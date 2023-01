L’administrateur de Biden prépare un autre paquet militaire massif pour l’Ukraine, n’enverra pas de chars Abrams

L’administration du président Biden est sur le point d’annoncer vendredi un autre programme d’aide militaire massif à l’Ukraine, mais il n’inclurait apparemment pas les chars M1 Abrams.

L’artillerie et les munitions devraient constituer l’essentiel de l’annonce de vendredi, alors que les États-Unis devraient également fournir un soutien blindé sous la forme de véhicules de combat Stryker, a rapporté Politico jeudi.

Le manque de chars de combat principaux M1 Abrams survient alors que les alliés occidentaux de l’Ukraine pointent du doigt quel pays devrait fournir des chars. Les États-Unis et d’autres alliés ont poussé l’Allemagne à fournir les véhicules, car ses chars Leopard 2 sont considérés comme les mieux adaptés au conflit ukrainien.

L’Allemagne a déjà vendu un grand nombre de chars Leopard à d’autres pays européens proches de l’Ukraine, comme la Pologne. Cette proximité rend les réservoirs idéaux du point de vue de l’aide car elle permet une livraison moins chère et plus rapide.

Les chefs militaires occidentaux se réuniront vendredi en Allemagne, où plusieurs pays devraient annoncer de nouvelles initiatives d’aide.

La nouvelle ruée vers l’aide intervient alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie approche d’un an. La Russie a également annoncé son intention d’étendre la taille de son armée à 1,5 million de soldats dans les années à venir avec une série de conscriptions.

Sergueï Choïgou, ministre de la Défense a annoncé mardi l’augmentation des effectifs, qui devrait être achevée d’ici 2026, selon l’agence de presse russe TASS.

“Ce n’est qu’en renforçant les éléments structurels clés des forces armées qu’il est possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger les nouvelles entités et les installations critiques de la Fédération de Russie”, a déclaré Shoigu, selon Reuters.

L’armée russe compte environ 1 million de soldats et il est difficile d’estimer combien ont été tués dans les combats avec l’Ukraine.

Le Kremlin considérait auparavant la taille de ses forces armées comme suffisante, mais cela a changé après que les espoirs d’une victoire rapide sur son voisin ont été anéantis par une résistance ukrainienne féroce.

Louis Casiano de Fox News a contribué à ce rapport.