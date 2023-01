L’administration Biden a fait part de ses inquiétudes à Pékin concernant l’aide non létale des entreprises chinoises à l’effort de guerre russe

CNN

L’administration Biden a récemment fait part de ses inquiétudes à la Chine au sujet des preuves qu’elle dispose suggérant que des entreprises chinoises ont vendu du matériel non létal à la Russie pour une utilisation en Ukraine, dans le but de déterminer ce que Pékin sait sur les transactions, selon deux responsables américains.

Cet équipement comprend des articles tels que des gilets pare-balles et des casques, ont déclaré à CNN plusieurs sources familières avec les services de renseignement américains et européens, mais s’arrête avant l’assistance militaire plus robuste demandée par la Russie.

Les transferts d’équipements sont “préoccupants”, a déclaré l’un des responsables américains, mais à ce stade, il n’est pas clair pour Washington si le gouvernement central en est conscient. Bien que les entreprises publiques dominent l’économie chinoise, toutes ne sont pas soumises à une surveillance quotidienne.

Certains responsables américains pensent que le gouvernement chinois est au courant des transferts d’équipement et devrait prendre des mesures pour les annuler, a déclaré le deuxième responsable.

Alors que l’administration Biden évalue toujours l’impact et l’importance globale du soutien, c’est un sujet de préoccupation croissante parmi les responsables américains.

Les responsables américains ont refusé de fournir des détails sur les communications entre l’administration Biden et Pékin.

Le secrétaire d’État Tony Blinken se rendra en Chine dans les semaines à venir et les transferts devraient faire l’objet de discussions, a déclaré le deuxième responsable.

CNN a contacté l’ambassade de Chine à Washington pour obtenir des commentaires. Bloomberg a d’abord signalé le contact entre l’administration Biden et Pékin.

Si l’administration Biden détermine que le gouvernement central de la Chine fournit intentionnellement une assistance à l’invasion de la Russie – ou autorise sciemment cette assistance – l’administration devra décider avec quelle force réagir. Depuis les tout premiers jours de la guerre, les principaux collaborateurs du président Joe Biden ont averti la Chine des conséquences potentielles si la Chine choisissait de soutenir la Russie dans le conflit.

Une telle aide matérielle directe du gouvernement chinois représenterait également un approfondissement apparent du partenariat autoproclamé de la Chine avec Moscou, qui jusqu’à présent est apparu soigneusement calibré.

La Chine et la Russie ont déclaré publiquement une « amitié sans limites » au début du conflit. Mais alors que les progrès de la Russie sur le champ de bataille ont ralenti et que la communauté internationale s’est ralliée à l’Ukraine, la Chine a cessé d’offrir une grande partie du soutien financier et militaire demandé par Moscou. Pékin – profondément lié économiquement à l’Occident d’une manière que la Russie ne l’est pas – a voulu éviter de mettre en colère la communauté mondiale, ont déclaré des sources proches des services de renseignement américains.

Les États-Unis pensent qu’au début de la guerre, la Chine avait l’intention de vendre des armes létales à la Russie pour les utiliser en Ukraine, a déclaré le responsable américain. Mais la Chine a considérablement réduit ces plans depuis lors, a déclaré cette personne – ce que l’administration Biden considère comme une victoire.

Les responsables du renseignement américain ont toujours déclaré qu’ils n’avaient vu aucune preuve que la Chine avait fourni une aide létale à la Russie.

“Il s’avère qu’il y a en fait des limites à ce partenariat, du moins en ce qui concerne la réticence du président Xi à fournir le type d’assistance militaire à Poutine qu’il a demandé au cours de la guerre en Ukraine”, a déclaré le directeur de la CIA, Bill Burns. Judy Woodruff de PBS en décembre.

Pourtant, la Chine a évité de critiquer publiquement les efforts de guerre de la Russie et les deux pays ont souligné à plusieurs reprises leur partenariat.

En décembre, après une rencontre virtuelle avec le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les deux pays renforceraient la coopération entre leurs forces armées et a souligné une croissance des échanges.