L’administration Biden a été avertie en privé par des diplomates américains de la fureur croissante contre les États-Unis dans le monde arabe

Le Administration Biden a reçu de sévères avertissements de la part des diplomates américains dans le monde arabe quant à son ferme soutien à Campagne militaire destructrice et meurtrière d’Israël à Gaza « nous fait perdre des publics arabes pendant une génération », selon un câble diplomatique obtenu par CNN.

Le câble souligne la profonde inquiétude des responsables américains face à la colère croissante contre les États-Unis qui a éclaté peu après qu’Israël a lancé ses opérations contre le Hamas, à la suite des attaques du groupe militant en Israël le 7 octobre qui ont fait plus de 1 400 morts parmi les Israéliens.

« Nous perdons beaucoup dans le champ de bataille de la messagerie », lit-on mercredi dans un câble de l’ambassade américaine à Oman, citant des conversations avec « un large éventail de contacts de confiance et sobres ».

Le ferme soutien américain aux actions d’Israël est considéré, prévient le câble, « comme une culpabilité matérielle et morale dans ce qu’ils considèrent comme de possibles crimes de guerre ».

Le câble de l’ambassade a été rédigé par le deuxième plus haut responsable américain à Mascate et envoyé, entre autres, au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, à la CIA et au FBI. Bien qu’il ne s’agisse que d’un câble provenant d’une ambassade régionale, il fournit un aperçu privé de l’inquiétude suscitée par la vague anti-américaine croissante qui déferle sur le Moyen-Orient.

Un autre câble obtenu par CNN de l’ambassade américaine au Caire a relayé à Washington le commentaire d’un journal égyptien public selon lequel « la cruauté et le mépris du président Biden envers les Palestiniens dépassaient ceux de tous les présidents américains précédents ».

CNN a contacté le Département d’État pour obtenir ses commentaires.

Le président Joe Biden subit une pression croissante au niveau national et international en raison du soutien américain à Israël, sur fond d’images de destruction à Gaza et de grave crise humanitaire dans la région. Alors que l’administration a résisté aux appels à un cessez-le-feu, les responsables se sont efforcés d’augmenter l’aide à destination de Gaza et ont poussé à des pauses humanitaires pour permettre à davantage d’aide d’arriver dans l’enclave et permettre aux civils de fuir les combats.

Dans Ces derniers jours, les alliés des États-Unis dans le monde arabe ont exprimé clairement leur profonde colère face à la crise humanitaire à Gaza.

Le week-end dernier, le secrétaire d’État Antony Blinken a assisté à un sommet convoqué par le ministre jordanien des Affaires étrangères, auquel ont participé les plus hauts diplomates d’Égypte, du Qatar, des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite, ainsi que le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine.

Lors du sommet, les dirigeants arabes ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza tandis que Blinken a réitéré l’opposition américaine, arguant que cela donnerait au Hamas le temps de se regrouper et de lancer une autre attaque contre Israël.

La Maison Blanche a déclaré jeudi que Israël avait accepté de déplacer en avant avec quatre heures quotidiennes pauses des opérations militaires dans les zones du nord de Gaza.

Blinken est parvenu à un accord de principe sur les pauses après ses réunions en Israël la semaine dernière, même si le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est prononcé vendredi contre l’idée de pauses humanitaires, ont déclaré des responsables américains à CNN. Cela a été considéré comme un jeu du Premier ministre israélien en faveur de sa coalition, et les responsables ont noté que c’était similaire à l’époque où le gouvernement israélien s’était opposé à l’aide humanitaire à Gaza avant de décider de l’autoriser.

Bien qu’Israël ait déjà instauré de telles pauses, les responsables américains considèrent cet accord comme un progrès parce que les Israéliens utilisent le langage des « pauses », sur lequel les États-Unis pensent pouvoir s’appuyer.

Pourtant, au sein de l’administration, les inquiétudes se sont accrues quant au soutien américain à Israël.

CNN a déjà rapporté que certains hauts responsables disent en privé qu’il y a des aspects des opérations militaires d’Israël ils ne peuvent tout simplement pas supporter de se défendre ; les appels pour que les États-Unis soutiennent un cessez-le-feu se multiplient parmi les employés du gouvernement ; et d’autres sont bouleversés par les images incessantes de civils palestiniens tués par les frappes aériennes israéliennes.

Biden a également été confronté à une frustration croissante au niveau national.

Le président a été confronté à un un manifestant réclame un cessez-le-feu lors d’une collecte de fonds privée la semaine dernière ; les manifestations pro-palestiniennes sont monnaie courante près de l’enceinte de la Maison Blanche ; et cette semaine, l’une des entrées près de l’aile ouest était couverte d’empreintes de mains rouge vif – censées imiter le sang – et de mots comme « génocide Joe ».