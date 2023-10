L’administrateur de Biden parvient à un accord avec les migrants séparés de leurs familles sous Trump

L’administration Biden et plus de 4 000 migrants qui ont été séparés de leurs familles à la frontière américano-mexicaine par l’administration Trump sont parvenus lundi à un accord juridique qui permet aux familles de vivre et de travailler aux États-Unis pendant trois ans tout en bénéficiant d’un logement, de soins de santé mentale et de soins de santé mentale. assistance juridique pour demander l’asile.

Le règlement interdit également au gouvernement fédéral de séparer pendant huit ans toute famille de migrants traversant la frontière, à moins que les parents ne soient considérés comme un danger pour leurs enfants ou le public ou qu’ils soient déjà entrés illégalement dans le pays plus de deux fois.

L’accord, annoncé par le ministère de la Justice, pourrait mettre fin à l’un des chapitres les plus sombres de la politique d’immigration américaine, dans lequel les familles ayant traversé illégalement la frontière américano-mexicaine en 2017 et 2018 ont été systématiquement séparées. Les enfants de moins de 18 ans ont été confiés à la garde du ministère de la Santé et des Services sociaux, tandis que les parents ont été poursuivis en justice par des avocats américains devant un tribunal fédéral.

Mais l’accord pourrait être compromis par les républicains du Congrès s’ils contestaient le mandat du tribunal d’affecter des fonds à la réunification et à la fourniture de services aux familles séparées.

Le juge de district américain Dana Sabraw du district sud de Californie devrait approuver le règlement proposé, mais il pourrait lui être demandé d’examiner les objections. Ces objections pourraient provenir de partis tels qu’America First Legal, un groupe juridique conservateur dirigé par Stephen Miller, l’ancien conseiller de Trump considéré comme l’architecte de la politique de séparation des familles.

Les familles ont également demandé une compensation financière au gouvernement américain, mais le ministère de la Justice de l’administration Biden s’est brusquement retiré de ces négociations il y a deux ans lorsqu’on a demandé au président Joe Biden si les familles recevraient 450 000 dollars chacune et il a déclaré que cela « n’arriverait pas ». »

Des familles individuelles demandent toujours des dommages-intérêts devant un tribunal civil, où l’administration Biden les combat.

« Même si aucun règlement ne pourra jamais effacer cet épisode tragique de l’histoire de notre pays, ce règlement constitue un pas en avant indispensable pour aider les milliers de familles qui ont été si brutalement séparées sous l’administration Trump », a déclaré Lee Gelernt de l’American Civil Liberties. Union, l’avocat principal représentant les familles dans cette affaire. « L’accord permettra aux petits enfants de voir enfin leurs parents après des années de séparation et permettra aux familles en souffrance de demander un statut permanent aux États-Unis. Surtout, il interdira également une politique aussi cruelle à l’avenir. Quoi que l’on pense de la politique frontalière en général, il ne fait aucun doute que séparer les bébés et les jeunes enfants de leurs parents est moralement répugnant.»

Lors d’un appel avec des journalistes au sujet de l’accord, un responsable du ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que la séparation des familles était une « politique cruelle et inhumaine ».

Ce responsable a ajouté que plus de 3 000 familles séparées ont été réunifiées et que des centaines d’autres restent séparées.

L’accord couvre également plus de 290 enfants qui sont des citoyens américains séparés de leurs parents non-citoyens à la frontière par l’administration Trump et qui n’étaient pas auparavant inclus dans le procès.