L’administrateur de Campton Hills prend ses fonctions malgré la contestation du procureur de l’État – Shaw Local

Le procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, a demandé à un juge de décider si Timothy Morgan pouvait être administrateur du village de Campton Hills malgré sa condamnation pour crime.

Mais le juge Kevin Busch a rejeté sa demande d’émettre une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant Morgan de prendre place lors de la réunion du conseil du village de mardi soir.

Le bureau de Mosser a déposé les demandes de quo warranto et d’ordonnance d’interdiction temporaire mardi matin, et une audience sur l’ordonnance d’interdiction temporaire a eu lieu devant le juge Kevin Busch en début d’après-midi mardi. « Quo warranto » exige qu’un défendeur montre par quelle autorité il est autorisé à occuper un poste.

Le procureur adjoint de l’État, Donald O’Brien, a déclaré qu’un TRO était nécessaire parce que Morgan allait probablement voter sur les affaires du village mardi soir, comme le paiement des factures du village.

Busch n’était cependant pas d’accord sur le fait qu’il s’agissait d’une situation d’urgence et a nié le TRO. Il a noté que Morgan avait remporté les élections du 4 avril et que le greffier du comté de Kane avait certifié les résultats.

« Il serait imprudent et contraire à la loi que ce tribunal accorde maintenant une aide d’urgence et l’expulse », a déclaré Busch. « De plus, je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une urgence. »

Réunion du conseil d’administration

Lors de la réunion du conseil d’administration de mardi, deux résidents se sont prononcés contre le fait que Morgan siège au conseil. L’un d’eux a critiqué le conseil d’administration pour ne pas avoir attendu pour asseoir Morgan jusqu’à ce que la contestation judiciaire soit levée. Un autre a déclaré qu’il ne pensait pas que les habitants de Campton Hills seraient favorables à la présence d’un criminel au sein du conseil.

Morgan a été reconnu coupable dans le Michigan en 2002 de conduite sous l’influence de l’alcool. Il avait déjà été condamné deux fois pour conduite avec facultés affaiblies dans l’Ohio. En vertu de la loi de l’Illinois, une troisième condamnation pour DUI est un crime.

Morgan a refusé d’être assermenté le 2 mai lorsque d’autres administrateurs ont prêté serment et a soumis une lettre disant qu’il ne prendrait pas ses fonctions.

Mais la semaine suivante, il a changé d’avis et a déclaré que de nouveaux conseils juridiques l’avaient convaincu qu’il était éligible. Un notaire d’une banque a fait prêter serment.

Mosser soutient que la loi de l’État interdit aux criminels d’exercer leurs fonctions à moins qu’ils ne prennent des mesures pour rétablir leurs droits de citoyenneté. Elle soutient également que Morgan a violé le code municipal de l’Illinois en prêtant serment et, parce qu’il l’a fait, il a quitté le bureau.

L’avocat de Morgan a déclaré à Busch qu’en vertu de la loi du Michigan, les droits de citoyenneté sont automatiquement rétablis.

Busch entendra les arguments sur la plainte de quo warranto le 23 juin.

https://www.dailyherald.com/news/20230516/campton-hills-trustee-takes-office-despite-challenge-by-states-attorney