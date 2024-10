L’administration Biden a désormais annulé les prêts de plus d’un million de fonctionnaires

WASHINGTON– Un prêt étudiant programme d’annulation pour les travailleurs publics a accordé un allègement à plus d’un million d’Américains – contre seulement 7 000 qui avaient été approuvés avant sa mise à jour par l’administration Biden il y a deux ans.

Le président Joe Biden a annoncé cette étape importante jeudi, affirmant que son administration avait rétabli une promesse faite aux enseignants, pompiers, infirmières et autres fonctionnaires américains. Il l’a célébré même si ses projets plus larges de prêts étudiants restent arrêté par les tribunaux suivant défis juridiques par les États dirigés par les Républicains.

« Pendant trop longtemps, le gouvernement n’a pas respecté ses engagements », a déclaré Biden dans un communiqué. « Nous avons promis de remédier à ce problème, et grâce aux actions de notre administration, plus d’un million de fonctionnaires ont désormais obtenu l’allègement auquel ils ont droit en vertu de la loi. »

Le programme de remise des prêts de la fonction publique a été créé en 2007, promettant aux diplômés universitaires que le reste de leurs prêts étudiants fédéraux serait annulé après 10 ans de travail dans le gouvernement ou dans des emplois à but non lucratif. Mais à partir de 2017, la grande majorité des candidatures ont été rejetées en raison de règles d’éligibilité complexes et peu connues.

Un rapport de 2018 du Government Accountability Office a révélé que 99 % des candidatures ont été refuséessouvent parce qu’ils n’étaient pas dans le bon plan de remboursement de leur prêt ou parce que leurs paiements avaient été temporairement suspendus en raison d’un report ou d’une abstention – des périodes qui n’étaient pas prises en compte dans les 10 années de travaux publics.

Le GAO a critiqué le ministère de l’Éducation pour ne pas avoir clarifié les règles.

Le programme a fait l’objet d’une procédure juridique et batailles politiquesles démocrates du Congrès appelant l’administration Trump à assouplir les règles et à respecter l’esprit du programme. Betsy DeVos, alors secrétaire à l’Éducation, a rétorqué qu’elle suivait fidèlement les règles adoptées par le Congrès.

Déclarant que le programme était « rompu », l’administration Biden a proposé en 2021 une renonciation temporaire permettre aux emprunteurs d’obtenir un crédit pour les périodes passées de report ou d’abstention, entre autres changements. Un an plus tard, le ministère de l’Éducation a mis à jour les règles pour élargir l’éligibilité de manière plus permanente.

Depuis lors, vagues d’emprunteurs ont été approuvés pour annulation à mesure qu’ils atteignent la ligne d’arrivée des 10 ans. Jeudi, 60 000 personnes supplémentaires ont atteint le cap, portant le total à plus d’un million. Lorsque Biden a pris ses fonctions, seuls 7 000 emprunteurs avaient bénéficié d’un allègement au cours des quatre années précédentes.

Au total, le programme a effacé 74 milliards de dollars de prêts aux fonctionnaires.

« Je veux envoyer un message aux étudiants à travers l’Amérique que poursuivre une carrière dans la fonction publique n’est pas seulement une vocation noble mais aussi une voie fiable pour se libérer de ses dettes d’ici une décennie », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un communiqué.

Après avoir affronté défis juridiques Aux propres projets de prêts étudiants de Biden, son administration a de plus en plus porté son attention sur les sommes records d’annulations de prêts accordées dans le cadre des programmes existants.

Au total, l’administration affirme avoir annulé 175 milliards de dollars pour environ 5 millions d’emprunteurs. L’exonération des prêts à la fonction publique représente la plus grande part de cet allègement, tandis que d’autres ont vu leurs prêts annulés grâce à plans de paiement basés sur le revenu et grâce à une règle de 1994 offrant un allègement aux étudiants qui étaient trompés par leurs écoles.

Biden a fait campagne sur la promesse d’une annulation généralisée des prêts étudiants, mais l’année dernière, la Cour suprême bloqué sa proposition annuler jusqu’à 20 000 $ pour 40 millions d’Américains. Biden a ordonné à son ministère de l’Éducation de réessayer en utilisant une justification juridique différente, mais un juge du Missouri a temporairement interrompu le plan après que plusieurs États républicains l’ont contesté.

___

La couverture éducative d’Associated Press reçoit le soutien financier de plusieurs fondations privées. AP est seul responsable de tout le contenu. Trouver des AP normes pour travailler avec des philanthropies, un liste de supporters et de zones de couverture financées sur AP.org.