L’administrateur Twitter de Chelsea se moque de Leeds après sa relégation de la Premier League

L’administrateur Twitter de Chelsea s’est réjoui de voir Leeds subir une relégation de la Premier League dimanche.

Les Merengues sont entrés dans la dernière journée de la saison en ayant besoin d’un miracle pour rester en place avec une victoire sur Tottenham requise et pour que Leicester et Everton perdent respectivement contre West Ham et Bournemouth.

3 Ce fut une performance molle de Leeds, qui jouera dans le championnat la saison prochaine Crédit : Getty

Leicester et Everton ont remporté leurs matchs respectifs, mais du point de vue de Leeds, les résultats sont devenus insignifiants alors que les hommes de Sam Allardyce ont subi un 4-1 à domicile.

Les scènes à Elland Road étaient une scène de découragement lorsque leur relégation a été confirmée, mais à environ 200 miles au sud, certains se délectaient du résultat.

En août, Leeds a écrasé Chelsea avec une victoire surprise 3-0 dans le Yorkshire, avec leurs deux premiers à moins de cinq minutes l’un de l’autre.

Réagissant aux deux buts rapides, le compte Twitter de Leeds a tweeté: « La vie vient vite à vous [sunglasses emoji]. »

Plus tard dimanche soir, le Chelsea Twitter compte a répondu au message d’origine en disant: « C’est certainement le cas. »

Le séjour de trois ans de Leeds dans l’élite a pris fin avec les Spurs les surpassant à fond.

Harry Kane a donné l’avantage aux visiteurs dans l’ouverture deux minutes avant que Pedro Porro ne double l’avantage des visiteurs au début de la seconde période.

Jack Harrison en a retiré un à la 67e minute, mais Kane a ajouté son deuxième et le troisième des Spurs deux minutes plus tard, avec la course en solo de Lucas Moura et la finition scellant la victoire.

3 Le compte Twitter de Chelsea ne faisait aucun prisonnier… Crédit : Twitter @ChelseaFC

3 Allardyce, un expert des clubs de pompiers en difficulté, n’a pas pu sauver Leeds de la relégation Crédit : Getty Images – Getty

Après la confirmation de la chute de Leeds au championnat, Allardyce et le club se sont excusés auprès des fans.

Allardyce a déclaré: « Je ne peux pas dire que j’ai apprécié. Je suis content d’être revenu. J’ai fait de mon mieux pour sortir Leeds des ennuis, mais je ne peux rien apprécier quand je ne gagne pas.

« Nous n’avons rien laissé au hasard et c’est vraiment triste que Leeds soit dans cette position et aux fans, je m’excuse de ne pas avoir fait mieux et les joueurs n’ont pas fait mieux. »

Une déclaration de Leeds disait: « Nous nous excusons auprès de nos fans que les performances de cette saison n’aient pas vu le club consolider notre statut comme nous l’avions tous espéré.

« Cependant, Leeds United reste en position de force pour constituer une équipe qui peut se battre pour une promotion du championnat la saison prochaine.

« Nous savons que les choses n’ont pas été assez bonnes, nous savons que nous devons nous améliorer, mais soyez assurés que dans les coulisses, nous avons travaillé dur pour nous assurer que le passé ne se répétera pas.

« Nous nous concentrons maintenant sur la manière de revenir directement en Premier League. »