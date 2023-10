L’administrateur de Biden met en garde contre les dangers potentiels du redémarrage de l’aide aux Palestiniens

Les responsables du Département d’État ont averti dès 2021 que l’envoi de l’aide américaine dans les zones contrôlées par des groupes palestiniens pourrait profiter à des groupes terroristes soutenus par l’Iran tels que le Hamas.

Un document interne du Département d’État de mars 2021, obtenu par le Washington Free Beacon plus tôt cette année et vérifié par Fox News Digital, montre que des responsables communiquent en privé leurs inquiétudes quant au fait qu’un projet de l’administration Biden visant à débloquer plus de 360 ​​millions de dollars de fonds américains pour l’Autorité palestinienne pourrait en bénéficier. groupes terroristes, un compromis qui, selon les responsables, était nécessaire pour la sécurité nationale.

« Nous estimons qu’il existe un risque élevé que le Hamas puisse tirer un bénéfice indirect et involontaire de l’aide américaine à Gaza. Il y a moins, mais il y a quand même un certain risque que l’aide américaine profite à d’autres groupes désignés », écrit le département d’État dans le document. « Malgré ce risque, l’État estime qu’il est dans l’intérêt de notre sécurité nationale de fournir une assistance en Cisjordanie et à Gaza pour soutenir les objectifs de politique étrangère. »

Le document, un projet de demande d’exemption des sanctions obtenue grâce à une demande du Freedom of Information Act, demande au Département du Trésor d’exempter l’administration des lois conçues pour empêcher le gouvernement américain d’envoyer de l’argent vers des territoires contrôlés par des groupes terroristes palestiniens. Les 360 millions de dollars de fonds ont été gelés sous l’administration de l’ancien président Donald Trump, ce qui a empêché l’Autorité palestinienne d’accéder à cet argent en raison de son soutien aux organisations terroristes.

Le document du Département d’État affirmait qu’il avait besoin de larges autorités pour travailler en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, notant que l’exemption était nécessaire parce que l’utilisation des fonds « serait autrement interdite par le Règlement sur les sanctions contre le terrorisme mondial et le Règlement sur les sanctions contre les organisations terroristes étrangères ».

« Une telle autorisation permettrait des activités, y compris des activités d’assistance, qui sont essentielles pour soutenir les efforts de l’administration visant à faire progresser la prospérité, la sécurité et la liberté des Israéliens et des Palestiniens et à faire progresser et préserver les perspectives d’une solution négociée dans laquelle Israël vit en paix et en paix. sécurité aux côtés d’un État palestinien viable », indique le document.

Il n’est pas clair si l’avertissement a été inclus dans le projet final de demande. Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News.

Le document circulait à peine un mois avant que de nombreux législateurs républicains ne tirent la sonnette d’alarme sur la possibilité que l’aide américaine puisse indirectement soutenir des groupes terroristes, le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, envoyant une lettre à l’administration en avril 2021 appelant à mettre fin à cette aide. à toute aide palestinienne.

Mais l’administration a décidé d’aller de l’avant avec son projet de relance de l’aide palestinienne quelques mois plus tard, ce que Cruz a considéré comme une erreur évidente.

« Tout le monde savait qu’envoyer de l’argent et des ressources dans la bande de Gaza profiterait au Hamas », a déclaré Cruz cette semaine à Fox News Digital. « Je le savais, le Congrès le savait, et des documents internes ont confirmé que les hauts responsables de l’administration Biden le savaient. Inexplicablement, l’administration Biden a quand même décidé qu’il était dans l’intérêt vital de la sécurité nationale américaine d’envoyer de l’argent en direction du Hamas.

« Pendant ce temps, le président Biden a laissé affluer des dizaines de milliards de dollars vers l’Iran, qui finance, arme et dirige le Hamas. La catastrophe qui se déroule actuellement est le résultat direct et prévisible des choix explicites faits par le président Biden et ses responsables. »

Les Républicains ont également continué à s’opposer à la décision de l’administration de financer l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), une organisation qui soutient les réfugiés palestiniens mais qui a longtemps été critiquée pour son anti-Israël, sa promotion de l’antisémitisme et son financement de groupes terroristes.

Jonathan Schanzer, vice-président principal pour la recherche à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital que la décision de financer l’UNRWA a également « indirectement profité au Hamas ».

« Nous pouvons affirmer avec certitude que cela profite indirectement au gouvernement du Hamas à Gaza », a déclaré Schanzer. « L’UNRWA fournit des services que le gouvernement devrait fournir… cela a allégé une partie du fardeau du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza. »

Schanzer a également soutenu que l’organisation « ne devrait pas fonctionner », notant qu’il n’y a plus de crise des réfugiés palestiniens.

« Il y a peut-être entre 10 000 et 20 000 premiers réfugiés palestiniens de la guerre de 1948, et peut-être pourrait-on faire valoir qu’ils devraient bénéficier de l’aide de l’UNRWA, mais le reste de la population palestinienne qui reçoit l’aide de l’UNRWA est les descendants des premiers réfugiés palestiniens. réfugiés », a déclaré Schanzer. « En leur apportant un soutien, en leur fournissant une sorte de filet de sécurité sociale, cela permet de couvrir le coût des opérations gouvernementales pour le régime du Hamas à Gaza. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News.