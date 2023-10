L’administrateur de Biden s’apprête à autoriser l’expiration des sanctions de l’ONU sur le programme de missiles balistiques de l’Iran : « Énorme victoire pour Téhéran »

La guerre du Hamas contre Israël devrait recevoir un puissant coup de pouce si les États-Unis et leurs alliés européens autorisent la levée des sanctions de l’ONU sur la capacité de l’Iran à acheter et à fournir des missiles aux ennemis des États-Unis et d’Israël, selon des experts de Téhéran. .

Mercredi prochain est ce qu’on appelle le « Jour de la transition », lorsque l’expiration de l’embargo de l’ONU contre la capacité de l’Iran à acquérir et vendre des missiles et des drones entre en vigueur.

Richard Goldberg, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Trump en tant que directeur de la lutte contre les armes iraniennes de destruction massive, a déclaré à Fox News Digital : « Le président prononce un discours disant qu’il a le cœur brisé par les images du pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste et s’oppose au Hamas, et une semaine plus tard, il remet un cadeau au sponsor du Hamas, l’Iran. Mon cœur se brise de voir le président lever cet embargo.

Goldberg a déclaré que la levée des sanctions de l’ONU sur le programme de missiles iranien « sera une immense victoire pour Téhéran qui servira simplement de récompense au terrorisme et à la prolifération dans le monde ».

Le Hamas, allié de l’Iran, a assassiné 1 400 personnes, dont des Américains, le 7 octobre dans le sud d’Israël. Fox News Digital a rapporté dimanche que Qassem Soleimani, un terroriste mondial iranien désigné par les États-Unis, était l’architecte du meurtre de masse, selon un rapport de l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

Le régime iranien a menacé Israël alors que l’État juif se prépare à lancer une invasion terrestre prévue à Gaza pour éliminer les terroristes du Hamas et l’appareil militaire de l’entité.

Plus tôt ce mois-ci, Vedant Patel, porte-parole adjoint principal du Département d’État, a été interrogé lors d’un point de presse si l’administration envisageait de prolonger l’embargo.

« Nous continuons de disposer d’un certain nombre d’outils pour freiner le développement dangereux et la prolifération par l’Iran de technologies liées aux missiles et aux drones – pour demander des comptes », a déclaré Patel. « De toute évidence, la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies n’est pas le seul outil dont nous disposons. Nous avons nos propres autorités chargées des sanctions. Nous avons des contrôles à l’exportation. Nous avons des engagements bilatéraux et multilatéraux. Nous avons déjà ciblé de manière efficace les mêmes réseaux et individus qui auraient été visés. en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, et nous continuerons à utiliser nos propres autorités de sanctions pour demander des comptes au régime iranien. »

La résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée par cet organe composé de 15 membres en 2015.

Pressé de savoir si l’administration était prête à le laisser expirer, Patel a déclaré qu’il n’y avait « rien à voir à ce sujet pour l’instant » tout en ajoutant : « Nous avons de manière assez crédible – si vous regardez notre bilan dans ce domaine depuis la création de cette administration – Nous avons tenu le régime iranien pour responsable de ses activités malveillantes et déstabilisatrices, et nous continuerons de le faire. »

De nombreuses questions de la presse de Fox News Digital adressées au Département d’État et à la Maison Blanche sont restées sans réponse concernant les sanctions de l’ONU.

Goldberg, conseiller principal à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), a noté que « c’est un choix politique impardonnable en ce moment. Nous pouvons l’empêcher d’expirer. Nous pourrions envoyer une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies et déclencher des sanctions de relance. Il a qualifié la politique de Biden à l’égard de l’Iran d’« apaisement ».

« Le silence de Washington sur la levée des interdictions de l’ONU sur les essais et les transferts de missiles iraniens est assourdissant. Le rayon de prolifération des missiles de l’Iran ne cesse de s’étendre, et avec la levée des restrictions de l’ONU en octobre, il s’étendra presque certainement pour inclure la Russie », Behnam Ben Taleblu, un expert iranien et chercheur principal au FDD, a déclaré à Fox News Digital.

Il a ajouté : « Ne vous y trompez pas, même si l’on ne peut pas revenir en arrière, la décision de l’Europe de maintenir les sanctions en matière de missiles et de non-prolifération contre l’Iran n’est pas un acte insignifiant. Cela s’apparente à leur toute première violation de l’accord. C’est énorme. »

Les membres européens du JCPOA, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, connus sous le nom d’UE3, ont annoncé le mois dernier qu’ils avaient décidé de maintenir en place leurs sanctions liées aux missiles balistiques et à la prolifération nucléaire contre l’Iran.

L’accord nucléaire controversé de l’administration Obama de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA), contenait des dispositions sur les sanctions en matière d’armes contre l’Iran qui ont été laissées caduques. L’administration Trump s’est retirée du JCPOA en 2018 parce que, selon son administration, l’accord n’a pas arrêté la volonté de l’Iran de se doter d’un dispositif nucléaire, de dégrader son programme de missiles balistiques et de mettre fin à son parrainage du terrorisme.

Le JCPOA a permis la levée de l’interdiction de l’ONU sur les activités de missiles balistiques de l’Iran. Selon le programme de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, « l’Iran est appelé à ne entreprendre aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour être capables de transporter des armes nucléaires, y compris les lancements utilisant une telle technologie de missiles balistiques » jusqu’au jour de la transition.

Taleblu a récemment rédigé un rapport intitulé « Éviter un Surprise des sanctions d’octobre Cela donnerait du pouvoir à Téhéran. » Selon le rapport du FDD, « l’interdiction faite aux États membres de l’ONU de fournir à l’Iran des composants et des technologies de missiles, ainsi que les restrictions sur les exportations de missiles iraniens, sont communément appelées « embargo sur les missiles » et expireront également le jour de la transition. « .

Les États-Unis et les Européens peuvent invoquer le mécanisme de sanctions pour rétablir les sanctions de l’ONU sur le système d’approvisionnement en armes de l’Iran. Pourtant, Taleblu a déclaré que les sanctions étaient sur le point d’expirer « et que le seul moyen d’y mettre fin était de recourir à un retour en arrière, mais cela n’arrivera pas parce que l’Europe et les États-Unis sont toujours attachés à l’accord (JCPOA) ».

Il a ajouté : « En ce qui concerne le contexte, l’Iran a donné à la Russie des drones et non des missiles. [and is] J’attends probablement cela. » Et une fois les sanctions de l’ONU levées, l’Iran fournira probablement la machine de guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, a-t-il déclaré.

La levée des restrictions de l’ONU sur le système de missiles iranien crée un nouveau théâtre de guerre dangereux au Moyen-Orient. Taleblu a écrit : « Plus Téhéran a confiance dans ses capacités de missiles, plus la barre est basse pour l’usage manifeste de la force par l’Iran avec ces armes. De même, plus Téhéran croit au pouvoir dissuasif de sa force de missiles croissante, plus il est audacieux et sans contrainte. peut devenir dans son soutien au terrorisme, aux assassinats et à la déstabilisation. »

Il existe une demande considérable sur le marché pour les drones iraniens. Les responsables militaires du régime iranien affirment que 22 pays cherchent à acheter leurs drones. Israël estime qu’une cinquantaine de pays sont intéressés par les drones iraniens.

En juillet, l’agence de presse de la République islamique, contrôlée par le régime iranien, a rapporté que « le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, et son homologue bolivien Edmundo Novillo Aguilar ont signé le protocole d’accord sur la défense et la sécurité ». L’AP a rapporté fin juillet que le gouvernement socialiste bolivien souhaitait pour obtenir la technologie des drones iraniens.

Fox News Digital a contacté le ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran et sa mission auprès des Nations Unies à New York. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n’a pas immédiatement répondu à une question des médias Fox News Digital.

Reuters a contribué à ce rapport.