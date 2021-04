La franchise Rajasthan Royals dirigée par Sanju Samson a montré une grande intention avec la batte après avoir été réduite pour 43/4 en 7,2 overs contre les Royal Challengers Bangalore jeudi. Le bâton de l’ordre moyen inférieur s’est bien passé et a propulsé RR à 177/9 en 20 passes contre RCB lors d’un match de la Premier League 2021 (IPL) indienne au stade Wankhede. Mais lorsque leur tour est venu avec le ballon, les Royals n’étaient pas à la hauteur de la destruction causée par les ouvreurs de RCB Devdutt Padikkal et le skipper Virat Kohli qui n’avaient peut-être qu’une seule chose en tête: étendre le record d’invaincu à 4/4 en IPL 2021. Ils l’ont fait et très bien avec Padikkal écrasant un siècle sublime tandis que Kohli jouait un deuxième violon au talentueux gaucher. En fin de compte, RCB a décroché une victoire de 10 guichets avec 21 livraisons à épargner, assis confortablement au sommet avec 8 points.

Comme c’est le cas, les membres ont pris le contrôle de Twitter pour troller la sortie oublieuse de RR, ce qui les a également poussés au bas du tableau des points IPL 2021. Cependant, il y avait un «compte meme» qui a pris le gâteau en traquant le contingent des Rajasthan Royals – leur propre compte Twitter officiel.

Les fans d’IPL ont salué l’administrateur de RR pour avoir eu le sens de l’humour à propos de la perte, beaucoup appelant leur compte Twitter plus agréable que leur équipe.

J’aime juste l’administrateur du Rajasthan Royals. Ils sont les meilleurs. Ils respectent les légendes contrairement aux autres et ont un bon sens de l’humour. https://t.co/pAeCz8MsAo– Anurag Ratna अनुराग रत्न (@IAmAnuragRatna) 23 avril 2021

Maintenant, si vous n’êtes pas bien familiarisé avec les mèmes, Robert est crédité de courts extraits de films d’horreur sur le Web. La chanson jouée à la fin de ces mèmes a été tirée de la série télévisée comique américaine «Curb Your Enthusiasm», qui attribue à Robert B Weide la direction.

La série télévisée présente une comédie basée sur des situations absurdes et maladroites. Souvent, les fins étaient simplement remplacées par des crédits avec une mélodie amusante caractéristique. C’est la raison pour laquelle le générique de Robert B Weide est devenu si populaire pour les artistes meme.

