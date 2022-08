L’administrateur de Biden “parle quotidiennement” de l’annulation des prêts étudiants

L’administration Biden fait allusion à une annonce sur l’annulation générale des prêts étudiants depuis des semaines – et avec moins de deux semaines avant l’expiration d’un moratoire sur le remboursement des prêts étudiants, les intérêts et les recouvrements, le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré dimanche que les Américains peut s’attendre à une décision de l’administration « d’ici la semaine prochaine ».

“Nous savons que le 31 août est une date à laquelle beaucoup de gens attendent d’entendre quelque chose”, a déclaré Cardona. a dit sur “Meet the Press” de NBC. “Nous en parlons quotidiennement et je peux vous dire que le peuple américain entendra d’ici la semaine prochaine le président et le ministère de l’Éducation sur ce que nous allons faire à ce sujet.”

Les responsables de la Maison Blanche se concentrent sur l’annulation de 10 000 $ de dette étudiante pour tous les emprunteurs qui gagnent moins de 125 000 $ ou 150 000 $ par an, rapporte CNBC, mais l’administration n’a pas encore confirmé ces plans.

Le gel des remboursements du département, qui a été promulgué pour la première fois en mars 2020, a été prolongé quatre fois et devrait prendre fin le 31 août.

La déclaration de Cardona fait écho aux déclarations de l’attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre du début du mois, lorsqu’elle dit aux journalistes que la décision de Biden sur l’exonération plus large des prêts étudiants fédéraux interviendrait avant la fin du mois d’août.

“Nous allons simplement continuer à évaluer nos options d’annulation … donc aucune décision n’a été prise à ce sujet [yet]”, a-t-elle dit. “Et le président a clairement indiqué qu’il le ferait – il aura quelque chose avant le 31 août.”

L’administration Biden a déjà annulé plus de dettes de prêts étudiants que toute autre administration de l’histoire des États-Unis, annulant près de 32 milliards de dollars de prêts, dont 13 milliards de dollars pour les emprunteurs fraudés.

Plus de 40 millions d’Américains sont aux prises avec une dette de prêt étudiant. Si l’administration Biden choisit d’annuler 10 000 $ de prêts par emprunteur sans restriction sur qui reçoit cet allégement, il éliminerait la totalité du solde d’environ 11,8 millions d’emprunteurs et éliminerait un total de 321 milliards de dollars de prêts étudiants fédéraux, selon la Réserve fédérale.

Environ la moitié des Américains – 51% – soutiennent la proposition de 10 000 dollars par emprunteur, selon un récent enquête de 1 500 Américains de An Economist/YouGov.

Alors que Cardona est resté discret sur les détails de tout plan visant à promulguer une remise de dette généralisée, il a déclaré à Chuck Todd de NBC que “le peuple américain entendra bientôt directement” l’administration. Il a ajouté: “Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un problème important dans tout le pays.”

