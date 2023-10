L’administrateur de Biden « ne retirerait rien de la table » en termes de recongelation d’actifs iraniens de 6 milliards de dollars

Le Administration Biden envisage la possibilité de recongeler les 6 milliards de dollars de fonds iraniens débloqués le mois dernier, après que des terroristes du Hamas soutenus par l’Iran ont attaqué Israël, selon des informations.

L’argent a été débloqué à des fins humanitaires, mais le président Biden a depuis été critiqué pour avoir joué un rôle dans l’attaque de samedi.

Bloomberg a rapporté qu’un responsable américain a affirmé que les agences de renseignement pensaient que l’Iran savait que le Hamas prévoyait de prendre « des mesures contre Israël », bien qu’il n’y ait aucune preuve que l’Iran ait dirigé l’attaque surprise qui a tué au moins 1 200 Israéliens et en a blessé des milliers d’autres.

Les républicains blâment Biden pour avoir libéré 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés avant l’attaque du Hamas contre Israël

Président Biden

En septembre, le Administration Biden a conclu un accord avec l’Iran pour échanger des prisonniers et libérer 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés.

Dans le cadre de l’accord, l’Iran a libéré cinq citoyens américains détenus en Iran et les États-Unis ont libéré cinq citoyens iraniens détenus aux États-Unis. L’accord a également créé une renonciation générale au transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés de la Corée du Sud vers le Qatar sans crainte de violation. Sanctions américaines.

Aucun argent n’est allé directement à l’Iran et aucun argent des contribuables américains n’aurait été utilisé.

LES DÉMOCRATES SE JOIGNENT AUX RÉPUBLICAINS POUR QUE L’ADMINISTRATION BIDEN REGELE 6 milliards DE DOLLARS D’ACTIFS IRANIENS

secrétaire du Trésor Janet Yellen s’exprimant mercredi lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Marrakech, au Maroc, a déclaré que l’argent n’avait pas été dépensé et pourrait être recongelé.

« Il s’agit de fonds qui se trouvent au Qatar et qui ont été mis à disposition uniquement à des fins humanitaires, ces fonds n’ont pas été touchés », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Je ne retirerais rien de la table en termes d’actions futures possibles, mais je ne veux certainement pas anticiper où nous en sommes à ce sujet. »

AU MOINS 100 MORTS ALORS QUE LE HAMAS LANCE UNE ATTAQUE SANS PRÉCÉDENT CONTRE ISRAËL, NETANYAHU DÉCLARE LA NATION ‘EN GUERRE’

La secrétaire au Trésor Janet Yellen témoigne lors de l’audience sur les services financiers de la Chambre. Vendredi, elle a mis en garde contre les conséquences négatives d’une nouvelle fermeture du gouvernement.

Le dégel de l’argent a eu lieu près d’un mois avant que les terroristes du Hamas ne lancent une attaque massive et meurtrière contre Israël samedi, et les républicains de la Chambre et du Sénat se déchaînent contre l’administration Biden, qualifiant cette décision de « fausse et trompeuse ».

Les critiques soutiennent que les fonds pourraient être détournés vers d’autres endroits. L’Iran est un partisan connu du Hamas et a salué les attaques contre Israël. Le Département d’État a déclaré dans le passé que l’Iran fournissait environ 100 millions de dollars par an aux groupes armés palestiniens, notamment le Hamas et le Jihad islamique.

Megan Henney et Bradford Betz de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.

Source originale de l’article : L’administrateur de Biden « ne retirerait rien de la table » en termes de recongelation d’actifs iraniens de 6 milliards de dollars