L’administrateur de Biden marche sur la corde raide au milieu d’un raid de la police albanaise sur des dissidents iraniens qui a fait un mort et des dizaines de blessés

Le département d’État s’est retrouvé dans une position précaire après que des dizaines de dissidents iraniens cherchant refuge en Albanie auraient été blessés mardi et un aurait été tué lors d’un raid dans un camp par la police d’État après que les habitants aient été accusés de comploter des cyberattaques contre le gouvernement albanais.

Un millier de policiers albanais présumés de l’unité du procureur spécial contre la corruption et le crime organisé sont descendus dans les camps d’Achraf-3 et d’Achraf-4 situés à Maneza, dans l’ouest de l’Albanie, qui abrite au moins 3 000 opposants iraniens du Mujahedeen-e-Khalq (MEK) – un groupe de résistance iranien qui soutient la mise en place d’un nouveau gouvernement à Téhéran.

Selon les informations du quotidien albanais Daily News, la situation a d’abord été décrite comme « calme » alors que les responsables de la police recherchaient des personnes qu’ils soupçonnaient d’être des « infiltrés du régime iranien ».

UN TRIBUNAL ALBANAIS CONDAMNE UN HOMME IRANIEN D’ACCUSATIONS LIÉES AU TERRORISME

Mais la situation est apparemment devenue violente après que les habitants iraniens ont refusé de remettre des ordinateurs et des appareils personnels aux autorités.

Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes et du gaz poivré contre les résidents du camp et ont commencé à défoncer les portes des maisons avant de confisquer ou de détruire des ordinateurs personnels, selon un communiqué du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), une organisation politique iranienne qui est basé en France et en Albanie.

Le groupe a qualifié le raid de « criminel et répressif » et a affirmé qu’une centaine d’habitants du camp avaient été blessés dans l’attaque, bien que Fox News Digital n’ait pas pu vérifier ce récit de manière indépendante et que les rapports locaux évaluent le nombre de blessés à environ trois douzaines.

L’individu tué était Ali Mostashari, 66 ans, militant pendant la révolution iranienne et haut responsable du MEK, selon Ali Safavi, membre de la commission des affaires étrangères du CNRI basée à Paris.

Les circonstances entourant la mort de Mostashari restent floues.

« Il a échappé à la mort à plusieurs reprises lorsque le Corps des gardiens de la révolution islamique et les forces de sécurité du régime des mollahs ont tenté de l’appréhender au début des années 1980. En l’assassinant, la police albanaise a fait ce que le régime iranien n’a pas pu accomplir », a déclaré Safavi à Fox News Digital. Mardi.

Le MEK et le CNRI ont appelé les États-Unis, l’ONU et l’Union européenne – à laquelle l’Albanie a demandé son adhésion en 2009 et a obtenu le « statut de candidat » en 2014 – à condamner le raid et à tenir l’Albanie responsable des violations des droits de l’homme telles que définies dans traités internationaux comme la Convention sur les réfugiés, la Déclaration mondiale des droits de l’homme et la Convention européenne.

Fox News Digital n’a pas pu joindre immédiatement le département d’État pour un commentaire.

Les États-Unis se trouvent dans une position précaire en ce qui concerne les raids agressifs de mardi, car ils soutiennent les dissidents iraniens à l’étranger depuis au moins 2009, lorsqu’ils ont mené des efforts pour expulser les opposants d’Irak après que le gouvernement irakien soit devenu hostile à l’OMPI.

LES ÉTATS-UNIS ACCUSÉS DE SE RETIRER DE L’ALBANIE ALLIÉE DE L’OTAN ALORS QUE LA RUSSIE CHERCHE À CROÎTRE SON INFLUENCE RÉGIONALE

À l’époque, les États-Unis désignaient toujours l’OMPI comme une organisation terroriste pour ses campagnes militantes qui s’opposaient au shah d’Iran soutenu par les États-Unis, Mohammad Reza Pahlavi, ainsi qu’au meurtre de citoyens américains en Iran dans les années 1970, suivi d’une attaque contre sol américain en 1992.

Mais en 2012, le Département d’État a retiré le MEK de sa liste de terroristes désignés en raison du renoncement du groupe à la violence et de la coopération ouverte avec les États-Unis en Irak.

Quelque 2 700 membres du MEK ont ensuite été transférés en Albanie à la demande des États-Unis à partir de 2014, selon EuroNews.

Les États-Unis ont également été l’un des principaux partisans du gouvernement albanais et, à la suite d’une cyberattaque de juillet 2022, la Cyber ​​National Mission Force des États-Unis a organisé une « chasse » opérationnelle pour « identifier, surveiller et analyser les tactiques, techniques et procédures de l’adversaire » relatives à la » agression « malveillante ».

Téhéran a été blâmé pour l’attaque et les relations diplomatiques ont été rompues.

Mais les tensions entre l’Albanie et l’Iran au sujet de la cyberattaque ont également mis la pression sur la communauté dissidente résidant à l’intérieur des frontières albanaises.

Le ministre albanais de l’Intérieur, Bledar Cuci, a rejeté mardi toute accusation d’acte répréhensible et a affirmé que les mesures prises étaient conformes à une décision prise par le Tribunal spécial albanais contre la corruption et le crime organisé.

« La décision de la Cour est la conséquence d’actions qui violent ouvertement l’accord et les engagements pris par le groupe MEK depuis 2014, date à laquelle ils se sont installés en Albanie uniquement à des fins humanitaires », a-t-il déclaré dans un communiqué rapporté pour la première fois par EuroNews. « Malheureusement, ce groupe n’a pas respecté ces engagements et a violé l’accord. »

« Les actions de la police d’État pour faire respecter la loi ont été menées comme dans toute autre partie du territoire de la République d’Albanie. »

Le ministre a également nié qu’il y ait eu des morts ou des blessés à la suite du raid de la journée et a déclaré que, selon des responsables de la police d’État, « il y avait une résistance au sein du camp contre le travail de la police d’État, qui va à l’encontre du cadre procédural de la loi mise en vigueur. »