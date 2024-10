L’administrateur de la FEMA continue de s’opposer aux fausses allégations alors que le bilan des morts d’Hélène atteint 230

Le chef de l’agence américaine de réponse aux catastrophes a continué lundi à s’opposer avec force aux fausses allégations et théories du complot sur la réponse de son agence à l’ouragan Hélène alors que le nombre de morts continue de grimper.

L’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, Deanne Criswell, a souligné l’effort massif et collaboratif de l’agence qui ne cesse de croître, et elle a fortement exhorté les résidents des zones durement touchées à accepter l’offre d’aide du gouvernement.

« Nous avons des milliers de personnes sur le terrain, non seulement au niveau fédéral, mais aussi parmi nos bénévoles du secteur privé », a déclaré Criswell lors d’une conférence de presse à Asheville, en Caroline du Nord. « Et franchement, ce type de rhétorique est démoralisant pour notre personnel qui a quitté sa famille pour venir ici et aider les habitants de Caroline du Nord. Et nous serons là aussi longtemps que nous en aurons besoin.

La désinformation s’est répandue au cours de la semaine dernière dans les communautés les plus durement touchées par Hélène, notamment selon laquelle le gouvernement fédéral est refuser intentionnellement l’aide aux habitants des zones républicaines. L’ancien président Donald Trump et d’autres républicains ont a remis en question la réponse de la FEMA et faussement affirmé que son financement va aux migrants ou aux guerres étrangères.

La FEMA a consacré une partie de son site Web à fournir des réponses précises aux questions et répondre aux rumeurs sur sa réponse à Hélène.

Vendredi, l’agence a publié un communiqué démystifier les rumeurs qu’il ne fournira que 750 $ aux survivants de la catastrophe pour les aider à se rétablir. Criswell a déclaré que l’argent initial aide les résidents à faire face aux dépenses en médicaments ou en nourriture. Elle a déclaré qu’un financement supplémentaire serait disponible pour rembourser les coûts des réparations à domicile, des objets personnels perdus, des logements locatifs après l’ouragan et des séjours à l’hôtel.

« Mais je ne peux pas le leur donner s’ils ne postulent pas », a déclaré Criswell. « Et si les gens ont peur de postuler, cela leur fait du mal. »

Interrogé directement sur une affirmation circulant selon laquelle la FEMA saisirait les biens des gens s’ils ne remboursaient pas les 750 $ dans un délai d’un an, Criswell a déclaré que c’était « absolument faux ».

Le nettoyage et la réponse à la tempête qui a tué au moins 230 personnes se sont poursuivis lundi, tandis que Milton renforcé rapidement dans un ouragan de catégorie 5 sur un chemin vers la Floridele même quartier battu par Hélène il y a moins de deux semaines.

Plus de 130 000 clients dans l’ouest de la Caroline du Nord étaient toujours privés d’électricité lundi, selon poweroutage.us.

Toujours en Caroline du Nord, plus de 1 600 membres d’équipes de recherche et de sauvetage locales et étatiques ont été rejoints par environ 1 700 membres de la Garde nationale de l’État, selon le bureau du gouverneur Roy Cooper.

Pendant ce temps, le Pentagone a annoncé lundi que 500 soldats supplémentaires en service actif avaient été déployés en Caroline du Nord. Le major-général Pat Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, a déclaré que des troupes dotées de technologies avancées arriveraient, portant le nombre total de forces en service actif à environ 1 500. Les troupes apportent du matériel de surveillance pour permettre aux autorités d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la région.

Le général de l’armée de l’air Gregory Guillot, commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, a déclaré que des avions de recherche et de sauvetage effectuaient des sorties de 10 heures pour effectuer des contrôles de bien-être, des soins médicaux et des évacuations. Il a qualifié les opérations militaires de « mission la plus importante et la plus honorable pour nous, qui consiste à aider nos concitoyens ».

Cooper a déclaré que plus de 50 systèmes d’approvisionnement en eau avaient été détruits ou endommagés par la tempête et que le rythme de rétablissement du service variait selon la communauté. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de calendrier précis, mais a déclaré que le processus pourrait prendre plus de temps à Asheville et Comté de Buncombeoù au moins six douzaines de personnes sont mortes.

« Cela va encore prendre du temps », a-t-il déclaré.

En Caroline du Sud, les autorités estiment que 250 millions de dollars ont été dépensés pour le nettoyage des débris, les dommages aux infrastructures et les interventions d’urgence. Plus de 300 maisons ont été détruites et 5 200 endommagées, a déclaré lundi le directeur de la division de gestion des urgences de l’État, Kim Stenson.

Le plus grand district scolaire de l’État, le comté de Greeneville, prévoit de rouvrir mercredi après une fermeture de sept jours. Le district a déclaré qu’il avait dû modifier les itinéraires de bus en raison de routes bloquées, de ponts fermés, de gouffres et de pannes de feux de circulation aux principaux carrefours.

Dans le Tennessee, où au moins 12 personnes sont mortes d’Helene, le gouverneur Bill Lee a visité lundi le Bristol Motor Speedway, désormais une plaque tournante de collecte de dons pour les victimes et de centralisation d’autres opérations à la suite des inondations. Lee a rencontré des coordinateurs et des bénévoles qui triaient les dons.

« Ce sont des Tennessiens et ils souffrent », a déclaré Lee. « Non seulement ils souffrent, mais ils aident. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Lolita C. Baldor, Gabriela Aoun, Jeffey Collins et George Walker ont contribué à ce rapport.