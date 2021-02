Des soldats montent la garde le long d’une route bloquée près du Parlement du Myanmar à Naypyidaw le 2 février 2021, alors que les généraux du Myanmar sont apparus sous un contrôle ferme un jour après un coup d’État. | Stringer / AFP via Getty Images

Les États-Unis vont maintenant réduire l’aide étrangère au gouvernement, mais cela ne fera pas grand-chose.

L’administration Biden a officiellement déclaré que la prise de contrôle militaire du gouvernement nominalement démocratique du Myanmar était un coup d’État, un jour après que les généraux du pays ont arrêté le chef civil du pays et des centaines de membres de son parti.

En raison de cette désignation, les États-Unis limiteront le peu d’aide qu’ils accordent au gouvernement du Myanmar, même si même l’administration Biden admet que les États-Unis fournissent «très peu» d’argent. Ce qui signifie qu’il est probable, comme certains experts l’ont déjà indiqué, que les efforts des États-Unis pour punir la junte ne donneront pas un grand coup de poing.

Pourtant, les États-Unis continueront de soutenir les groupes de la société civile et les plus vulnérables du pays. Les responsables du département d’État ne sont pas entrés dans les détails lors d’un appel téléphonique mardi avec des journalistes, mais une fiche d’information de l’Agence américaine pour le développement international montre que les États-Unis donnent des millions en aide humanitaire et en sécurité alimentaire. Et l’administration examinera s’il faut ou non réimposer les sanctions économiques au pays qui avaient été levées en 2016 à la suite des mesures prometteuses du Myanmar vers la démocratie.

« Nous prendrons des mesures contre les responsables, notamment en examinant attentivement notre position actuelle en matière de sanctions, en ce qui concerne les chefs militaires birmans et les entreprises qui leur sont associées », a déclaré mardi un responsable du département d’État aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, en utilisant l’ancien Nom. «Plus important encore, nous continuerons d’être aux côtés du peuple birman.»

La décision de l’administration accroît les tensions avec l’armée birmane.

Tôt lundi matin, heure locale, les forces armées du pays ont pris le contrôle total du gouvernement après avoir arrêté Aung San Suu Kyi – chef civil du pays et ancien lauréat du prix Nobel de la paix – et les principaux membres de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) dans un raid.

L’armée a ensuite annoncé sur sa chaîne de télévision qu’elle resterait au pouvoir pendant un an, l’autorité ultime revenant au général en chef Min Aung Hlaing. On ne sait pas ce qui se passera après 12 mois, bien que certains soupçonnent que l’armée restera en charge au-delà de cela.

Le président Joe Biden a indiqué lundi que les États-Unis réagiraient rapidement. «Les États-Unis ont supprimé les sanctions contre la Birmanie au cours de la dernière décennie sur la base des progrès vers la démocratie», a-t-il déclaré. «Le renversement de ces progrès nécessitera un examen immédiat de nos lois et autorités en matière de sanctions, suivi de mesures appropriées.»

Cet examen est terminé et ce que Biden a jugé «une action appropriée» a été décidé, du moins pour le moment. Mais tout cela rend claire une conclusion déprimante: l’effort américain de plusieurs décennies pour nourrir la démocratie au Myanmar est de retour à la case départ.

«Les transitions vers la démocratie d’un régime militaire sont très, très difficiles»

Le Myanmar a basculé entre le leadership militaire et civil depuis 1948, bien que le Tatmadaw, comme les forces armées du pays sont officiellement connues, est resté l’institution la plus puissante tout le temps. Les États-Unis et d’autres pays ont ainsi imposé des sanctions contre le Myanmar pendant des décennies, espérant que ces sanctions obligeraient les généraux à adopter des réformes pro-démocratie et à cesser d’abuser des droits de l’homme.

Ils ont travaillé, au moins pendant un certain temps. Suu Kyi, assignée à résidence depuis 1989 pour avoir dirigé un mouvement pro-démocratie contre l’armée, a finalement été libérée en 2010. Puis la junte a abandonné une partie de son contrôle en 2011 et a gouverné aux côtés de la NLD de Suu Kyi.

Cet arrangement était au mieux quasi démocratique: la constitution rédigée par l’armée de 2008 a donné au Tatmadaw au moins 25% des sièges de la législature, quoi qu’il arrive. C’était crucial, car aucun amendement à la nouvelle constitution ne pouvait être adopté sans que plus de 75% des législateurs ne votent pour eux.

Les forces armées pourraient en effet opposer leur veto à toute tentative de changer la donne. Cela a donné au gouvernement du Myanmar une vitrine de la démocratie – le parti au pouvoir pouvait gérer les aspects quotidiens de la politique intérieure et étrangère – sans jamais vraiment menacer l’emprise du Tatmadaw sur le pouvoir.

Mais ensuite, la NLD est devenue de plus en plus populaire, dépassant le bras politique de l’armée lors des élections législatives de 2015 et 2020. Cela a prouvé que Suu Kyi et son parti pro-démocratie n’étaient pas seulement populaires, mais avaient également pour mandat de dépouiller l’armée de ses autorités autocratiques. Cela a aidé les États-Unis et d’autres pays à lever les sanctions en raison du leadership de Suu Kyi.

Cela l’a en partie amenée à rechercher des réformes plus audacieuses. En mars 2020, par exemple, Suu Kyi a proposé de réduire le nombre de sièges alloués aux officiers militaires au Parlement. Elle a reçu le soutien de la majorité pour la mesure à l’Assemblée législative – mais le Tatmadaw a opposé son veto à cette décision.

En fin de compte, l’influence grandissante de Suu Kyi et la menace pour la mainmise de l’armée sur le pouvoir ont conduit le Tatmadaw à lancer un coup d’État lundi – quelques heures avant qu’un nouveau Parlement dirigé par la NLD ne siège pour la première fois.

La décision de Biden ramène donc essentiellement toute la situation à l’ère d’avant 2011: avec le mouvement pro-démocratie affaibli et ses dirigeants détenus, et l’armée contrôlant totalement le pays mais sous pression.

C’est encore un autre tournant malheureux dans la longue route du Myanmar vers la démocratie. « Les transitions vers la démocratie d’un régime militaire sont très, très difficiles », m’a dit lundi Amy Liu, professeure agrégée à l’Université du Texas Austin, et « il est difficile de savoir combien de temps encore ces tensions vont durer. »