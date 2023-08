L’administration Biden a cherché à contrôler TikTok

Un projet d’accord aurait donné à Washington un accès illimité aux serveurs et autres biens de la plateforme

L’administration Biden a cherché à prendre le contrôle de presque tous les aspects du fonctionnement interne du géant des médias sociaux TikTok dans le cadre de négociations permettant la poursuite de ses activités aux États-Unis, selon un projet d’accord obtenu par Forbes la semaine dernière.

L’accord, qui compte près de 100 pages, donnerait à la Maison Blanche un niveau de contrôle sur la plateforme chinoise encore plus grand que celui qu’elle exerçait l’année dernière sur des concurrents basés aux États-Unis comme Facebook et Twitter, permettant les responsables gouvernementaux non seulement surveillent et influencent les conversations sur la plateforme, mais également pour interférer dans les opérations quotidiennes de TikTok aux États-Unis.

Les agences gouvernementales telles que le ministère de la Justice et le ministère de la Défense auraient pleine autorité pour examiner les serveurs, équipements, dossiers, installations et autres propriétés de TikTok, selon le projet. Ils pourraient également bloquer les modifications apportées aux conditions d’utilisation, à la politique de confidentialité et aux politiques de modération de l’application aux États-Unis, et opposer leur veto à l’embauche de toute personne impliquée dans la sécurité des données aux États-Unis.















L’accord obligerait également TikTok et sa société mère ByteDance à se soumettre à des audits externes, des évaluations, des inspections de code et des contrôles de cybersécurité par des entités prétendument indépendantes choisies par le gouvernement américain. L’entreprise serait tenue de payer la facture de ces intrusions.

Le personnel américain de la plateforme aurait même pu être obligé d’exclure les dirigeants de ByteDance des décisions liées à la sécurité, et de s’en remettre à un comité exécutif de sécurité dont les actions seraient également cachées à ByteDance. La principale responsabilité de ce comité serait de maintenir la sécurité nationale des États-Unis en premier lieu, et ensuite la rentabilité de TikTok.

Le projet vu par Forbes, daté de l’été dernier, est le produit de mois d’échanges entre ByteDance et le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qui supervise l’implication étrangère dans les accords commerciaux susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité nationale et qui a enquêté. ByteDance pendant quatre ans.

TikTok a été menacé à plusieurs reprises d’une interdiction générale ou d’une vente forcée de ses actifs américains à un concurrent américain, le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump affirmant que la plateforme était utilisée par Pékin pour la guerre de l’information.

Le CFIUS a renouvelé son appel à l’interdiction ou à la vente en mars après que le DOJ a lancé une enquête sur les employés de ByteDance utilisant TikTok pour espionner des journalistes américains. Un porte-parole de ByteDance a confirmé la surveillance mais l’a attribuée à des employés malhonnêtes qui ont depuis été licenciés.

TikTok compte plus de 150 millions d’utilisateurs américains qui passent 90 minutes ou plus sur la plateforme. Alors que l’entreprise s’est engagée en 2021 à isoler les données des utilisateurs américains sur les serveurs appartenant au géant de la technologie Oracle pour apaiser les problèmes d’espionnage, Biden a interdit leur utilisation par les employés fédéraux en décembre et des dizaines de gouvernements d’États et de villes ont emboîté le pas.