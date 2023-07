L’administration Biden a été empêchée de demander à Facebook, YouTube et d’autres plateformes de supprimer du contenu

Les conservateurs se plaignent depuis des années d’avoir été injustement bannis des plateformes de médias sociaux. Maintenant, un juge fédéral interdit à certaines parties du gouvernement de communiquer avec les plateformes de médias sociaux.

Le juge Terry Doughty, une personne nommée par Trump, a émis une injonction préliminaire le 4 juillet dans le cadre d’un procès sur le degré d’implication que le gouvernement fédéral peut avoir avec le contenu des plateformes de médias sociaux. Il interdit à l’administration Biden de communiquer avec ces plateformes au sujet de la « liberté d’expression protégée », en particulier de la « discrimination de point de vue », dans le but d’essayer de la supprimer, le juge affirmant de manière dramatique que de telles actions pourraient constituer « l’attaque la plus massive contre la liberté d’expression dans L’histoire des États-Unis. L’administration Biden fera probablement appel de l’injonction.

Cela fait partie d’une querelle de longue date que de nombreux républicains ont avec les plateformes de médias sociaux, qui, selon eux, censurent de manière disproportionnée le contenu conservateur de ce qui est devenu des places publiques de la ville, bien que gérées par des entreprises privées. Les démocrates, en revanche, se sont plaints du fait que les plateformes de médias sociaux ne font pas assez pour supprimer les discours nuisibles et qu’elles font tout leur possible pour favoriser la droite.

Cela survient également alors que les entreprises de médias sociaux ont réduit leurs équipes de confiance et de sécurité lors de licenciements et à la suite de la prise de contrôle de Twitter par l’« absolutiste » sélectif de la liberté d’expression Elon Musk, qui a permis à des discours auparavant interdits de proliférer sur Twitter. Interdire aux agences gouvernementales de communiquer même avec les plateformes à propos de certains types de contenu supprime un autre moyen potentiel pour les plateformes d’atténuer les discours préjudiciables, bien que cela supprime également toute pression potentielle que ces plateformes auraient pu ressentir pour se conformer aux demandes du gouvernement. Mais ces mêmes entreprises n’ont pas un excellent bilan lorsqu’elles sont laissées à elles-mêmes, ce qui explique en partie pourquoi le gouvernement a ressenti le besoin d’intervenir de cette manière en premier lieu.

L’affaire a commencé lorsque les procureurs généraux républicains du Missouri et de la Louisiane, ainsi que quelques parties privées qui s’estiment injustement interdites par les plateformes, ont poursuivi l’administration Biden l’année dernière, accusant le gouvernement fédéral de collusion avec les sociétés de médias sociaux pour censurer politique ou politisé discours. De telles allégations ont été une plainte de la droite pendant des années, mais elles ont pris de l’ampleur pendant la pandémie, lorsque les plateformes de médias sociaux sont devenues plus agressives dans la répression de la désinformation sur la santé. Le contenu temporairement censuré lié à un ordinateur portable qui appartenait au fils du candidat à la présidence Biden, Hunter, quelques semaines avant les élections, a également été une source particulière de colère pour les républicains.

La plainte a également été déposée une semaine après la Annonce d’avril 2022 de l’existence d’un Conseil de gouvernance de la désinformation, censé être un moyen pour le Département de la sécurité intérieure de coordonner ses efforts pour lutter contre la désinformation. Suite à un grand tollé conservateur, le conseil a été suspendu en mai et officiellement dissous en août dernier.

Le gouvernement s’entretient depuis longtemps avec les plateformes de médias sociaux sur le contenu, généralement en ce qui concerne les menaces à la sécurité, à la sûreté et à la démocratie. La publication fin 2022 des soi-disant «Twitter Files» a montré à quel point ces communications peuvent être étendues, ce qui a alimenté les accusations de censure politique de la droite. Bien que le gouvernement n’ait pas explicitement ordonné la suppression du discours légal – et il y a eu des cas où les entreprises n’ont pas donné suite à leurs suggestions – même les recommandations de supprimer ou de signaler le contenu problématique peuvent raisonnablement créer suffisamment pour faire pression sur les entreprises pour qu’elles se conforment. Le juge Doughty pensait certainement que c’était le cas.

Le Knight First Amendment Institute n’en était pas si sûr, le directeur exécutif Jameel Jaffer déclarant dans un communiqué envoyé par courrier électronique que « le gouvernement doit être en mesure de gouverner, et gouverner nécessite un discours, y compris un discours adressé à des acteurs privés… [but] nous ne voulons pas que le gouvernement puisse échapper à l’interdiction de la censure du premier amendement en s’appuyant simplement sur la coercition informelle plutôt que sur la réglementation formelle.

Jaffer a conclu que « l’ordonnance du tribunal dans cette affaire est certainement trop large ; cela isolerait les plateformes non seulement de la coercition, mais aussi de la critique.

L’ordonnance s’applique au Département de la santé et des services sociaux, à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, au Bureau du chirurgien général, aux Centers for Disease Control and Prevention, au Census Bureau, au Département de la justice, à la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, le département de la sécurité intérieure, le département d’État, les employés de ces bureaux, divers membres de l’administration Biden et toute personne agissant en leur nom.

Ces partis sont également empêchés de communiquer ou de travailler avec des groupes extérieurs qui surveillent et recherchent le discours sur les plateformes de médias sociaux, y compris le Election Integrity Partnership, le Virality Project et l’Observatoire Internet de Stanford, pour tenter de faire pression sur les plateformes à travers eux.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui est spécifiquement nommée dans l’injonction, a déclaré mercredi que « nous allons continuer à promouvoir des actions responsables pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité publiques face à des défis comme une pandémie mortelle et des des attaques contre nos élections.

« Nous ne sommes certainement pas d’accord avec cette décision », a-t-elle ajouté.

L’ordonnance a déjà eu un effet, le Département d’État aurait annulé mercredi une réunion avec Facebook sur les élections de 2024 et suspendu les futures réunions de ce type « en attendant de nouvelles directives ».

L’ordonnance permet au gouvernement de communiquer avec les plateformes de médias sociaux sur le contenu qui représente une menace pour la sécurité ou la sûreté, comme les messages qui induisent délibérément en erreur les électeurs, les efforts pour détecter et prévenir les cyberattaques, les activités criminelles et, enfin, « communiquer avec les entreprises de médias sociaux à propos de supprimer, supprimer, supprimer ou réduire les publications sur les plateformes de médias sociaux qui ne sont pas protégées par la clause de liberté d’expression du premier amendement à la Constitution des États-Unis.

Comme le suggère cette dernière exception, le libellé de l’ordonnance est large et vague, ce qui rend difficile de discerner ce qui pourrait être qualifié de liberté d’expression protégée au sujet de laquelle le gouvernement ne peut pas communiquer avec les plateformes de médias sociaux, et quel discours le gouvernement est autorisé à signaler. . C’est aussi une indication que Doughty a l’intention de se prononcer en fin de compte en faveur des plaignants dans le procès, comme il le dit dans sa décision qu’il émet l’injonction parce qu’il pense qu’ils sont « susceptibles de réussir ». L’injonction est en vigueur jusqu’à l’issue finale de l’affaire, en supposant que le tribunal lui-même ne la modifie pas ou que l’appel de l’administration Biden échoue.

À une époque où les plateformes de médias sociaux réduisent les équipes de confiance et de sécurité, ce qui peut signifier moins de surveillance et de suppression des contenus préjudiciables, cette décision interdit au gouvernement de faire une partie de ce travail pour eux. C’est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui s’inquiètent des dommages que certains de ces discours peuvent causer, ou qui ne pensent pas que le gouvernement devrait être légalement responsable des décisions de modération qui ont finalement été prises par des entreprises privées.

Mais c’est probablement une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que le gouvernement ne devrait même pas être en mesure de suggérer à une entreprise privée quel discours devrait être autorisé sur ses plateformes. Bien que vous puissiez être d’accord avec les choix de l’administration maintenant, les administrations changent. Vous pourriez ne pas aimer ce dont le prochain pense que les plateformes de médias sociaux devraient se débarrasser, et être heureux s’il n’est pas permis de leur dire de le faire.