L’administration Biden a nié qu’un accord « provisoire » sur le nucléaire iranien soit sur la table, mais un rapport de groupe de réflexion décrit un certain nombre d’indications que les discussions diplomatiques pourraient s’être poursuivies, potentiellement avec des concessions entrantes.

« Malgré diverses déclarations de l’administration depuis l’automne dernier alléguant que l’accord sur le nucléaire iranien était en veilleuse, il semble que l’administration ait simplement cherché une porte dérobée pour négocier avec la République islamique pendant tout ce temps », a déclaré Behnam Ben Taleblu. , Senior Fellow à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), a déclaré à Fox News Digital.

Les négociations sur la relance du Plan d’action global conjoint (JCPOA), également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien, se sont heurtées à un problème fin 2022 lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken a admis que les pourparlers avaient fait « marche arrière » avec l’Iran, qui a continué d’ajouter « des demandes étrangères, des demandes sans rapport avec le JCPOA lui-même. »

L’administration a continué à dire qu’elle restait déterminée à poursuivre l’accord comme moyen d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire et de remodeler potentiellement le paysage politique et sécuritaire du Moyen-Orient.

Les critiques, y compris certains pays voisins comme Israël et l’Arabie saoudite, ont fait valoir que l’accord fournira à l’Iran les fonds dont il a tant besoin, qu’il dirigerait vers des activités terroristes par procuration contre ses rivaux régionaux.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que la politique américaine sur l’Iran « n’a pas changé ».

« Le secrétaire Blinken a été clair mercredi, et comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, il n’y a pas d’accord nucléaire en vue », a déclaré le porte-parole, ajoutant que l’administration a « clairement indiqué à l’Iran qu’il ne devrait pas prendre de mesures qui aggraveraient les tensions ». et ont exhorté l’Iran à emprunter une voie de désescalade. »

« Nous pensons que la diplomatie est la meilleure voie pour garantir que l’Iran n’acquière jamais l’arme nucléaire, mais comme nous l’avons dit, nous nous préparons à toutes les éventualités possibles en pleine coordination avec nos partenaires et alliés », a déclaré le porte-parole.

Blinken le mercredi a déclaré qu ‘ »il n’y a pas d’accord en vue, même si nous l’avons – nous continuons à être disposés à explorer des voies diplomatiques ».

Taleblu, qui co-auteur de la note du FDD ainsi que le conseiller principal Richard Goldberg, ont souligné un certain nombre de réunions qui ont eu lieu au cours des derniers mois qui indiquent que les relations se sont poursuivies de manière moins organisée et plus officieuse.

Les États-Unis et l’Iran se seraient engagés à propos de la libération de trois prisonniers de Téhéran, pour laquelle Washington pourrait fournir la libération de quelque 7 milliards de dollars de fonds sanctionnés détenus sous séquestre en vertu des lois américaines sur les sanctions en Corée du Sud.

Le chef de la Banque centrale d’Iran, une institution sanctionnée par le département du Trésor américain pour avoir financé le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), s’est rendu à Washington en mai pour un discussion avec le Fonds monétaire international (FMI).

UN article dans le New York Times du 14 juin ont rapporté que les États-Unis avaient pour objectif de parvenir à un accord informel et non écrit avec les responsables iraniens, qu’ils qualifient de « cessez-le-feu politique » qui viserait à empêcher une nouvelle escalade. D’autres pourparlers sur le sujet auraient eu lieu à Oman.

En réponse à une question d’un journaliste lors de la conférence de presse de jeudi, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré qu’il n’avait « aucune mise à jour » sur les efforts entre l’Iran et les pays occidentaux pour contrôler le programme d’armes nucléaires de l’Iran.

Le Times a également suggéré que l’Iran pourrait accepter de cesser d’attaquer les sous-traitants américains en Syrie et en Irak, mais les FDD rétorquent que l’utilisation par le pays de combattants par procuration pourrait lui fournir un déni alors même que Téhéran se remplit les poches de milliards de dollars.

« Il n’y a pas de gentleman’s agreement avec la République islamique », a expliqué Taleblu. « Le fait que Washington soit passé de la recherche d’un meilleur accord à simplement le même accord à un accord moindre et maintenant à un arrangement informel est la preuve de la volonté de l’Iran de jouer dur et de réduire systématiquement les paramètres de tout accord. »

Le FDD a également noté que l’administration Biden devra fournir au Congrès un avis du plan pour approbation, sinon le président pourrait violer la loi américaine – et il devrait attendre 30 jours avant de débloquer les fonds.

« Alors que tous les efforts doivent être entrepris pour faire sortir les otages américains d’Iran, le paiement d’une rançon, même indirecte, qui profiterait aux institutions de financement du terrorisme et au bien-être économique général de la République islamique ne fera que garantir la prochaine série de prises d’otages internationales. par Téhéran », a ajouté Taleblu, affirmant qu’il s’agissait d’une « fiction ».

« Le Congrès et le public américain ne peuvent pas être tenus dans l’ignorance sur cette question alors que les décideurs politiques iraniens sont tenus dans l’ignorance », a souligné Taleblu.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.