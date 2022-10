L’administrateur de Peachland en contact avec les électeurs – Kelowna Capital News

Pour Lisa Guderyan, être conseillère scolaire élue du centre de l’Okanagan est devenue une tradition familiale.

Sa mère, Joyce Brinkerhoff, a été élue administratrice de Kelowna en 2011, pour un mandat de trois ans, et était l’une des quatre candidates cherchant à occuper le siège laissé vacant par le décès de Rolli Cacchioni lors d’une élection partielle de 2021, qui a été remportée. par l’administrateur actuel Wayne Broughton.

Guderyan a déclaré qu’elle avait minimisé ce lien familial dans sa campagne, souhaitant plutôt se présenter sur sa propre plateforme.

“Je voulais être ma propre personne en tant que candidat”, a déclaré Guderyan.

Et cela a apparemment fonctionné, car Guderyan a dominé la course des administrateurs Peachland / Okanagan West avec 940 voix pour terminer devant Gordon Wiebe (808) et Karrie Fehr (296).

Guderyan a déclaré qu’elle avait des émotions mitigées à l’idée de gagner car c’était sa première campagne alors que l’un de ses adversaires, Wiebe, avait une expérience antérieure.

“Une partie de moi ne s’attendait pas à pouvoir battre quelqu’un comme Gordon qui avait beaucoup plus d’expérience que moi dans ce domaine”, a-t-elle déclaré.

“Mais au fur et à mesure que les élections se déroulaient, j’ai commencé à devenir de plus en plus confiant que je pouvais gagner en raison des commentaires que je recevais des électeurs.”

Guderyan a déclaré que ce qui avait aidé à compenser son manque d’expérience était le porte-à-porte, car elle estime qu’elle et ses bénévoles ont frappé à plus de 1 000 portes permettant une interaction avec les électeurs potentiels à un niveau personnel.

“Peachland en particulier est un peu plus une communauté traditionnelle, donc je pense que beaucoup de gens ont apprécié un peu plus le contact humain, non pas pour entendre parler de quelqu’un sur les réseaux sociaux, mais pour l’entendre du candidat en personne”, a-t-elle déclaré.

“Le porte-à-porte fonctionne toujours… cela peut être un moyen efficace de se connecter avec les gens.”

Elle a également été bouleversée par la façon dont les gens se souvenaient d’elle de son expérience en tant qu’infirmière dans la communauté.

« Des patients que je n’avais pas vus depuis des années m’ont dit : ‘J’ai vu votre nom comme candidat et je vais vous soutenir.’ J’apprécie vraiment le soutien que j’ai obtenu, non seulement de la part des personnes que je connaissais, mais aussi d’autres personnes qui ont fait des recherches et qui ont aimé ce qu’elles ont lu sur moi et ce que j’avais à dire.

Guderyan a également reconnu qu’elle “entre dans de grandes chaussures à remplir” en remplaçant Moyra Baxter, qui a pris sa retraite de la politique après avoir représenté le siège de Peachland au conseil scolaire pendant 26 ans.

« Je suis bien consciente de son implication réelle dans la communauté, et je reconnais et respecte son héritage. J’espère continuer à être une voix forte pour la communauté comme elle l’a été.

Guderyan a déclaré qu’elle avait couru sur une plate-forme de collaboration, de transparence et de défense des parents, son objectif étant de faire ce qui est le mieux pour les élèves du système scolaire.

“Maintenant, le vrai travail commence”, a-t-elle déclaré.

BC Election 2022Élection 2022OkanaganÉcoles