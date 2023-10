L’administrateur de Biden nous assure que « pas un centime » des 6 milliards de dollars débloqués pour l’Iran n’a été dépensé – Twitchy

L’administration Biden assume aujourd’hui de nombreuses responsabilités pour l’horrible attaque terroriste du Hamas contre Israël. Ces fous de droite et leurs théories du complot… il y a à peine un mois, les États-Unis ont débloqué 6 milliards de dollars pour l’Iran, et maintenant ça. Soyez assurés que les départements d’État et du Trésor, et probablement d’autres, sont sur le coup, remettant tout le monde au clair :

Soyons clairs : l’accord visant à rapatrier les citoyens américains d’Iran n’a rien à voir avec l’horrible attaque contre Israël. Pas un centime n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut servir qu’à répondre aux besoins humanitaires comme la nourriture et les médicaments. Tout le contraire est faux. – Matthieu Miller (@StateDeptSpox) 7 octobre 2023

« Soyons clairs » ; c’est-à-dire que ce que je m’apprête à dire est un mensonge.

Tout l’argent détenu sur des comptes restreints à Doha dans le cadre de l’accord visant à garantir la libération de cinq Américains en septembre reste à Doha. Pas un centime n’a été dépensé. – Sous-secrétaire Brian Nelson (@UnderSecTFI) 7 octobre 2023

Je ne peux pas faire de commentaire sur 2024 à cause du Hatch Act. Mais je peux clarifier les faits : pas un seul centime de ces fonds n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut être dépensé que pour des choses comme la nourriture et les médicaments pour le peuple iranien. –Adrienne Watson (@NSC_Spox) 7 octobre 2023

Le mot du jour pour l’administration Biden est « fongible ».

C’est dommage que vous pensiez que les Américains sont des imbéciles. L’argent est FONGIBLE. https://t.co/6wyJRAdxHG pic.twitter.com/uED0WK2hNB – Tammy Bruce (@HeyTammyBruce) 7 octobre 2023

Parce que l’argent n’est pas fongible ou quoi que ce soit. C’est une mauvaise manipulation. https://t.co/URfHcdeTdR -Dana Loesch (@DLoesch) 7 octobre 2023

Les fonds sont fongibles. L’Iran affirme qu’il utilisera l’argent débloqué par Biden comme bon lui semble. Il s’agit d’une reconstitution d’un régime maléfique – sous la forme d’un paiement de rançon, qui incite également davantage à prendre davantage d’Américains en otages. https://t.co/kRP0fPEy2B -Guy Benson (@guypbenson) 7 octobre 2023

Mauvaise rotation. S’il est vrai que 6 milliards de dollars n’ont pas directement financé cette attaque, l’argent est fongible et donner au régime iranien accès à une plus grande part de cet argent lui permet de dépenser d’autres dollars en armes pour le Hamas. Cela inclut les missiles actuellement lancés sur les villes israéliennes. https://t.co/fiLXdpFOxk – AG (@AGHamilton29) 7 octobre 2023

Alors arrête ça. Aujourd’hui.

Pourquoi financer le terrorisme ? L’argent est fongible. Les Iraniens préparent depuis des mois des plans avec le Hamas pour attaquer Israël. EN MÊME TEMPS, vous leur avez dit que vous déplaceriez de l’argent pour payer la nourriture, les produits de santé et les dépenses quotidiennes. Vous avez libéré… https://t.co/dpk8ZpzUi4 – Richard Grenell (@RichardGrenell) 7 octobre 2023

Si je paie votre hypothèque pour que vous puissiez acheter une nouvelle voiture, je ne peux pas dire que je n’ai rien à voir avec votre nouvelle voiture. L’argent est fongible. Argent libéré pour l’Iran = soutien au terrorisme. – Sunny McSunnyface (version Taylor) (@sunnyright) 7 octobre 2023

Vous auriez dû dire à Blinken que vous ne pouvez pas dire ce genre de bêtises. L’argent est fongible. Vous ne le savez vraiment pas ? https://t.co/xNZbi7Dxkd – Richard Grenell (@RichardGrenell) 7 octobre 2023

Le mot du jour en réponse aux mensonges de l’administration Biden sur les bénéfices iraniens est « fongible ». -Kurt Schlichter (@KurtSchlichter) 7 octobre 2023

L’argent est fongible. En donnant à l’Iran 6 milliards de dollars pour la nourriture, l’Iran peut désormais libérer six autres milliards de dollars pour la guerre. Biden disant que l’argent n’a pas été utilisé pour la guerre n’est pas vraiment vrai. Faites attention aux journalistes qui tentent de défendre la ligne du parti. #BidenBodyCount -Erick Erickson (@EWErickson) 7 octobre 2023

Vite 🧵Pour tous ceux qui prétendent que les 6 milliards que nous avons donnés à l’Iran sont détenus par le Qatar et ne peuvent être utilisés que pour de la nourriture, des médicaments, etc., laissez-moi vous expliquer le mot fongible comme si vous aviez 5 ans. 1/ – leRoddick (@OriginalRoddick) 7 octobre 2023

Disons que Hunter Biden a 6 000 $ et qu’il veut VRAIMENT dépenser ces 6 000 $ en putes et en pipes – mais il ne peut pas parce qu’il doit à sa petite maman 6 000 $ en pension alimentaire pour enfants. Ensuite, la Chine intervient et dit : « Hé, voici 6 000 $ supplémentaires, mais ils ne peuvent être utilisés QUE pour la pension alimentaire des enfants. » 2/ – leRoddick (@OriginalRoddick) 7 octobre 2023

Maintenant, Hunter dispose de 6 000 $ supplémentaires qui font un trou dans sa poche. Devinez ce qu’il va faire ? /fin – leRoddick (@OriginalRoddick) 7 octobre 2023

Les gens doivent rechercher la définition de « fongible ». https://t.co/L2oxz3D2NI – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 7 octobre 2023

La chaîne Swamp News est une véritable opposition contrôlée. Il faudrait être prêt à acheter le pont de Brooklyn pour croire à ces conneries de @JenGriffinFNC ET @FOX NEWS. L’ARGENT EST FONGIBLE. https://t.co/qmPKLEGIq4 – Nick Searcy, STAR INSURRECTIONNELLE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 7 octobre 2023

C’est de la bêtise, et tout le monde (y compris les experts en sécurité qui servent même aujourd’hui dans l’administration) a admis que l’argent est fongible et que cet argent aide l’Iran à soutenir le terrorisme. https://t.co/9x7STnlcbf – Pradheep J. Shanker (@Neoavatara) 7 octobre 2023

L’argent est fongible. Aujourd’hui est une bonne journée pour découvrir qui est d’abord un démocrate partisan et qui est d’abord un Américain. Choisir. https://t.co/AZjVvsNXi1 -Nathan Wurtzel (@NathanWurtzel) 7 octobre 2023

L’argent est fongible, espèce de hackers ridicules et sans vergogne. https://t.co/EmeUkNModb – Bonchie (@bonchieredstate) 7 octobre 2023

Partagez ceci afin qu’il n’y ait aucune confusion sur les 6 milliards de dollars que Biden vient de débloquer pour l’Iran. Notre gouvernement prétend maintenant qu’il ne devait être utilisé qu’à des fins humanitaires. Le 12 septembre, le président iranien a expliqué comment il allait utiliser cet argent. pic.twitter.com/FuyPa4RQRk – LABYRINTHE (@mazemoore) 7 octobre 2023

C’est dommage que ces hackers du gouvernement aient dû se connecter un samedi pour nous redresser tous.

