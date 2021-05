L’administrateur vétéran du football de Delhi et propriétaire de l’Hindustan FC, DK Bose, est mort

L’administrateur vétéran du football et propriétaire de l’Hindustan FC, Dilip Kumar Bose, est décédé dans un hôpital local après avoir combattu le COVID-19. Bose est décédé samedi soir au Centre indien des traumatismes médullaires de Vasant Kunj. Il était au début de la soixantaine.

La plupart des membres de la famille de Bose souffrent également actuellement de l’infection mortelle. Son père est décédé le 29 avril, le jour où Bose a été admis à l’hôpital.

Bose a fait partie du comité exécutif de la Delhi Soccer Association de l’époque pendant de nombreuses années. Il faisait également partie des comités d’organisation chaque fois que Delhi organisait des compétitions internationales ou nationales.

Football Delhi a pleuré la mort de Bose et a présenté ses condoléances à sa famille, affirmant qu’il était l’un des piliers les plus solides du football en ville. «Sa passion et son dévouement pour le jeu étaient incomparables. Il a apporté une immense contribution au football à Delhi, et c’est grâce à son travail acharné, à son engagement et à son dévouement qu’il a fait de l’Hindustan FC un nom en Inde. «

Le président de Football Delhi, Shaji Prabhakaran, a déclaré. «Sa mort est une perte personnelle. Je le connais depuis plus de 20 ans. Nous nous souviendrons de M. DK Bose en tant qu’administrateur compétent qui a tout donné pour le jeu. Il sera difficile pour le football de Delhi de combler un vide laissé par lui. Il nous manquera beaucoup. «

