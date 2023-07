L’administration Biden a garanti l’accès à un avocat pour tous les contrôles de migrants. La plupart ne l’ont pas

SAN DIEGO (AP) – Alors que l’administration Biden se préparait à lancer des contrôles d’asile rapides dans les centres de détention de la patrouille frontalière ce printemps, les autorités ont promis une différence clé par rapport à une version de la politique de l’ère Trump: les migrants se verraient garantir l’accès à un avocat.

Près de trois mois et des milliers de projections plus tard, la promesse d’accès à un avocat semble largement non tenue, sur la base de rapports de groupes de défense et d’entretiens avec des personnes directement impliquées, dont certaines ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter du publiquement.

Une coterie d’avocats impliqués estime que peut-être 100 migrants ont obtenu une représentation officielle, et seulement des centaines d’autres ont reçu des conseils informels par le biais d’appels téléphoniques ponctuels avant les contrôles accélérés.

Jones Day, l’un des plus grands cabinets d’avocats au monde, s’est associé à l’administration pour fournir des conseils juridiques gratuits aux migrants. Sa banque téléphonique a géré 460 consultations téléphoniques informelles, chacune durant environ deux heures, au 21 juin, selon l’une des personnes qui ont parlé à AP sous couvert d’anonymat. Jones Day lui-même n’avait que deux clients officiels, a déclaré la personne.

Quatre autres groupes de défense qui offrent des conseils gratuits et dont les noms sont publiés sur le site Web du système judiciaire de l’immigration ont géré beaucoup moins de consultations téléphoniques, en partie parce qu’elles ont commencé beaucoup plus tard, a déclaré la personne. Les représentants de ces quatre groupes ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de l’AP.

Cela ne représente qu’une fraction des milliers de dépistages accélérés depuis début avril, bien qu’un pourcentage précis n’ait pas pu être déterminé. Les services américains de citoyenneté et d’immigration, dont les agents d’asile mènent les entretiens, n’ont pas répondu aux questions sur la représentation par un avocat.

Les autorités américaines ont pour objectif de terminer les contrôles en 72 heures – la limite de détention d’une personne en vertu de la politique de patrouille frontalière. Le Département de la sécurité intérieure a déclaré que le calendrier accéléré vise à « apporter une aide plus rapidement à ceux qui sont éligibles et à retirer plus rapidement ceux qui ne le sont pas ». AP a demandé à plusieurs reprises de visiter un centre de dépistage pour mieux comprendre le processus.

Au cours des dépistages, connus sous le nom d' »entretiens de peur crédibles », les migrants doivent convaincre un agent d’asile qu’ils ont une « possibilité significative » de convaincre un juge qu’ils risquent d’être persécutés dans leur pays d’origine en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur opinion politique. appartenance à un groupe social. S’ils réussissent, ils sont généralement libérés aux États-Unis pendant que leur dossier parcourt le système.

Le pourcentage de personnes qui ont réussi les contrôles d’asile est tombé à 52% au cours de la seconde moitié de mai alors que le processus accéléré a repris, contre 77% la seconde moitié de mars, juste avant qu’il ne commence.

Les chiffres du gouvernement ne donnent aucune explication et ne disent pas combien de contrôles accélérés ont eu lieu sous la garde de la patrouille frontalière sans accès à un avocat. Les responsables de l’administration ont attribué des taux d’approbation plus faibles en partie à une nouvelle politique qui limite sévèrement l’asile pour les personnes qui traversent un autre pays, comme le Mexique, pour atteindre la frontière américaine.

Une action en justice déposée le mois dernier devant un tribunal fédéral à Washington vise à mettre fin aux dépistages sous la garde de la patrouille frontalière, notant que les candidats n’ont que 24 heures pour trouver des avocats après des voyages souvent éprouvants. Le procès soutient que « ne laisse pratiquement aucun temps ni possibilité aux non-citoyens de consulter qui que ce soit ou de se préparer de manière significative à ces entretiens souvent vitaux ou mortels.

Même les migrants qui passent sont réticents à parler de leurs expériences alors qu’ils continuent à demander l’asile. Le sénateur américain Alex Padilla, un démocrate californien, a déclaré dans un communiqué que les informations faisant état d’un manque d’accès à un avocat dans les installations de la patrouille frontalière sont « troublantes et décevantes ».

L’administration ne dira pas combien de contrôles elle a effectués dans les installations de la patrouille frontalière, qui interdisent les visites d’avocats en personne, bien qu’elles soient facilement des milliers. Le département de la sécurité intérieure a déclaré le 5 juin que les agents d’asile avaient effectué plus de 11 500 contrôles à la frontière au cours des trois premières semaines après la fin des restrictions d’asile liées à la pandémie, bien que certains aient pu se trouver dans les centres américains de l’immigration et des douanes, qui autorisent les visites d’avocats.

Normalement, environ trois migrants sur quatre réussissent des entretiens de peur crédibles, bien que beaucoup moins obtiennent finalement l’asile. Mais les résultats se sont à peu près inversés au cours des cinq mois du programme de dépistages accélérés de l’ère Trump : seuls 23 % ont réussi, tandis que 69 % ont échoué et 9 % se sont retirés, selon le Government Accountability Office.

Biden a mis fin aux examens accélérés de Trump moins d’un mois après l’occupation de la Maison Blanche par les démocrates, dans le cadre d’un décret exécutif visant à « rétablir et améliorer le traitement des demandes d’asile à la frontière ».

De nouvelles projections ont commencé dans la vallée du Rio Grande au Texas et se sont étendues la semaine suivante à des complexes de tentes tout aussi tentaculaires à Laredo et El Paso au Texas; Yuma, Arizona; et San Diego – tous les centres de détention temporaires de la patrouille frontalière construits depuis 2021 avec des centaines de cabines téléphoniques pour les entretiens.

Pendant environ trois semaines en avril, les avocats de Jones Day ont pu préparer tous les migrants qui cherchaient des conseils juridiques informels par téléphone, mais ont rapidement été débordés, selon une personne ayant une connaissance directe de l’effort.

Certains fournisseurs de services juridiques se sont demandé s’ils devaient participer au programme de « retrait accéléré amélioré » comme le processus de sélection est appelé. Ils ne sont pas payés et certains craignent que cela implique une approbation et une légitimité.

Americans for Immigrant Justice a rejoint l’effort dirigé par Jones Day parce que les entretiens portent sur des enjeux de «vie ou de mort», a déclaré Cindy Woods, conseillère politique nationale.

« C’est une situation difficile à vivre, surtout à cause de la façon dont cette nouvelle itération a été présentée », a-t-elle déclaré.

Les appels qui arrivent la nuit ou le week-end sont manqués, et les avocats disent qu’ils n’ont aucun moyen fiable de répondre aux messages.

L’obtention d’une représentation officielle pour la sélection peut nécessiter une signature, ce qui nécessite l’aide d’agents qui peuvent ne pas être disponibles. L’un des clients de Woods a passé cinq heures au téléphone en attendant qu’un agent imprime un formulaire de consentement et le faxe à l’avocat avec la signature du migrant.

Le National Immigrant Justice Center, qui guide les clients via la banque téléphonique dirigée par Jones Day, a déclaré dans un rapport que six des 23 clients n’avaient pas accès à un stylo et à du papier pour prendre des notes.

Les avocats de Jones Day occupaient les plus hauts rangs de l’administration Trump, y compris l’avocat de la Maison Blanche Don McGahn. Malgré ses liens avec l’ancien président, qui a qualifié l’asile de « imposture », l’entreprise a mis en place une solide pratique représentant gratuitement les demandeurs d’asile connue sous le nom de « Border Project », opérant à partir d’un bureau qu’elle a ouvert en 2017 sur les rives du Rio Grande. à Laredo.

Jones Day dit avoir dispensé une formation juridique à plus de 10 000 migrants. Plus de 1 100 avocats ont consacré plus de 280 000 heures à leurs dossiers, un investissement inégalé parmi les grands cabinets.

Le cabinet a refusé de commenter publiquement son rôle de conseil juridique pour les contrôles accélérés.

Elliot Spagat, Associated Press