lucratif.

Les familles de migrants qui ont été expulsées ou renvoyées volontairement chez elles seraient autorisées à retourner aux États-Unis et seraient autorisées à demander si elles peuvent amener d’autres membres de leur foyer avec elles, selon le règlement proposé.

En vertu de ce règlement, certaines familles pourront encore être séparées à l’avenir, dans des cas extrêmes, comme si le parent représente un danger pour l’enfant ou la sécurité nationale, s’il a une urgence médicale ou un mandat criminel en suspens. Mais le règlement fixerait des règles sur la manière dont ces séparations devraient avoir lieu, garantissant que les enfants ne puissent pas se perdre dans le système et que les avocats des migrants soient informés des séparations afin qu’ils puissent contester la décision.

« Même si rien ne peut reconstruire ces familles ni effacer de l’histoire le mal que notre gouvernement a intentionnellement infligé aux petits enfants, même aux bébés, le règlement constitue une étape cruciale en avant », a déclaré Lee Gelernt, de l’American Civil Liberties Union, l’avocat principal de l’affaire. Procès de 2018, dans un communiqué.

« L’accord regarde à la fois vers le passé et vers l’avenir, offrant des avantages aux familles séparées sous l’administration Trump ainsi que des garanties empêchant une future administration de reproduire cette politique barbare. » » dit Gelernt.

Le procureur général Merrick B. Garland a qualifié les séparations familiales sous Trump de « honteuses ».

« Cet accord facilitera la réunification des familles séparées et leur fournira des services essentiels pour les aider à se rétablir », a déclaré Garland dans un communiqué.

Les défenseurs des immigrants s’attendent à ce que la proposition couvre environ 3 900 familles impliquées dans le procès. Les autorités n’ont pas pu déterminer le nombre précis car le gouvernement a séparé les familles sans mettre en place un système de suivi pour les réunir.

Le règlement proposé ouvre le procès aux familles exclues de l’effort de réunification pour d’autres raisons, telles que parce qu’ils étaient des tuteurs légaux, et non des parents, ou soupçonnés de crimes.

L’administration Trump avait soutenu que la politique de tolérance zéro était nécessaire parce que les parents traversaient illégalement la frontière avec leurs enfants dans l’espoir d’obtenir une libération rapide vers les États-Unis. Les tribunaux ont généralement limité la durée pendant laquelle le gouvernement peut détenir des mineurs à 20 jours, de sorte que la plupart des familles sont libérées dans l’attente d’une audience d’asile devant les tribunaux de l’immigration, encombrés, ce qui peut prendre des années.

Trump, favori des sondages pour l’investiture républicaine à la présidence en 2024 bien qu’il fasse face à de multiples accusations criminelles, a déclaré qu’il n’exclurait pas de rétablir sa politique de tolérance zéro envers les familles, s’il était réélu.

« Quand vous dites à une famille que si vous venez, on va vous briser, ils ne viennent pas. Et nous ne pouvons pas nous permettre d’en avoir davantage », a déclaré Trump à la journaliste Kaitlan Collins lors d’une mairie de CNN en mai.