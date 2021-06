L’administrateur de Biden propose d’étendre et d’accélérer l’immigration légale dans un virage serré par rapport aux politiques de l’ère Trump – médias – RT USA News

Le président Joe Biden serait en train de réfléchir à de vastes réformes qui aideraient davantage d’étrangers à s’installer aux États-Unis, signalant un autre renversement majeur par rapport à la position intransigeante de son prédécesseur sur l’immigration.

Un brouillon de 46 pages intitulé « Plan du DHS pour restaurer la confiance dans notre système d’immigration légale » décrit de nombreuses initiatives conçues pour réduire le temps de traitement, les coûts et les formalités administratives liées à la sécurité pour ceux qui cherchent à s’installer aux États-Unis. Les changements visent à aider davantage de personnes qui souhaitent immigrer, y compris les travailleurs hautement qualifiés, les victimes de la traite, les familles d’Américains vivant à l’étranger, les Amérindiens nés au Canada, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les ouvriers agricoles, selon le New York Times, qui a obtenu le schéma directeur. De plus, les réformes ouvriraient la porte aux réfugiés LGBTQ en provenance de pays où ils sont confrontés à la persécution ou où le mariage homosexuel n’est pas légalement reconnu.

Dans le cadre de la proposition, l’administration cherche à accélérer les demandes d’immigration en s’appuyant davantage sur des entretiens virtuels et des dépôts électroniques. Le document détaille comment un portail de candidature en ligne pourrait être utilisé pour « réduire les barrières » à l’immigration, et soutient que la réduction de la réglementation « encourager la pleine participation des immigrants à notre vie civique. » La proposition prévoit également moins de demandes de preuves de la part des candidats, ce qui accélère le processus d’approbation.





Les responsables de la Maison Blanche ont refusé de fournir au NYT tout commentaire sur le contenu du document, mais ont noté que ces propositions passent par de nombreux projets et que l’administration continue de travailler sur la manière de résoudre les problèmes liés à l’immigration légale. Biden reste déterminé à faire reculer les politiques d’immigration restrictives mises en place par l’ancienne administration sous Donald Trump, ont déclaré les responsables anonymes au Times.

Le projet renverserait les règles et directives strictes en matière d’immigration mises en œuvre par Trump. Selon le Times, en vertu des politiques actuelles adoptées par l’ancien président, le temps moyen nécessaire pour approuver les cartes vertes parrainées par l’employeur a doublé. Il existe également un arriéré important de 900 000 demandes de citoyenneté, en hausse de quelque 80 % depuis 2014. L’approbation des visas dans le cadre d’un programme qui accorde un statut juridique aux immigrants qui coopèrent avec la police est passée de cinq mois à environ cinq ans, selon le Times.

Depuis son entrée en fonction, Biden a publié une série de décrets annulant de nombreuses politiques d’immigration de Trump. Le mois dernier, son administration a annoncé que les États-Unis accueilleront jusqu’à 62 500 réfugiés d’ici la fin septembre et visent à augmenter ce chiffre à 125 000 pour le prochain exercice. La décision a été prise après que Biden a été critiqué pour ne pas avoir pris de mesures immédiates pour annuler le plafond historiquement bas de Trump de 15 000 admissions de réfugiés.





Ces derniers mois, Biden a été critiqué pour sa gestion d’une crise croissante à la frontière sud avec le Mexique. Un nombre record d’enfants migrants non accompagnés ont traversé les États-Unis, accablant leurs installations frontalières. En mars, des photos sont apparues montrant des enfants dormant par terre dans une installation de fortune alors qu’ils attendaient leur traitement, ce qui a conduit à des allégations selon lesquelles l’administration gérait mal la crise migratoire.

