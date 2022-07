L’administration américaine explique comment la flambée des prix de l’essence est en fait “un avantage”

Le secrétaire aux Transports affirme que plus les Américains ressentent de “douleur” à la pompe, plus il est avantageux de posséder un véhicule électrique

La flambée des prix de l’essence aux États-Unis est un “avantage” pour les propriétaires de véhicules électriques (EV), a déclaré le secrétaire du ministère des Transports, Pete Buttigieg, lors de son témoignage devant un comité de la Chambre mardi.

Buttigieg a suggéré que les personnes qui ont actuellement du mal à payer plus de 5 $ par gallon d’essence pourraient compenser leur “la douleur” en achetant plutôt un véhicule électrique, dont le prix moyen est supérieur à 65 000 $ selon la société de recherche automobile Kelly Blue Book.

“Plus nous souffrons tous du prix élevé de l’essence, plus il y a d’avantages pour ceux qui peuvent accéder aux véhicules électriques”, a déclaré le responsable de l’administration Biden avant de demander au représentant républicain Carlos Gimenez (Floride) de subventionner les achats de véhicules électriques avec des crédits d’impôt.

Gimenez a répondu en notant que subventionner les véhicules électriques ne les rendrait pas moins chers, contrairement à l’affirmation de Buttigieg, et que « nous le payons tous à la fin. Nous payons tous des impôts.

Un autre représentant du GOP, Thomas Massie (Kentucky), a répondu à la suggestion de Buttigieg en soulignant que l’achat de voitures électriques coûterait plus cher aux Américains en énergie et utiliserait encore plus d’électricité dérivée de combustibles fossiles.

“Il faudrait quatre fois plus d’électricité pour recharger les voitures d’un ménage moyen que le ménage moyen n’en utilise pour la climatisation”, dit Massy.

Buttigieg, ainsi que d’autres conseillers en énergie et en climat de Biden, ont fréquemment suggéré que les Américains qui ont du mal à payer l’essence devraient passer aux véhicules électriques, et que l’utilisation accrue d’énergie propre devrait être considérée comme une doublure argentée à la flambée des prix de l’énergie.

En août 2021, l’administration Biden a officiellement annoncé une initiative visant à atteindre un objectif d’adoption de 50 % de véhicules électriques d’ici 2030 en travaillant avec les constructeurs automobiles et les travailleurs de l’automobile pour « faire avancer le leadership américain en matière de voitures propres ».

En novembre, Buttigieg a déclaré à MSNBC que les familles qui feraient le changement pourraient bénéficier d’une “réduction de 12 500 $” sur les frais de transport.

Le président Joe Biden a également salué les prix élevés de l’essence en mai, lorsqu’il a déclaré qu’ils faisaient partie de “Une transition incroyable qui se produit qui, si Dieu le veut, quand elle sera terminée, nous serons plus forts et le monde sera plus fort et moins dépendant des combustibles fossiles.”

Les détracteurs de la décision de passer aux véhicules électriques se sont demandé si le réseau énergétique du pays pouvait même gérer une telle transition. Lors de l’audience de mardi, le représentant Massie a cité une étude indiquant qu’en pleine conformité avec le plan de Biden, une famille américaine utiliserait 25 fois plus d’électricité pour recharger ses voitures que pour alimenter ses réfrigérateurs.

“Pensez-vous que cela mettrait à rude épreuve le réseau si tout le monde branchait 25 réfrigérateurs dans chaque foyer?” demanda Massy.

“Eh bien, si nous n’avons apporté aucune mise à niveau au réseau, bien sûr,” Buttigieg a répondu “Si nous ajoutons la grille d’hier avec les voitures de demain, ça ne marchera pas.”

Il a ajouté que les travaux visant à renforcer le réseau électrique pour prendre en charge davantage de véhicules électriques avaient déjà commencé et que les départements de l’énergie et des transports se réunissaient déjà pour “Cartographier certains des besoins.”