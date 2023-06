L’administrateur du district scolaire d’Evanston / Skokie est choisi comme nouveau surintendant d’Oswego SD308 – Shaw Local

Le surintendant adjoint des ressources humaines du district scolaire d’Evanston/Skokie 65 deviendra le prochain surintendant d’Oswego SD308.

Lors d’une réunion d’atelier spéciale le mercredi 14 juin, les membres du conseil scolaire ont voté 6 contre 0 pour approuver un contrat de trois ans avec Andalib Khelghati. Il débutera le 1er juillet.

« J’ai hâte de travailler avec tous les membres de la communauté pour célébrer et assurer le succès de chaque enfant. » — Nouveau surintendant de l’école Oswego SD308 Andalib Khelghati

Il succède à John Sparlin, qui prend sa retraite fin juin avec un an restant sur son contrat. Sparlin a rejoint le district en 2012 en tant que directeur exécutif des services administratifs et a été promu surintendant adjoint des services administratifs en 2013.

Khelghati est surintendant adjoint des ressources humaines du district scolaire d’Evanston / Skokie 65 depuis 2021. Auparavant, il avait été surintendant adjoint des écoles du district pendant quatre ans. Il est également un ancien enseignant et directeur.

Son embauche a abouti à une recherche nationale d’un nouveau surintendant. School Exec Connect, basée à Oak Park, a élaboré un profil détaillant les qualités que le nouveau surintendant devrait posséder sur la base des commentaires fournis lors des forums du personnel et de la communauté et via un questionnaire en ligne. Le conseil scolaire a embauché School Exec Connect après que Sparlin a annoncé qu’il prenait sa retraite.

Vingt-neuf candidats ont postulé pour le poste.

« Dr. Khelghati est également un agent de changement des systèmes éducatifs et de la culture, avec un accent sur la responsabilité fiscale », a déclaré la présidente du conseil scolaire d’Oswego, LaTonya Simelton, après le vote. « C’est un penseur stratégique et il dirige en partant du principe que les étudiants n’échouent pas, les systèmes échouent. Le Dr Khelghati est un bâtisseur de relations, ce qui conduit à la confiance entre les étudiants, le personnel et la communauté. Il communique une vision claire et est le messager pour mener une transformation systémique et culturelle de la transparence et des opportunités et un climat d’inclusion. C’est un leader éducatif expérimenté et éprouvé, et le conseil attend avec impatience les progrès qu’il fera vers la vision de nos élèves et de notre district en tant que nouveau surintendant du district scolaire de l’unité communautaire 308. »

« Je suis impatient de travailler avec tous les membres de la communauté pour célébrer et assurer le succès de chaque enfant », a déclaré Khelghati dans un communiqué de presse du district.