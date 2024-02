L’administrateur de Biden n’a aucun plan pour empêcher le Hezbollah de profiter de l’interdiction des cigarettes mentholées

L’administration Biden n’a pas de plan en place pour empêcher le Hezbollah de tirer profit de son projet d’interdiction des cigarettes mentholées, qui, selon les législateurs et les experts, ouvrirait un marché noir qui enrichirait le groupe terroriste soutenu par l’Iran et les cartels de la drogue mexicains.

Alors que la FDA envisage d’interdire les cigarettes mentholées, un type fumé par environ 40 pour cent des adultes, les législateurs ont fait pression sur les autorités fédérales pour qu’elles élaborent des plans d’urgence destinés à empêcher le Hezbollah et ses partenaires du cartel mexicain de faire entrer clandestinement des cigarettes du marché noir aux États-Unis.

Mais les douanes et la protection des frontières (CBP) et le Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu (ATF) ne semblent pas avoir élaboré de plans pour lutter contre le marché noir émergent du commerce du menthol, qui est susceptible de générer des millions de profits. Le Hezbollah, le Hamas et d’autres groupes terroristes font depuis longtemps le trafic de cigarettes illégales, générant des revenus qui financent des opérations terroristes à travers le monde. Le marché réglementé du menthol aux États-Unis est estimé à 30 milliards de dollars.

“L’interdiction de la FDA enrichira probablement le Hamas, le Hezbollah et d’autres groupes terroristes, et l’administration Biden ignore complètement les risques pour la sécurité nationale, tout comme elle a ignoré les désastres de santé publique en cours”, a déclaré le représentant Jim Banks (R., Ind. .), membre de la commission des services armés de la Chambre, a déclaré au Balise libre de Washington.

Banks est l’un des nombreux législateurs de la Chambre et du Sénat qui ont fait pression sur l’administration Biden pour qu’elle suspende son interdiction du menthol jusqu’à ce que les agences fédérales compétentes puissent prouver qu’elles ont mis en place un plan pour lutter contre les ventes sur le marché noir. Des sources du Congrès travaillant sur la question ont déclaré que l’administration n’avait pas encore répondu à leurs demandes ni répondu à leurs préoccupations concernant le financement du terrorisme. L’ATF et le CBP n’aborderont pas non plus la question de savoir s’ils ont été chargés de formuler des plans d’urgence ou de se préparer à un boom du marché noir.

“En l’absence d’un plan clair pour empêcher le Hezbollah et d’autres de s’associer avec des organisations criminelles internationales comme les cartels mexicains, cela laisserait le Hezbollah, le Hamas et d’autres mauvais acteurs dans une position privilégiée pour profiter du marché noir”, ont déclaré Banks et cinq de ses républicains. » mes collègues ont écrit dans une lettre du 6 février à la FDA. “Une telle issue serait inacceptable.”

Un porte-parole du CBP a déclaré que l’agence n’avait aucune information à partager sur la question, tandis qu’un porte-parole de l’ATF a refusé de commenter la règle proposée.

“Conformément à la politique du ministère de la Justice, l’ATF ne peut pas commenter une proposition de règle qui est encore en cours de processus d’élaboration de règles”, a déclaré le porte-parole, ajoutant que, de manière générale, “le programme de lutte contre le tabac de l’agence se coordonne avec nos lois locales, étatiques et fédérales”. partenaires chargés de l’application de la loi pour cibler, identifier et démanteler les entreprises criminelles liées aux crimes violents, qui trafiquent du tabac de contrebande illicite dans le cadre du commerce interétatique.

L’ATF n’a pas voulu commenter spécifiquement les inquiétudes concernant le Hezbollah et d’autres groupes terroristes exploitant la frontière sud des États-Unis pour faire passer en contrebande des cigarettes mentholées.

Richard Goldberg, un analyste qui a siégé au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré qu’il n’avait vu aucune indication que l’administration Biden avait préparé les autorités fédérales à faire face à une augmentation de la contrebande illicite de cigarettes, soulevant des inquiétudes particulières alors que les groupes terroristes soutenus par l’Iran font des ravages dans tout le pays. le Moyen-Orient à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

“Cela devrait alarmer tous les Américains que notre frontière soit grande ouverte, que le Hezbollah soit sur le point d’être incité à établir des réseaux massifs de trafic de cigarettes en Amérique, et que les agences chargées de mettre un terme à ce trafic n’ont été chargées d’aucun plan d’atténuation”, a déclaré Goldberg, aujourd’hui un conseiller du groupe de réflexion Fondation pour la défense des démocraties.

Le représentant Mark Green (R., Tennessee), président de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, a déclaré qu’il existe des preuves irréfutables indiquant que le Hezbollah tirera « profit de ce nouveau marché noir des produits du tabac illicites et [use] les bénéfices pour financer leurs activités néfastes.

En 1997, a noté Green, l’ATF cassé une opération de contrebande de cigarettes de 8 millions de dollars qui a enrichi le Hezbollah et ses partenaires du cartel.

Des sources ont déclaré que l’administration n’avait pas répondu à la lettre de Green demandant plus d’informations.

Depuis lors, l’Iran a considérablement intensifié sa présence en Amérique latine, renforçant les cellules du Hezbollah et nouant des partenariats diplomatiques avec plusieurs pays de la région.

“Il est bien établi que le Hezbollah est un leader dans le commerce illicite des cigarettes, non pas à l’autre bout du monde mais ici même dans l’hémisphère occidental”, ont déclaré les représentants Andrew Garbarino (R., NY) et Jared Moskowitz (D., Floride). ) a écrit dans un novembre 2023 lettre à la FDA. “Il y a eu des cas dans lesquels des cellules du Hezbollah et du Hamas ont introduit clandestinement des cigarettes aux États-Unis pour envoyer les revenus à l’étranger. Compte tenu du commerce de cigarettes bien établi du Hezbollah et de ses liens avec les cartels de la drogue mexicains, nous ne pouvons pas ignorer le potentiel de cette proposition de la FDA. [menthol cigarette] règle pour ouvrir une source de revenus massive à cette organisation terroriste étrangère alliée au Hamas.

Au Sénat, Tom Cotton (R., Ark.) a mené une campagne visant à mettre un terme à l’interdiction du menthol imposée par l’administration Biden, qui, selon lui, “permettra à des organisations terroristes telles que le Hezbollah d’engranger des millions grâce aux cigarettes mentholées du marché noir et d’utiliser les bénéfices”. pour financer leurs activités terroristes.