L’administrateur du lycée La Salle-Pérou mis en congé, selon le surintendant – Shaw Local

Le directeur associé du lycée La Salle-Pérou pour la sécurité scolaire, Brian Shaver, a été mis en congé le mardi 31 janvier, a déclaré le surintendant Steve Wrobleski.

“Le directeur associé restera en congé en attendant une évaluation plus approfondie par le district des circonstances qui ont précipité le congé”, a déclaré Wrobleski dans un communiqué vendredi. “En tant que problème personnel confidentiel, le district n’est pas en mesure de fournir d’autres informations pour le moment.”

Wrobleski a déclaré que toute affirmation sur les réseaux sociaux dont un administrateur de district avait besoin pour être chassé du campus par la police est trompeuse et fausse. Le chef de la police de La Salle, Mike Smudzinski, et la chef de la police du Pérou, Sarah Raymond, ont déclaré qu’il n’y avait aucune présence policière à l’école et que personne n’était escorté par la police vendredi.

Kate Lance est directrice adjointe par intérim pour la sécurité de l’école. Lance était auparavant doyen des étudiants, poste désormais occupé par Jason Miller.

