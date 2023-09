L’administrateur Lynden répond aux articles sur l’eau | Actualités, Sports, Emplois

James Lynden, administrateur de Fredonia, est évidemment un fervent lecteur de l’OBSERVER, répondant à deux de ses récents articles sur les problèmes locaux liés à l’eau lors de la réunion du conseil d’administration de lundi.

Lynden a d’abord critiqué un article contenant les commentaires de Dan Pacos, superviseur de la ville de Pomfret et président du conseil d’administration du North County Water District.

« Il pensait que le village, a-t-il dit, n’avait aucun lien avec les lignes du North County Water District… parce que Pomfret les avait, » » dit Lynden. « Eh bien, c’est vrai – nous sommes les fournisseurs de Pomfret, et ce sont les lignes qui partent directement de l’accord que nous avons mis en place entre le district des eaux du comté du Nord et le village de Fredonia, et nous sommes les fournisseurs de la ville. . Et c’est tout ce qu’il y a à faire.

Lynden a frappé Pacos en disant qu’une nouvelle connexion à l’extrémité Pomfret-Fredonia du village était prête. « C’est drôle comme ils ne nous l’ont pas fait savoir. S’il est opérationnel, il prétend que c’est opérationnel. … Ce serait bien pour nous de savoir qu’ils seraient opérationnels, nous aurions alors l’occasion de les tester pour voir si la fonction est à la hauteur.

Lynden a demandé à Scott Marsh, directeur du département des travaux publics du village, s’il savait que la connexion était prête à être utilisée. Marsh a répondu, « À ma connaissance, ce n’est pas le cas. »

L’administrateur a ensuite fait référence à la position de l’OBSERVATEUR selon laquelle le district des eaux essaie de forcer Fredonia à y adhérer.

« Eh bien, cela dure depuis de nombreuses années maintenant. Il s’agit certainement d’une poussée à peine voilée, voire même d’une poussée pure et simple », Lynden a déclaré : « Il y a eu des dessins et des concepts pour entrer à l’université, et bien d’autres choses, au fil des ans. Ils souhaitent certainement que nous y allions depuis que le concept (de district des eaux) a été proposé par l’exécutif du comté à l’époque.

« Et oui, nous n’avons pas abordé le sujet – à l’époque, cela n’avait aucun sens, après une étude technique approfondie. En fait, à un moment donné, le maire (Athanasia) Landis a demandé que nous puissions participer en tant que fournisseur du district des eaux du comté du Nord, mais ils ne voulaient pas que nous soyons fournisseur. Dunkerque voulait être le fournisseur unique du district de l’eau, c’est ainsi que cela s’est terminé. Nous ne voulions pas être client, tout comme la ville de Dunkerque n’est pas client du district de l’eau. Ils paient simplement leurs propres tarifs.

Lynden a ensuite invoqué un autre article de l’OBSERVATEUR pour justifier sa conviction selon laquelle le district convoite les revenus de l’eau de Fredonia, pour l’aider à rester à flot à long terme.

« Il y a un autre article dans le journal d’aujourd’hui qui concerne la hausse des tarifs (proposée par le district des eaux) », il a dit. « J’ai reconnu, après avoir examiné leur budget… qu’ils n’avaient pas suffisamment de revenus pour respecter leurs crédits. Je leur ai dit qu’ils semblaient gênés par cette déclaration, mais je vois dans le journal d’aujourd’hui du côté du comté qu’ils cherchent à récolter 40 cents supplémentaires pour 1 000 (gallons utilisés).

Lynden a ajouté : « De toute évidence, au lieu d’attirer les clients de Fredonia, ils vont simplement augmenter les tarifs de leurs clients actuels, jusqu’à ce qu’ils puissent payer toutes leurs factures. »







