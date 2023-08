L’administrateur de Biden renouvelle l’interdiction de voyager en Corée du Nord dans un contexte de tensions croissantes – NBC Los Angeles

L’administration Biden prolonge d’un an l’interdiction d’utiliser des passeports américains pour se rendre en Corée du Nord, a annoncé mardi le département d’État. L’interdiction a été imposée en 2017 et a été renouvelée chaque année depuis.

La dernière prolongation intervient alors que les tensions avec la Corée du Nord augmentent au sujet de ses programmes de missiles nucléaires et balistiques et du statut incertain de Travis King, un militaire américain qui est entré le mois dernier dans le pays par sa frontière lourdement armée.

« Le département d’État a déterminé qu’il existe toujours un risque sérieux pour les citoyens et ressortissants américains d’arrestation et de détention à long terme constituant un danger imminent pour leur sécurité physique », a déclaré le département dans un avis qui sera publié mercredi dans le Federal Register. a été signé par le secrétaire d’État Antony Blinken.

L’interdiction rend illégale l’utilisation d’un passeport américain pour voyager vers, depuis ou via la Corée du Nord, à moins qu’il n’ait été spécifiquement validé dans le cas d’un intérêt national impérieux. Il restera en place jusqu’au 31 août 2024, à moins qu’il ne soit prolongé ou annulé.

L’interdiction a été imposée pour la première fois sous l’administration Trump par l’ancien secrétaire d’État Rex Tillerson en 2017 après la mort de l’étudiant américain Otto Warmbier, qui a subi des blessures graves alors qu’il était détenu en Corée du Nord.

Warmbier faisait partie d’une tournée de groupe en Corée du Nord et quittait le pays en janvier 2016 lorsqu’il a été arrêté pour avoir prétendument volé une affiche de propagande. Il a ensuite été reconnu coupable de subversion et a été condamné à 15 ans de prison. Warmbier est décédé dans un hôpital de Cincinnati six jours après son retour aux États-Unis

Des groupes humanitaires ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de l’interdiction initiale et de ses extensions sur l’aide à la Corée du Nord isolée, qui est l’un des pays les plus nécessiteux au monde.

Rien n’indique que King ait utilisé un passeport américain pour entrer en Corée du Nord lorsqu’il a traversé la frontière en juillet. Les États-Unis demandent son retour mais n’ont eu qu’un succès limité en interrogeant les responsables nord-coréens sur son cas.

La semaine dernière, la Corée du Nord a offert sa première confirmation officielle de la présence de King dans le pays, publiant une déclaration le 16 août par le biais de ses médias d’État attribuant des déclarations au soldat de l’armée qui critiquaient les États-Unis.

Il n’y a eu aucune vérification immédiate que King avait effectivement fait l’un des commentaires. Il avait servi en Corée du Sud et sprinté en Corée du Nord lors d’une visite civile d’un village frontalier le 18 juillet, et est devenu le premier Américain confirmé détenu dans le Nord en près de cinq ans.

Andrew Harrison, lieutenant-général britannique et commandant adjoint du Commandement de l’ONU, a déclaré qu’il y avait eu une conversation avec la Corée du Nord au sujet du soldat américain arrêté la semaine dernière. Harrison n’a pas donné de mise à jour sur Pvt. L’état de Travis King.